В Тамбове школьники поставили на колени девочку и заставили извиняться за то, что «увела» парня

15 января в одном из тамбовских пабликов появилась видеозапись, которая вызвала большой резонанс в областном центре. Очевидно, съемку проводили с мобильного телефона и не исключено, что тот, кто снял скандальное видео, сам являлся участником происходящих на ней событий. На записи видно, как стоящую на коленях девочку полукругом окружает несколько парней и девушек. В этой унизительной позе, стоя на снегу, подросток просит прощения у одной из присутствовавших в компании девиц: «Извини меня за то, что увела у тебя парня!». После этого, одна из девушек гладит ее по голове и произносит: «Хорошая девочка». Подросток поднимается с колен и в это время кто-то пинает ее ногой. На этом запись прерывается…

Размещенное в сети видео собрало больше 50 тысяч просмотров, а прокомментировали его около полутысячи человек. Горожане сошлись во мнении, что это вопиющий случай и в происходящем должны разбираться правоохранительные органы. Непонятна тамбовчанам и позиция человека, который «слил» видеозапись в Интернет, несмотря на то что большинство пользователей встали на защиту униженного ребенка и осудили поведение компании, требуя наказать подростков, такая огласка, по мнению горожан, может только повредить девочке-подростку.

После того, как видео стало достоянием общественности, ситуацией действительно заинтересовались сначала в полиции, где по изложенным в записи фактам начали проведение проверки.

- Личности участников события установлены, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Что касается возможного наказания, все зависит от квалификации, которую получит произошедшее, возраста участников конфликта, выясняется также имели ли они ранее проблемы с поведением.

Кстати, родители ребенка, которого заставили на коленях приносить извинения, уже обратились с заявлением в полицию с просьбой разобраться в случившемся и привлечь к ответственности обидчиков их дочери.

Однако, как стало известно, ребятам, которые унижают девочку – по 11-13 лет, а это значит, что возраста привлечения к уголовной и даже административной ответственности они не достигли…

Появились вопросы у правохранителей и к тем, кто разместил скандальное видео в Интернете, скорее всего это противоречит закону – девочка несовершеннолетняя, ситуация для нее – унизительная, а лицо подростка видно на записи и девочку вполне могут узнать близкие и знакомые семьи.

- Следователи СУ СКР по Тамбовской области начали доследственную проверку по факту размещения в одной из социальных сетей видеозаписи конфликтной ситуации между подростками, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. - Кроме этого, ввиду повышенного общественного резонанса рассматривается вопрос о передаче материала проверки по существу самого конфликта между школьниками из органов внутренних дел в территориальный следственный отдел регионального следственного управления СК России для организации дальнейшей всесторонней проверки обстоятельств заснятого на видео инцидента. В настоящее время следователи устанавливают лиц, производивших видеозапись и разместивших ее для всеобщего просмотра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.