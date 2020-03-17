Семья фермера планирует возродить в регионе породу тамбовского серого гуся

Фермер из села Борщевка Тамбовского района поставил перед собой задачу: возродить в регионе породу тамбовского серого гуся, который отличается большой массой и повышенной яйценоскостью. По словам Вячеслава Вишнякова, сделать это будет непросто. Но молодой предприниматель полон сил и планов, поэтому не боится трудностей.

- Вячеслав, как возникла идея создать собственный бизнес?

- Мысли о собственном бизнесе совпали с созданием семьи и рождением ребенка. Это было в 2016 году. Тогда мы с супругой решили организовать свое хозяйство. Так как я стремился быть ближе к природе, а моя жена мечтала заниматься ветеринарией, то мы решили приобрести участок в селе Борщевка Тамбовского района. К тому же, нам хотелось, чтобы наша семья питалась натуральными продуктами. Поэтому мы переехали из Тамбова в деревню и решили заняться птицеводством. Узнав о крупном сером гусе, которого более 70 лет назад вывел Украинский институт птицеводства совместно с тамбовским госплемзаводом, мы загорелись идеей о возрождении в регионе данной породы. Правда, найти молодняк для дальнейшего разведения оказалось не так просто.

- Оказывало ли вам государство какую-нибудь поддержку?

- Да, без помощи от государства осуществлять свой бизнес довольно сложно. Когда мы построили гусятники, закупили молодняк и организовали места хранения корма, то встал вопрос о покупке инкубаторов. Но личных средств на такое дорогостоящее приобретение уже не хватало. Большим подспорьем для нас стал грант в размере 3 млн рублей, который мы получили в прошлом году. Это стало возможным благодаря участию в региональном конкурсе «Агростартап». Узнав о моем проекте по возрождению породы тамбовского серого гуся, я получил приглашение на конкурс «Молодой предприниматель России», который проходил в Казани. По его итогам я занял третье место в номинации «Сельскохозяйственное предпринимательство».

- Какими еще инструментами государственной поддержки вам удалось воспользоваться?

- Поскольку вторым направлением нашего бизнеса является реализация гусиного мяса, то во время регистрации товарного знака, мы столкнулись с трудностями — высокой стоимостью на эти услуги. Мне пришлось обратиться в Ассоциацию крестьянско-фермерских хозяйств, где я узнал, что существует коллективный товарный знак, разработанный совместно с Центром кластерного развития Тамбовской области. ЦКР помог мне подготовить этикетку под мою продукцию, что позволило мне презентовать ее на Покровской ярмарке-2019 под товарным знаком «Деревенькино». В дальнейшем я собираюсь создать кооператив под собственной торговой маркой «Славино», и для этого вновь намерен сотрудничать с ЦКР.

- Как вы планируете развивать свой бизнес?

- В настоящее время объем нашего производства составляет 10 тысяч килограммов гусиного мяса в год. В ближайшие пять лет мы планируем стать крупнейшим поставщиком этой продукции в ЦФО. За последние несколько месяцев мы построили собственные инкубатории, закупили четыре профессиональных инкубатора с возможностью закладки до 1700 яиц в каждый. Инкубационный центр, над созданием которого мы работаем, является инновационным в нашей области. Уже в следующем году мы собираемся увеличить поголовье гусей в 20 раз. К 2021 году наше КФХ будет производить вывод суточной птицы количеством более 15 тысяч голов за весенне-летний период для продажи оптом и в розницу.

- Чтобы вы пожелали начинающим предпринимателям, исходя из личного опыта?

- В первую очередь, предпринимателю надо выбрать нишу для бизнеса, которая будет ему наиболее интересна. И, конечно же, ничего не получится, если не верить в свои силы. Чтобы добиться успеха, нужно «болеть» своим делом, а не гнаться за деньгами.

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Ксения АЛЕШИНА