Тамбовчанам предлагают познакомиться с новой версией Генплана

28 февраля в Тамбове стартовало общественное обсуждение новой редакции генерального плана областного центра. Напомним, главный градостроительный документ приняли в 2017 году, и уже в 2018 году настала необходимость внести в него корректировки. Как объясняли тогда в управлении градостроительства и архитектуры области, такая необходимость возникла из-за постоянно поступающих от жителей и организаций предложений по его изменению.

Как рассказали в управлении, за полтора года, прошедших с момента последних публичных обсуждений, таких предложений снова накопилось очень много, кроме того, в генплан необходимо добавить новые объекты, запланированные к строительству и реконструкции.

- Каких-то кардинальных изменений эта редакция генерального плана города Тамбова не содержит, - уверяет начальник отдела подготовки градостроительной документации управления градостроительства и архитектуры области Галина Нечаевская. – Он пополнился объектами, которые планируют возвести в городе, кроме того, здесь нашли свое отражение новые охранные зоны, установленные для объектов культурного наследия областного центра, пополнился и список памятников.

Так, в предложенную сейчас редакцию Генплана в качестве объектов культурного наследия вошли Тамбовская сторожевая черта, кинотеатр «Родина», ДК «Знамя труда», здание Дома пионеров многие другие памятники, которые получили этот статус совсем недавно. Появились в генплане две так называемые объединенные охранные зоны, которые включают в себя сразу несколько памятников. Их установили в сентябре 2019 года. Речь идет о кварталах улиц Советская, Кронштадтская, А. Бебеля, Ленинградская, Набережная и Лермонтовская, здесь находятся «Церковь Покрова» и «Усадьба семьи Чичериных». Вторая объединенная охранная зона расположена в границах улиц Коммунальной, К. Маркса, Куйбышева, Б. Васильева, Рассказовского шоссе и канала реки Цны. В охранных зонах памятников существует ряд ограничений на строительство и виды деятельности.

Кроме того, новый проект Генплана предусматривает реконструкцию дорог, ремонт планируют провести на ул. Гастелло (от ул. Гагарина), Сенько, Воронежской. Еще один ремонтируемый участок расположена на ул. Васильковой (от ул. Мичуринской до ул. Гвардейской) и ул. Гвардейской. Предполагается проектом реконструкция ул. Чичерина (на участке от ул. Северо-Западной до ул. Рылеева). Новые дороги собираются построить на ул. Радостной, Ключевой, Шатрова, Лазурной (в границах улиц Архитектурной и Веселой), а также на ул. Волжской (от улицы Кавказской до Магистральной), кроме того в микрорайоне Пехотка должен появиться новый асфальтированный проезд, ведущий к детскому садику.

Что касается социальных объектов, их список пополнился физкультурно-оздоровительным комплексом, который намерены возвести на ул. Волжской, 42 к 2023 году, еще один аналогичный комплекс должен появиться на ул. Кузьминской в 2021 году. Запланировано строительство школы в центре города. Сейчас тало известно точное местоположение учебного учреждения, его разместят на ул. Коммунальная, 51. Еще один детский садик должен появиться на ул. Рязанской, 17.

Изменения произойдут в лечебных учреждениях областного центра. Так, у противотуберкулезного диспансера, согласно проекту должен появиться новый хирургический корпус, предусмотрено строительство корпуса ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический диспансер», в Генплан также включили Центр культурного развития, который должен появиться на севере города Тамбова. Ранее мы писали о том, что его займет ансамбль «Цвета радуги».

Общественное обсуждение проекта продлится до 2 апреля. Горожане могут ознакомиться с предлагаемыми изменениями в Генплан в здании управления градостроительства и архитектуры области на ул. Ленинградской, 1а, здесь, в вестибюле первого этажа работает экспозиция, ознакомиться с ней можно в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 17 часов. Участие в обсуждении могут принять жители Тамбова или собственники расположенного в городе имущества. Замечания по проекту можно оставить на портале государственных и муниципальных услуг Тамбовской области по адресу: https://gosuslugi68.ru/, в письменной форме на имя председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки и иным вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования городского округа города Тамбов Александра Филатова, а также просто оставив запись в журнале учета посетителей экспозиции проекта.