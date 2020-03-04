«Наша главная задача – диагностика, а это больше привлекает женщин»

Не секрет, что на сегодняшний день женщин среди людей в белых халатах гораздо больше, чем мужчин. Они занимают руководящие посты в сфере медицины, работают врачами, а среди среднего медицинского персонала дам просто подавляющее большинство. Как отмечает главный врач ТОГБУЗ «Патолого-анатомического бюро» Александр Блохин, секрет в том, что именно женщины от природы обладают качествами, незаменимы для медработника.

- В вузе у нас на потоке обучались порядка 80% девушек, - вспоминает Александр Васильевич. – Но это был педиатрический факультет, что объяснимо. Сейчас женщины занимают, наверное, основную роль во многих сферах медицины. Работа наша очень сложна и, несмотря на то что как правило в медицину приходят люди не случайные, а действительно те, кто искренне хочет помогать людям, для многих неизбежно так называемое профессиональное выгорание. Но женщины, благодаря свойственной им стойкости, подвержены этому явлению, на мой взгляд, в меньшей степени. На протяжении всей своей профессиональной жизни они сохраняют такое важное для врача качество, как умение сопереживать, проникнуться проблемами пациента и сделать все, чтобы облегчить его боль и страдания.

Привлекает женщин и профессия патологоанатома. На сегодняшний день из двенадцати врачей трое- это представительницы прекрасного пола. По опыту Александра Васильевича, в крупных городах соотношение «женщины-мужчины» в аналогичных медицинских учреждениях и вовсе стремится к преобладанию первых.

- Бытует мнение, что мы занимаемся установлением факта и причин смерти человека, но это совсем не так, - поясняет Александр Блохин. – На самом деле основная наша работа – это прижизненная диагностика заболеваний.

Исследования, которые проводят в патологоанатомическом бюро, для медицины очень важны. Например, именно здесь изучают органы и ткани, которые доставляют из поликлиник и больниц, что позволяет на ранней стадии выявить злокачественные новообразования у пациентов и своевременно начать их лечение, поэтому патологоанатомическое бюро является активным участником программы раннего выявления онкологических заболеваний в Тамбовской области.

А заключения, которые делают в этом медицинском учреждении, без преувеличения являются «золотым стандартом» диагностики, точность морфологической диагностики несопоставима даже с такими современными видами диагностических исследований, как компьютерная и магниторезонансная томография. И именно диагностическое направление работы, считает руководитель патологоанатомического бюро, привлекает в эту сферу медицины женщин. Ведь оно предполагает работу с микроскопом, с литературой, требует терпения и усидчивости, что в большей степени присуще именно представительницам прекрасного пола.

- Нашим замечательным русским женщинам в преддверии праздника 8 марта я хочу пожелать, чтобы они всегда оставались бесконечно красивыми, обаятельными, - говорит Александр Васильевич. – Бывая в других странах я точно знаю, как узнать на улице, в аэропорту наших соотечественниц – это невероятно яркие, уверенные в себе дамы, которым все мужчины оборачиваются вслед. И ты с гордостью думаешь – это наша! Так вот будьте всегда такими, прекрасными, добрыми, отзывчивыми, теми, ради кого мы, мужчины, способны на самые самоотверженные дела и поступки!

Татьяна Юрьева