2020-01-17T17:02:44+03:00
Происшествия

В Тамбове школьники поставили на колени девочку и заставили извиняться за то, что «увела» парня

Видео унижения взорвало соцсети
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Над девочкой издеваются школьники 11-13 летНад девочкой издеваются школьники 11-13 лет
Изменить размер текста:

15 января в одном из тамбовских пабликов появилась видеозапись, которая вызвала большой резонанс в областном центре. Очевидно, съемку проводили с мобильного телефона и не исключено, что тот, кто снял скандальное видео, сам являлся участником происходящих на ней событий. На записи видно, как стоящую на коленях девочку полукругом окружает несколько парней и девушек. В этой унизительной позе, стоя на снегу, подросток просит прощения у одной из присутствовавших в компании девиц: «Извини меня за то, что увела у тебя парня!». После этого, одна из девушек гладит ее по голове и произносит: «Хорошая девочка». Подросток поднимается с колен и в это время кто-то пинает ее ногой. На этом запись прерывается…

Размещенное в сети видео собрало больше 50 тысяч просмотров, а прокомментировали его около полутысячи человек. Горожане сошлись во мнении, что это вопиющий случай и в происходящем должны разбираться правоохранительные органы. Непонятна тамбовчанам и позиция человека, который «слил» видеозапись в Интернет, несмотря на то что большинство пользователей встали на защиту униженного ребенка и осудили поведение компании, требуя наказать подростков, такая огласка, по мнению горожан, может только повредить девочке-подростку.

После того, как видео стало достоянием общественности, ситуацией действительно заинтересовались сначала в полиции, где по изложенным в записи фактам начали проведение проверки.

- Личности участников события установлены, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Что касается возможного наказания, все зависит от квалификации, которую получит произошедшее, возраста участников конфликта, выясняется также имели ли они ранее проблемы с поведением.

Кстати, родители ребенка, которого заставили на коленях приносить извинения, уже обратились с заявлением в полицию с просьбой разобраться в случившемся и привлечь к ответственности обидчиков их дочери.

Однако, как стало известно, ребятам, которые унижают девочку – по 11-13 лет, а это значит, что возраста привлечения к уголовной и даже административной ответственности они не достигли…

Появились вопросы у правохранителей и к тем, кто разместил скандальное видео в Интернете, скорее всего это противоречит закону – девочка несовершеннолетняя, ситуация для нее – унизительная, а лицо подростка видно на записи и девочку вполне могут узнать близкие и знакомые семьи.

- Следователи СУ СКР по Тамбовской области начали доследственную проверку по факту размещения в одной из социальных сетей видеозаписи конфликтной ситуации между подростками, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. - Кроме этого, ввиду повышенного общественного резонанса рассматривается вопрос о передаче материала проверки по существу самого конфликта между школьниками из органов внутренних дел в территориальный следственный отдел регионального следственного управления СК России для организации дальнейшей всесторонней проверки обстоятельств заснятого на видео инцидента. В настоящее время следователи устанавливают лиц, производивших видеозапись и разместивших ее для всеобщего просмотра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она пугливая, боится темноты»: девочка с разными глазами загадочно пропала после встречи с приемным отцом
Накануне у ребенка и родителей была небольшая ссора: девочку наказали, отобрав у нее мобильный телефон. Подробности исчезновения 10-летней Алены — в материале КП-Новосибирск
Новости 24
Бывший вратарь курского «Авангарда» будет играть в Тамбове
В Тамбове сержант-контрактник получил два года лишения свободы условно за распространение порнографии
В Тамбове за порядком во время крещенских купаний будут следить более 700 полицейских
В Моршанске женщина порезала шею соседке
Глава Тамбова назначила нового врио председателя комитета по экономике
На Тамбовщине мужчину осудили за покупку наркотиков через Telegram
Тамбовчанку обманули на 75 тысяч рублей под предлогом аренды квартиры
В Тамбове построили теплицу для детей с ограниченными возможностями здоровья
В Моршанском районе мужчина, ранивший ножом родного брата, получил два года колонии
В Тамбовской области появятся сады памяти в честь 75-летия Победы
Тамбовчанка заявила в полицию на мужа, который отправил приятелю ее интимную фотографию
Гостиница «Тамбов» стала памятником