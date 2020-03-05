«Женщина — весна, начало жизни»

На сегодняшний день в Рассказовской ЦРБ трудятся 1030 человек, из которых 166 — врачи, и еще 529 — средние медицинские работники. И если среди врачей работают и мужчины, и женщины, то фельдшерами и медсестрами в основном работают представительницы прекрасного пола. Хотя есть исключение — в скорую помощь фельдшерами охотнее идет сильная половина человечества.

По словам главного врача Рассказовской ЦРБ Надежды Семьяниновой, в стенах их медучреждения популярными женскими профессиями остаются педиатрия, акушерство и гинекология.

Из-за того, что две трети коллектива составляют женщины, празднованию 8 марта в больнице уделяют особое внимание. Для сотрудниц медучреждения проходят концерты, на которых они принимают поздравления как от руководства Рассказовской ЦРБ, так и от представителей городской и районной администраций.

- В этот день мы награждаем наших врачей и медсестер за их добросовестный труд и вклад в развитие здравоохранения. Руководство больницы ежегодно проводит праздники для наших сотрудниц в честь Международного женского дня, - поясняет Надежда Николаевна. - Сами понимаете, работа у нас напряженная. Женщины-медики испытывают постоянную психологическую нагрузку, поэтому мы хотим, чтобы у них хотя бы в этот день была возможность расслабиться и отдохнуть, отвлечься от работы и почувствовать себя женщиной.

Главный врач Рассказовской ЦРБ подчеркивает, женщина — это продолжательница рода, которую нужно беречь. Поэтому знаковым событием в деятельности больницы стал капитальный ремонт детской поликлиники, где обновили не только внешний вид здания, но и постарались усовершенствовать систему оказания медицинской помощи для удобства молодых мам с детьми.

Ремонт детской поликлиники начали делать еще в прошлом году в рамках модернизации первичной медико-санитарной помощи. Обновленное здание планируют открыть к 1 сентября этого года. Там появятся колясочная, игровые зоны и комната для кормления. График работы врачей будет построен таким образом, что маме с ребенком больше не придется подолгу сидеть в очереди на прием к специалисту. А значит, маленькие пациенты получат медицинскую помощь за короткие сроки.

Кроме того, в 2019 году детская поликлиника получила новое оборудование: современный ультразвуковой аппарат, фиброгастроскоп, а также офтальмологические и ЛОР-аппараты.

В прошлом году Рассказовская ЦРБ проводила большую работу по привлечению новых специалистов. Всего коллектив больницы пополнили 26 медицинских работников.

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- В частности, мы максимально укомплектовали штат скорой помощи медицинскими кадрами. Теперь на вызовы к жителям Рассказовского района выезжают сразу по два медработника. Это позволяет повысить качество оказываемой медицинской помощи, - говорит главный врач Рассказовской ЦРБ.

По доброй традиции молодым специалистам устраивают посвящение в профессию, которое ежегодно проходит в октябре-ноябре месяце. В торжественной обстановке им вручают медицинские халаты, фонендоскопы, тонометры и другие инструменты, соответствующие специализации медика.

На посвящении обычно присутствуют ветераны медицинские работники больницы. Бывшие работники делятся с новичками опытом и рассказывают о своем трудовом пути. Как отмечает главврач Надежда Николаевна, это помогает молодым специалистам адаптироваться в коллективе и разрушить психологический барьер, который обычно испытывают люди, приходя на новое место работы.

За каждым молодым специалистом в больнице закрепляется наставник. Опытные коллеги передают знания новичкам в теории и на практике. Последние признаются, что это очень помогает им в работе.

Рассказовская ЦРБ, как и в прошлом году, продолжает участвовать в нацпроекте «Бережливая поликлиника». В лечебном учреждении открылись кабинеты гериатрии и паллиативной помощи.

В первом случае квалифицированную медицинскую помощь смогут получать пожилые люди. Это важный момент в работе каждой больницы, поскольку такая категория пациентов требует повышенного внимания со стороны специалистов.

Во втором случае кабинет предназначен для оказания паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях пациентам с неизлечимыми заболеваниями. Здесь врачи выписывают им необходимые препараты для облегчения симптомов и консультируют их близких по поводу ухода за больными родственниками.

В 2020 году Рассказовская ЦРБ продолжит совершенствование оказания медицинской помощи сельскому населению, для ФАПов планируется приобретение оборудования, согласно табелю оснащения. Также больница тесно сотрудничает с центром социальной защитынаселения. В 2019 получен удобный транспорт, который оборудован для перевозок лиц, пожилого возраста для проведения профилактических осмотров и консультаций.

Продолжится в больнице и реализация нацпроекта «Здравоохранение», в задачи которого входит снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а еще - модернизация первичной медико-санитарной помощи.

Ежедневно женщины-медики Рассказовской ЦРБ, наравне с коллегами-мужчинами, борются за сохранение здоровья жителей района. Поэтому, они как никто другой, заслуживают теплых слов в свой адрес по случаю предстоящего праздника.

- От всей души поздравляю с наступающим праздником наших прекрасных дам. Их непростая работа требует больших сил и самоотверженности. В особенности, это относится к женщинам-хирургам и анестезиологам, скорой помощи и другим профессиям. Всем представительницам прекрасного пола я желаю мира в семье, достатка, благополучия и, конечно же, профессионального роста, - обращается к коллегам руководитель Рассказовской ЦРБ Надежда Семьянинова. - Мне хочется, чтобы женщины-медики не забывали о том, что они вносят больщой вклад в развитие здравоохранения и продолжают совершенствовать в профессию. Ну а нашим пациенткам я желаю внимательнее относиться к своему здоровью, ведь, как я уже сказала, именно женщина дарит миру новую жизнь.

Всем женщинам от всей души хочется пожелать здоровья, счастья, любви, весны!

Ксения АЛЕШИНА