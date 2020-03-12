2020-03-12T17:48:53+03:00
Происшествия

13-летнюю тамбовчанку, тело которой нашли в лесу, задушили и сильно избили перед смертью

Следователи сделали вывод, что версия с ДТП, выдвинутая водителем – ложь
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Девочку сильно избили и задушили чем-то вроде шнураДевочку сильно избили и задушили чем-то вроде шнураФото: СУ СК России по Тамбовской области
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Стали известны первые результаты обследования тела 13-летней Лизы Ч., тело которой обнаружили 11 марта закопанным в лесном массиве Котовска. Сейчас становится понятно, почему 35-летний мужчина, который признался в том, что сбил девочку и выбросил ее тело в реку, путал следствие и не хотел, чтобы труп ребенка нашли. Дело в том, что его версия о ДТП оказалась ложью.

- Судебно-медицинские эксперты обнаружили у потерпевшей черепно-мозговую травму, синяки и кровоподтеки в области лица. По предварительным данным, причиной ее смерти стала механическая асфиксия, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. - Характер и локализация телесных повреждений на теле жертвы не подтверждают версию подозреваемого об имевшем место дорожно-транспортном происшествии.

В рамках расследования уголовного дела назначены ряд криминалистических экспертиз, в том числе биологические, генетические, трасологические, судебно-медицинская и комплексная психолого-психиатрическая. Исследования призваны ответить, в том числе, на вопрос о сексуальном насилии, которому мог подвергнуться подросток. Пока официальных данных о том, что оно имело место, нет. Обстоятельства гибели девочки продолжают устанавливать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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