Тамбовским предпринимателям расскажут об инновационных технологиях переработки сельхозпродукции

В малом зале главного корпуса Тамбовского государственного технического университета по улице Советской, 106 пройдет круглый стол «Инновационные технологии переработки сельхозпродукции». Такая тема была выбрана не случайно, поскольку сельское хозяйство считается одной из самых важных отраслей промышленности во всем мире. Встреча запланирована на 27 февраля. Регистрация участников начнется в 09:30.

Организатором мероприятия выступили Центр кластерного развития АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» и ТГТУ. Его проведут в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Круглый стол будет полезен, как начинающим, так и опытным предпринимателям с большим стажем. У них есть отличная возможность пообщаться с ведущими учеными и специалистами в области переработки сельскохозяйственного сырья, чиновниками, а также успешными бизнесменами, - отмечают организаторы круглого стола.

Помимо представителей местных органов власти и науки, на встрече также будут присутствовать гости из других регионов. Например, начальник Управления инновационного развития Курской государственной сельскохозяйственной академии на примере Курской области поделится опытом взаимодействия крестьянских фермерских хозяйств и институтов развития.

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Организаторы поставили перед собой задачу не только вовлечь тамбовчан в предпринимательскую деятельность, но и привлечь внимание уже действующих бизнесменов к внедрению на производстве инновационных технологий.

Поддержка малого и среднего бизнеса в сельскохозяйственной сфере является приоритетным направлением для Тамбовщины. Руководство области заинтересовано в энергичных и уверенных в себе тамбовчанах, способных вывести предпринимательский потенциал региона на новый уровень.

Идти в ногу со временем тамбовским бизнесменам помогут новые направления развития технологий, о которых будет идти речь на круглом столе. Также спикеры ознакомят их с последними научными достижениями в области переработки сельхозпродукции. А тот, кто только хочет начать свой бизнес, узнает, как получить господдержку в Центре кластерного развития Тамбовской области и других институтах развития.

Малый бизнес в Тамбовской области активно развивается, в том числе и в селах. Все потому, что спрос на сельхозпродукцию, особенно экологически чистую, постоянно растет. Ежегодно наш регион реализует программы поддержки сельских предпринимателей, давая им возможность открыть бизнес с минимальным вложением.

Сельское хозяйство является достаточно перспективным направлением в бизнесе, но все же следует помнить о возможных рисках. При правильной организации он может приносить хороший доход. Организаторы не сомневаются, что после круглого стола у тамбовских предпринимателей появятся идеи того, как сделать свое дело еще более прибыльным.

Ксения АЛЕШИНА