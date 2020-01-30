Тамбов будет оцифрован

В разговоре приняли участие те, кто формирует приоритеты развития Тамбова, заинтересован в экономии бюджета, в создании комфорта для горожан. Ректор ТГТУ, профессор Михаил Краснянский, являющийся также заместителем председателя Тамбовской городской Думы, подчеркнул, что созданный при участии Сбербанка научно-образовательный центр (НОЦ) стал «центром силы» в реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Глава Тамбова Наталия Макаревич подтвердила заинтересованность в реализации пилотного проекта «Цифровой город», выразила признательность Тамбовскому отделению ПАО Сбербанк за конструктивную позицию в деле сотрудничества с муниципалитетом, отметила заинтересованность городских властей во внедрении продуктов экосистемы Сбербанка.

В сообщении управляющего Тамбовским отделением Владимира Компанийца отмечалось, что работа ведётся не с чистого листа. Уже есть опыт цифровизации ряда направлений. В 2017 году обеспечен переход на безналичные технологии при оплате услуг детских садов. С апреля 2018 года в 47 корпусах 29 школ более 20 тыс. активных участников вовлечены в проект «Накрытые столы». На январь 2020 года 97 процентов тамбовских родителей оплачивают школьные обеды в безналичной форме.

Цифровые сервисы Сбербанка позволили увеличить в 2019 году с 31 до 59 процентов долю граждан, оплачивающих квитанции ЖКХ в удалённых каналах. За год совершено более 2 млн платежей, жителями сэкономлено порядка 24 тыс. часов, ранее уходивших на ожидание в очередях. Внедрение транспортного проекта на территории области (это 1 176 бортов) показало, что в прошлом – стартовом – году ежедневно 65 процентов пассажиров оплачивали проезд с использованием банковских и транспортных карт. А выдача через филиалы Сбербанка более 100 тыс. социальных транспортных карт, отказ от бумажных талонов только в июле-декабре сэкономили бюджету свыше 30 млн рублей.

Руководитель развития сети РГС СБЕР-Решения Наталья Сватко, специально приехавшая из Москвы, презентовала сервисы для учреждений государственного сектора Тамбовской области. Собравшимся рассказали о реализуемых проектах цифровизации в ЦФО и Черноземье. Судя по дискуссии, особый интерес у представителей муниципалитета вызвали «Безопасный город», «Чистые улицы», «Комфортная городская среда» и SberCloud.

Заместитель управляющего Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Василий Багрецов ознакомил собравшихся с несколькими цифровыми проектами из перечня продуктов экосистемы, которые сейчас реализуются в Тамбове в интересах корпоративных клиентов.

Итогом встречи стали договорённости о создании постоянной рабочей группы «Цифровой город» с участием администрации города, Сбербанка и ТГТУ, а также о проведении очередного заседания для обсуждения приоритетов, формирования «дорожных карт» и сметно-финансовых расчётов.