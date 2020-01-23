Тамбовское отделение ПАО Сбербанк способствует развитию производства

В ней принял участие управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимир Компаниец.

На возведении нового производственного корпуса площадью 5 тыс. кв. метров необходимо освоить порядка 700 млн рублей капиталовложений. По информации управляющего Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимира Компанийца, МИЛОРЕМ уже сегодня располагает 355 млн рублей, полученными от Сбербанка по кредитной линии. Сейчас рассматривается очередная заявка предприятия на выделение кредита на сумму порядка 300 млн рублей. Руководство предприятия намерено направить этот транш на закупку оборудования для нового цеха.

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Первый заместитель председателя Тамбовской областной Думы Владимир Карев, принимавший участие в церемонии закладки, отметил, что МИЛОРЕМ активно внедряет концепцию «Бережливого производства», что позволяет оптимизировать затраты и улучшить качество выпускаемой продукции.

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Возведение нового цеха на старейшем предприятии региона создаст не менее 400 новых рабочих мест, что для стотысячного Мичуринска очень важно.

МИЛОРЕМ - старейшее предприятие Тамбовской области - ведёт свою историю с 1866 года. В 1928 году предприятие получило статус паровозоремонтного завода, а позднее, в связи изменением номенклатуры продукции, стало именоваться локомотиворемонтным.

В лучшие свои годы МИЛОРЕМ выпускал до полутора тысяч наименований запчастей для железнодорожного транспорта, производил железнодорожные цистерны, специализировался на ремонте локомотивов импортного производства.

Сегодня МИЛОРЕМ располагает 20 цехами на площади 30 гектаров, обеспечивает полный цикл ремонта дизелей, воздушных и турбо компрессоров, гидромеханических редукторов, тепловозных электромашин и электроаппаратуры, новых тепловозных и вагонных осей, а также выпуск десятка видов запасных частей.