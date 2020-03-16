2020-03-16T13:33:37+03:00
Общество

Победители конкурса «Лучший экспортер» Тамбовской области получили награды

Среди представителей бизнеса выбрали компании, активно сотрудничающие с зарубежными партнерами
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11 марта в Тамбове на площадке делового пространства «Геометрия бизнеса» наградили предпринимателей, которые делают ставку на экспорт своей продукции и активно сотрудничают с зарубежными компаниями. Организаторами конкурса «Лучший экспортер 2019 года» выступили Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области», совместно с торгово-промышленной палатой, при поддержке регионального Управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности.

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- В Тамбовской области такой конкурс проводится уже во второй раз, - говорит директор АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» Иван Сафронов. – Такой конкурс, призванный популяризировать среди тамбовских предпринимателей экспортную деятельность, будет проводиться в нашем регионе ежегодно.

Поддержке бизнесменов, которые работают с зарубежными партнерами в Тамбовской области уделяется особое внимание.

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- Лет 5-6 назад в нашем регионе экспортной деятельностью занимались около 40 предприятий, - рассказывает и.о. заместителя главы Тамбовской области Сергей Юхачев. – Сейчас, благодаря помощи, которую оказывают этому направлению предпринимательства, таких компаний уже 90, и мы рассчитываем, что их количество будет увеличиваться, а вместе с этим вырастет экспортный потенциал нашей области.

Действительно, география экспорта тамбовских компаний ежегодно расширяется и только за последний год увеличилась на 6 стран. Бизнесмены работают и со странами ближнего зарубежья – Украиной, Узбекистаном, Беларусью, Казахстаном, и с европейскими партнерами – Австрией, Германией и пр.

- За последние несколько лет поддержку для развития экспортного направления получили 360 субъектов малого и среднего бизнеса, - отмечает начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области Ольга Камнева. - Это консультации, разъяснения, международные бизнес-миссии, поиск иностранных партнеров, подготовка презентационных материалов и переводы.

Большую часть поставленных из Тамбовской области составляет продукция агропромышленного комплекса, кроме этого, спросом пользуется металлоконструкции и металлические изделия, IT-решения и комплектующие.

Например, победитель конкурса в номинации «Экспортер года в сфере услуг» - ООО «Стронг Билдингс» занимается производством быстровозводимых зданий и конструкций, которые пользуются большим спросом за рубежом. Основатель и руководитель компании Олег Ломакин вспоминает, что 11 лет назад, еще будучи студентом он открывал свой бизнес с нуля.

- И тогда, и сейчас, целью нашей работы является обеспечение людей современными, удобными зданиями, в которых было бы комфортно работать, - делится своей историей успеха Олег Ломакин. – Начинали мы со строительства летних кафе, торговых павильонов, киосков. Позднее познакомились с технологией строительства тентовых зданий и сооружений, приобрели оборудование и сейчас занимаемся производством быстровозводимых зданий из стального каркаса.

Ежегодно ООО «Стронг Билдингс» выпускает порядка 60 таких сооружений: складов, промышленных зданий. Конкурировать на рынке этой продукции, в том числе на иностранных рынках, компании помогает четкое исполнение своих обязательств, среди которых немаловажным являются сроки поставки. Компания гарантирует обеспечить их в течение 25 дней с момента заказа. А также использование всех современных технологий для популяризации своей продукции.

- Победа в конкурсе «Лучший экспортер года 2019» для нашей компании – это подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении, - считает Олег Ломакин. - И это движение мы намерены продолжать, мы намерены реализовать планы по росту производства и наращиванию его объемов.

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В общей сложности в региональном конкурсе выбрали победителей в пяти номинациях, помимо ООО «Стронг Билдингс», лучшим «Экспортером года в сфере промышленности» стало ООО «Оборудование Макс», «Экспортером года в сфере агропромышленного комплекса» - ООО ТД «Русские лакомства», «Экспортером года в сфере высоких технологий» - ООО НПО «Миэлта Технологии» а «Прорывом года» - ООО ПО «Агротех».

Татьяна Юрьева

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ИСТОЧНИК KP.RU

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