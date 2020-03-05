2020-03-05T10:39:40+03:00
Общество

У мэра Тамбова появится «монитор мэра»

На базе Тамбовского государственного технического университета при содействии ПАО Сбербанк был открыт научно-образовательный центр «Цифровая экономика»
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По предложению управляющего Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимира Компанийца НОЦ стал площадкой рассмотрения инструментов и этапности внедрения продуктов экосистемы Сбербанка.

В ходе первой же встречи с главой администрации Тамбова Наталией Макаревич и её заместителями, учёными-практиками ТГТУ воронежские, московские и тамбовские банковские специалисты представили весь спектр проектов, внедряемых в России, ЦФО и Центральном Черноземье. Тогда же были достигнуты договорённости об определении приоритетов и сроков организации совместной работы. Глава Тамбова обратила особое внимание на сервис «Монитор мэра», как значимом инструменте повышения эффективности работы муниципального хозяйства.

На днях в режиме видеоконференции Наталия Макаревич, её заместитель Кристина Четырина совместно с руководителями коммунальных служб Тамбова пообщались с представителями SberCloud (ООО «Облачные технологии» г. Москва). Речь шла о реализации пилотного проекта.

Отмечалось, что администрация города заинтересована во внедрении «Монитора мэра», поскольку это позволяет оперативно оценивать выполнение муниципальных заданий по уборке улиц и тротуаров, наблюдать за работой транспортных средств в режиме реального времени, управлять «сценариями уборки», наконец, настраивать необходимый уровень подробности информации.

На сегодня в Тамбове при участии Сбербанка несколько бортов специальной коммунальной техники уже обеспечены необходимым оборудованием, что позволяет в тестовом режиме вести дистанционный мониторинг работ.

По итогам совещания глава Тамбова Наталия Макаревич дала ряд поручений своим коллегам, нацеленных на активизацию внедрения пилотного проекта. По имеющейся информации, на площадке НОЦ «Цифровая экономика» в ближайшее время пройдёт очередная (на сей раз – очная) встреча специалистов ПАО Сбербанк с руководством областного центра.

В повестке дня будет рассмотрение дальнейших шагов по цифровизации города Тамбова с использованием продуктов экосистемы Сбербанка.

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