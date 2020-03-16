В конкурсе «Ваше величество, женщина!» определились победительницы

15 марта завершился конкурс «Ваше величество, женщина!», объявленный «Комсомолкой» в преддверии Международного женского дня. По его итогам, победительницей творческого состязания стала тамбовчанка Ольга Лисюнина, за портрет которой проголосовали 2097 раз. Ольга Алексеевна получает главный приз от базы отдыха «Галдым» - проживание в течение суток в таунхаусе на двоих, а также два часа сауны и посещение спортзала. Также она становится обладателем абонемента на восемь посещений студии танца и спорта Cafe Latino и сертификата на 1000 рублей от салона красоты Garden, а фитнес-центр и спа-центр «Платинум» подарят победительнице гостевой визит на 5 посещений.

Второе место в нашем конкурсе заняла Анна Петрова, получившая 1023 «лайка». На третьем месте оказалась Ольга Ермакова, за фотографию которой отдали 276 голосов. Обладательницы второго и третьего места получают в подарок абонементы на четыре занятия в студию Cafe Latino и гостевые визиты по 3 посещения фитнес-центра «Платинум».

Все наши победительницы получат по букету от цветочного магазина Red Street. Процедуру механической чистки лица от Дермакосметологического центра бесплатно пройдет Анна Петрова.

В четверг, 19 марта, к 12 часам мы приглашаем победителей конкурса получить свои призы и подарки в редакцию «Комсомолки», которая расположена в городе Тамбове на ул. Державинская, 17, офис 24.