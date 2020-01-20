Скандально известная школа в Мичуринске открылась

20 января в Мичуринске открыли школу, строительство которой велось почти три года и не обошлось без громких скандалов. Из федерального бюджета на возведение школы выделили 736 миллионов рублей, а общая стоимость работ составила 876 миллионов рублей – еще порядка 140 миллионов рублей добавили из областного бюджета. Застройщиком по итогам аукциона стало АО «АИЖК Тамбовской области», которое, в свою очередь привлекло подрядную организацию – самарскую фирму «Квадр». Но с этой организацией возникли проблемы, как показала проверка проведения строительных работ, бетон в одном из школьных модулей, стены которого представляют из себя монолит, не соответствовал требованиям качества и безопасности. В итоге АИЖК в одностороннем порядке разорвала отношения с застройщиком. Здание, в надежности которого появились сомнения, пришлось дополнительно укреплять специальными балками. Проведение этих работ сказалось на скорости возведения школы, а еще вызвало беспокойство у жителей наукограда, которые опасались переводить детей в новую школу из-за ее «непрочности».

В октябре 2019 года мичуринскую школу посетили представители проекта ОНФ «За честные закупки». Их заинтересовали подробности финансирования объекта. Выяснилось, что сначала контракт не предусматривал выплаты аванса, потом условия договора изменили и застройщику его выплатили, сначала в размере 30%, а потом и в полном 100%-ном объеме. При этом сроки исполнения работ тем же дополнительным соглашением перенесли с конца 2017 года на июнь 2018 года. Впрочем, и позже сроки строительства переносили несколько раз. Одни из последних обещаний областных властей – открыть школу к прошлому учебному году, а потом до конца 2019-го, тоже не сбылись.

- Учитывая объем дополнительных соглашений, постоянный перенос срока ввода в эксплуатацию, объект вызывает очень много вопросов о причине такой задержки. После анализа сообщений в соцсетях, общения с жителями стало ясно – люди уже не верят в то, что на объекте нет нарушений. Говорят о проблемах в фундаменте, разрушившихся стенах. Прямо пишут, что в эту школу детей не пустят, - резюмировал по результатам проверки руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев.

После этого заявления в школе прошла экскурсия для представителей СМИ и общественников, на которой местные власти опровергли слухи об опасности здания новой школы.

- Мы хотим развенчать мифы, которые ходят по городу и области о том, что здесь трескаются стены и якобы фундамент не выдерживает нагрузки. Это все не правда, - сказал заместитель главы администрации города Мичуринска Василий Малюков. - Небольшие недостатки и недоделки в отделочных работах не позволяют нам принять школу в эксплуатацию у подрядчика. Она должна быть достроена полностью.

В это же время стало известно, что в СК России по Тамбовской области и следственном отделе ОМВД Мичуринска расследуют уголовные дела, связанные с нарушениями при строительстве инновационной школы в наукограде. Полицейские сообщили, что разбираются в обстоятельствах мошенничества в особо крупном размере, которое, по их данным, имело место при возведении объекта. А в региональном следственном комитете расследуют уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность». Следствие по этим делам пока продолжается.

Между тем, накануне нового года стало известно, что мичуринская школа получила лицензию на образовательную деятельность, а теперь ее официально открыли. По мнению чиновников, объект полностью соответствует всем требованиям безопасности и после устранения всех дефектов может наконец-то принять учеников.

- Школа рассчитана на 1275 детей. В штате - 214 сотрудников, из них 119 - педагоги. Заказчиком-застройщиком школы выступила администрация города Мичуринска, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Объект состоит из восьми модулей. В школе есть бассейн, современный пищеблок, спортивный зал, медицинский блок. Компьютерный парк школы насчитывает более 200 единиц техники, сюда закуплено оборудование для 3d-моделирования. Для удобства учеников пересмотрены городские маршруты, которые сейчас проходят через новую школу.