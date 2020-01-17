В Тамбовской области уберегут пчел?

Еще летом прошлого года в Тамбовской области приступили к разработке закона, призванного защитить владельцев пасек от ядохимикатов. В последние несколько лет в разных районах области летом гибнут тысячи пчелосемей, принадлежащих как предпринимателям, так и частникам. Проблема заключается в том, что сельхозпроизводители периодически проводят обработку полей сильными ядохимикатами, вместе с вредителями гибнут и пчелы, которые опыляют растения. Закон и раньше обязывал предупреждать пчеловодов о проведении таких обработок, например, через СМИ. И эту формальность выполняли – традиционно перед началом работ с применением «химии» в районных газетах действительно появлялись объявления, которые предупреждали жителей о том, что в течение следующих нескольких месяцев на полях того или иного хозяйства будут использовать опасные для пчел вещества. Никакого эффекта от таких оповещений, понятное дело не было, поэтому в дни обработок пчелы погибали тысячами. Возмещать ущерб пчеловодам агропредприятия отказывались.

- Некоторые производители шли навстречу, - говорит руководитель «Тамбовского общества пчеловодов» Максим Чепурнов. – А иногда, обращаясь с претензиями, пчеловоды слышали в ответ: «Вам что, денег на похороны пчел дать?»

На самом деле речь идет о вполне приличных суммах. Согласно данным областной администрации, в прошлом году в нашем регионе ущерб от массовой гибели пчел составил порядка 10-12 миллионов рублей, официально зафиксирована гибель почти 2 тысяч пчелосемей. При этом пчеловодство на Тамбовщине очень популярно, сейчас им занимаются больше 5 тысяч человек.

По данным Национального союза пчеловодов России, массовая гибель пчел была зафиксирована в конце мая в 30 регионах России, в том числе в центре и на юге, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане, Курской, Рязанской, Тульской и других областях. По данным Союза, минувшим летом в этих регионах погибли порядка 25% общего числа пчелосемей - около 5 млн.

Чтобы защитить пчеловодов еще в прошлом году в регионе начали разрабатывать местный закон, призванный решить проблему гибели насекомых от ядохимикатов. К работе над документом привлекли и самих пчеловодов. Сейчас проект закона внесли в Тамбовскую областную Думу. Принципиальных изменений в нем несколько. Документ предусматривает, что разовых оповещений ан все лето, которые агропредприятия размещали раньше, не будет. Вместо этого предлагается оповещать владельцев пасек об использовании пестицидов не позднее, чем за три дня до обработки. Предупредить о планируемых работах должны владельцев пасек, расположенных в радиусе 7 км. Для того, чтоб такие оповещения стали оперативными, разработчики закона предлагают использовать не только СМИ, но и делать СМС-рассылку. Для этого все пчеловоды должны предоставить в местную администрацию свои данные и телефоны.

В оповещениях должны быть указаны на каком поле будет проходить обработка, каким средством, класс его опасности для пчел и сроки, в течение которых насекомые не должны покидать улья. Сельхозпроизводителей хотят обязать выставлять на границах обрабатываемых полей информационные аншлаги. Кроме того, обработки они должны будут проводить только поздно вечером, когда пчел на полях уже нет. Для опрыскивания нужно будет использовать только наземную технику, использование самолетов позволяется только в исключительных случаях: если другую технику использовать невозможно или нужно экстренно обработать большие площади. Но такие работы должны быть дополнительно согласованы.

- В законе мы предусмотрели все, что должно защитить пчеловодов от действий агропредприятий, - продолжает Максим Чепурнов. – Главное, чтобы все его положения действительно заработали. Я общался с представителями одного аграрного комплекса и специалист рассказал мне: «Видим мы на поле бабочку вредителя, так вот, с момента как ее заметили и до того, чтобы среагировать и обработать все ядохимикатами, у нас есть четыре часа. Не успеем, поле погибло, а это ущерб в 10 миллионов рублей!» О чем они будут думать в таких случаях, о пчелах?

По настоящему эффективным решением проблемы тамбовские пчеловоды считают исключить использование на полях агрессивных химикатов. В некоторых регионах, кстати, пошли по такому пути. Но китайские пестициды, которые используют сельхозпроизводители, гораздо дешевле, чем экологичные, поэтому последние популярностью не пользуются.

- А в управлении сельского хозяйства нам прямо говорят, что по количеству меда, собранного в Тамбовской области, они ни перед кем не отчитываются, - рассказывает Максим Чепурнов. – А вот показатели по зерну и прочим сельхозкультурам – важны, поэтому становится понятно, как расставлены приоритеты. Между тем, для многих тамбовчан пчеловодство – это дело всей жизни, и они очень остро воспринимают, когда оно буквально в одночасье гибнет.

Кстати, сейчас в суде рассматриваются иски от более, чем 20 пчеловодов из Мичуринского, Сосновского и Тамбовского районах, где летом массово гибли пчелы. Прежде чем обратиться с исковыми требованиями, владельцы погибших насекомых провели целый ряд экспертиз и оценили ущерб, который исчисляется миллионами рублей. Разбирательство по этому делу сейчас продолжается.