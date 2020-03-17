2020-03-17T16:45:26+03:00
Общество

В Тамбовской области Сбербанк может принять участие в программе строительства школ

Сейчас по инициативе банка и одного из местных застройщиков готовится проект по возведению детского сада
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Губернатор Тамбовской области Александр Никитин обсудил с управляющим Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимиром Компанийцем вопросы расширения сотрудничества в экономической и социальной сферах. Например, благодаря цифровым сервисам банка, в регионе растет доля электронных платежей при оплате услуг ЖКХ.

Кроме того, глава администрации дал позитивную оценку внедрению транспортного проекта – своевременно удалось перевести значительную части пассажиров общественного транспорта на безналичную оплату проезда. Для льготных категорий населения ввели социальные транспортные карты, что позволило сэкономить бюджет на выпуск бумажных талонов. Финансовые потоки и расчеты с перевозчиками стали прозрачными.

Другой успешный пример - проект Сбербанка «Накрытые столы» на платформе «Ладошки» - с помощью него родители могут платить по карте за школьные обеды.

Губернатор поручил на основе предложений Владимира Компанийца обратить внимание на сервисы аутсорсинга «СберРешения». По словам Александра Никитина, для органов власти и местного самоуправления может быть интересен ресурс «Монитор мэра». С учетом пилотного проекта, стартовавшего в Тамбове, практика может быть использована ив других муниципалитетах.

Были также рассмотрены вопросы участия Сбербанка в ряде социальных спонсорских проектов в 2020 году. Например, сейчас по инициативе Сбербанка и одного из местных застройщиков готовится проект по возведению детского сада на 120 мест на условиях государственно-частного партнерства. Также речь шла о возможности вхождения Тамбовского отделения в программу строительства школ по схеме государственно-частного партнерства.

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