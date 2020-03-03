Женщины – наша гордость!

Свои поздравления, слова благодарности и сердечной признательности представительницам прекрасного пола выражает глава Мучкапского района Хоружий Александр Андреевич:

- В преддверии этого прекрасного весеннего праздника бесконечно хочется говорить о наших дорогих женщинах. Несмотря на современный ритм жизни, они успевают всё: воспитывать детей, достигать профессиональных успехов, заниматься общественными делами, заботиться о семье, поддерживать в трудную минуту мужчин, создавать уют и тепло в наших домах. Неудивительно, что жители Краснокустовского сельсовета доверили Климкиной Галине Ивановне возглавить свое сельское поселение, всенародно избрав её главой уже третий раз подряд. Она успешно решает все вопросы, которые иногда не под силу даже мужчинам, не считается со временем, а самое главное – любит людей, делает всё, чтобы жизнь на селе стала лучше. Галина Ивановна не только талантливый руководитель, но и заботливая жена и мать, достойно воспитавшая своих детей. Ведь всё самое ценное закладывается в семье!

Женщины всегда несут в мир радость, милосердие, добро. Иногда задумываешься: «Откуда в них столько сил, энергии и вдохновения?». Особое уважение у меня вызывают женщины-учителя. На них лежит большая ответственность по воспитанию подрастающего поколения. Дьякова Валентина Васильевна посвятила этой профессии всю свою жизнь. Это учитель с большой буквы, она удостоена звания Почетный гражданин Мучкапского района. Валентина Васильевна не просто давала знания детям, а дарила им всегда свою любовь, отдавала частичку своей души и сердца. Это счастье встретить такого учителя на своём пути! Благодаря таким педагогам в Мучкапском районе на смену нам приходит талантливая и умная молодежь. Радует, что молодые люди возвращаются домой, где они родились и выросли. Валентина Чурилова - активная, целеустремленная девушка, окончив ВУЗ, вернулась в Мучкап. Сразу же проявила свои лидерские качества и в работе, и в общественной жизни, и в художественной самодеятельности. Надеюсь, что и другие последуют её примеру. У нас есть всё, чтобы каждый мог реализовать свои возможности.

В юбилейный год Великой Победы особые слова благодарности и признательности хочу выразить в адрес женщин, которые прошли дорогой войны и подняли на своих плечах страну в послевоенное время. Мы гордимся ими и преклоняемся перед их подвигом.

Вот такие славные женщины живут на Мучапской земле! Они – воплощение красоты, верности, нежности, душевной и нравственной чистоты, всего самого прекрасного, что может быть в нашей жизни. Мне доставляет огромное удовольствие поздравить всех женщин с ярким, красивым, удивительным праздником – Международным женским днём 8 Марта, пожелать здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех надежд и желаний. Пусть весеннее настроение никогда не покидает вас! Оставайтесь всегда такими же обаятельными, милыми, привлекательными, очаровательными и любимыми!