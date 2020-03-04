Экс-депутата тамбовской гордумы Сергея Конобеева признали виновным в мошенничестве при строительстве дома

В Ленинском районном суде города Тамбова 2 марта вынесли приговор бывшему руководителю ООО «ИнвестСтройТамбов» и экс-депутату Тамбовской городской Думы Сергею Конобееву. 34-летнего директора стройфирмы признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Аферу, по мнению следствия и суда, мужчина провернул при строительстве дома №73В по ул. Киквидзе. Строительство этой девятиэтажки началось в 2012 году, 187 квартир в доме купили дольщики. Цена за квадратный метр составляла на тот момент порядка 28 тысяч рублей. Сдача объекта планировалась на конец 2014 года. Но к обозначенному сроку дом был еще не готов. И на этот раз участников долевого строительства заверили, что многоэтажку непременно достроят. С людьми заключили дополнительные договоры, согласно которым они должны были получить квартиры в апреле 2015 года. Потом сроки сдвинули на май 2016 года.

Сергей Конобеев, который на тот момент являлся депутатом Тамбовской городской Думы встречался с дольщиками и уверял их, что фирма испытывает временные трудности: возникали проблемы с разрешительными документами, не хватало денег.

- Компания планировала взять кредит в 40 млн рублей и завершить работы на доме, этих денег хватило бы с лихвой, так как в целом там необходимо порядка 20 млн., - заверял дольщиков Сергей Конобеев. - Но взять кредит не удалось, поэтому сроки немного сдвинулись. Никто бросать строительство не собирается, и в банкротство фирма уходить не будет, я свои обязательства перед участниками долевого строительства выполню в полном объеме.

Учитывая, что к 2016 году дом был готов на 90%, дольщики верили, что серьезных поводов для беспокойства у них все-же нет – так или иначе многоэтажку должны были достроить. Конобеев даже пообещал людям сдать депутатский мандат, если не выполнит своего обещания и не завершит стройку. В итоге свое слово, в части освобождения кресла в гордуме, он сдержал и действительно попросил снять с него депутатские полномочия. Потом правда одумался и попытался отозвать свое заявление об уходе из городского заксобрания, но получил отказ.

Ни в 2016, ни в 2017 дольщики дома по ул. Киквидзе, 73В квартиры не получили. Многие из них купили квартиры в ипотеку и вынуждены были выплачивать займ и параллельно снимать жилье. Терпение у дольщиков заканчивалось, в качестве крайней меры они планировали даже перекрыть федеральную трассу. Решить проблему удалось лишь в 2018 году. После долгих хождений дольщиков по всевозможным инстанциям в регионе приняли решение направить на достройку многоэтажки средства АИЖК Тамбовской области, который выступил инвестором. ООО «ИнвестСтройТамбов» заключило с этой организацией договор, согласно которому фирма получала необходимые для достройки дома 16 млн рублей, а взамен должна была предоставить АИЖК свободные помещения, стоимость которых была бы эквивалентна сумме «помощи». По условиям инвестконтракта АИЖК должны были отойти 10 квартир. Дело в том, что к моменту достижения этой договоренности изменился проект здания, в котором решили построить еще один – десятый этаж. Таким образом в доме, где дольщики скупили все квартиры появились дополнительные жилые площади, которые должны были передать АИЖК. Но своих обязательств перед инвестором Конобеев не выполнил – ни жилье, ни деньги АИЖК Тамбовской области так и не получило. А дополнительно построенные квартиры продали новым дольщикам.

В отношении руководителя ООО «ИнвестСтройТамбов» возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Его расследованием занимались в УМВД России по Тамбовской области. В Ленинский районный суд его материалы передали 18 февраля 2019-го. Разбирательство длилось больше года, несколько раз заседания переносились из-за неявки обвиняемого по причине болезни. Но в итоге Сергей Конобеев выслушал обвинительный приговор.

- Суд приговорил руководителя стройфирмы к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Татьяна Чернышева

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Гендиректор «Юкона» получил 7 лет 6 месяцев колонии

В феврале 2016 года выслушал приговор генеральный директор фирмы «Юкон» Анатолий Гордеев. Под его руководством организация должна была построить четыре многоэтажки в Тамбове и поселке Строитель Тамбовского района. В 2012 году дольщики, купившие у «Юкона» квартиры в четырёх многоэтажках по ул. Северозападной — Агапкина, 16/4, ул. Московской, 30, ул. Сенько, 9а и в Строителе пожаловались в отдел контроля за участием в долевом строительстве управления инвестиций Тамбовской области на то, что строительство их домов затягивается, а где-то и вовсе и не начиналось. После проверки чиновники обратились в полицию. В феврале 2013 года было возбуждено первое уголовное дело — по дому в Строителе, потом претензии у правохранителей появились и к другим трем стройкам. Уголовные дела по всем четырем объектам объединили в одно. Общая сумма похищенных у дольщиков средств составила 320 млн рублей. После его рассмотрения суд признал 48-летнего Анатолия Гордеева виновным в мошенничество в особо крупном размере и приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. На сегодняшний день квартиры получили дольщики двух домов «Юкона» - несколько лет назад завершилось строительство дома на ул. Северозападная/Агапкина, 16/4, а в мае 2019 года состоялось заселение дольщиков дома по ул. Сенько, 9А. До сих пор не решился вопрос со строительством дома на ул. Московской, 30 и компенсацией несостоявшихся жителей поселка Строитель.