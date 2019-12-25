Цифровые сервисы «Ростелекома»: как сделать жизнь проще и удобнее

Cложно представить, как когда-то мы жили без интернета. На сегодняшний день 78% населения России имеют доступ ко Всемирной паутине, а через 4 года эта цифра вырастет до 90%. Какие цифровые сервисы стали доступнее жителям Тамбовской области? Об этом мы поговорили с директором Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком» Владимиром Кочергиным.

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- Владимир, сегодня цифровые сервисы охватывают почти все сферы нашей жизни. На Ваш взгляд, готовы ли мы к этому?

Действительно, сегодня человеку просто некомфортно жить без современных технологий. У каждого из нас в смартфоне огромное количество разных приложений: мы покупаем билеты, управляем нашими счетами в банках, смотрим за оценками детей в школах, контролируем безопасность дома через видеокамеры. Новые услуги появляются в бизнесе и в сельском хозяйстве. И, благодаря им взаимодействие человека и государства становится всё более простым и удобным. Например, в декабре этого года порталу госуслуг исполнилось 10 лет. За это время жители Тамбовской области отправили более 1,1 млн. электронных заявлений на получение госуслуг. Всего на портале зарегистрировалось более 100 млн граждан России, которые отправили свыше 325 млн электронных заявлений. В пятерку самых популярных услуг по количеству запросов входят запись на прием к врачу, получение информации о пенсионных накоплениях, регистрация автотранспортных средств, запись в детский сад, подача заявлений на сдачу экзамена и получения водительского удостоверения. Такое дистанционное решение повседневных вопросов особенно актуально для жителей отдалённых районов области и позволяет им решать все вопросы, не выходя из дома. Уверен, что через несколько лет абсолютное большинство услуг мы будем получать через смартфон.

- Означает ли это, что из-за роста популярности приложений будет снижаться интерес к мобильной связи?

Наоборот. За последнее полугодие мы предложили нашим клиентам ещё более доступную мобильную связь практически бесплатно. Абонент, подключивший интернет и интерактивное телевидение, получает SIM-карту с 500 минутами, безлимитным интернетом и бесплатными звонками внутри сети и на домашние номера «Ростелекома» по всей России. Кроме экономии бюджета мы стараемся обеспечить и максимальный комфорт нашим клиентам: оплата всех подключенных услуг «Ростелекома» происходит по номеру мобильного телефона.

- Один из популярных сервисов «Ростелекома» – «Умный дом». Какие возможности он предоставляет?

Уверенность в том, что близкие в безопасности – базовая потребность любого человека. Сегодня «Умный дом» от «Ростелекома» предлагает целый ряд систем обеспечения безопасности. Самый популярный – камера видеонаблюдения в доме. За 2019 год число подключений «Домашнего видеонаблюдения» от «Ростелекома» среди жителей Тамбовской области выросло в десять раз. Услуга особенно востребована в Рассказовском, Тамбовском, Моршанском и Мичуринском районах. Популярность сервиса «Видеонаблюдение» мы связываем, прежде всего, с его полезным функционалом. Наши клиенты приобретают «Домашнее видеонаблюдение» для разных целей: кто-то хочет посмотреть, чем занимаются дети, особенно если они одни, а кто-то – обеспечить безопасность пожилым родителям. Камера в этом случае позволяет не только посмотреть, но и поговорить с человеком. И сделать это можно, находясь в любой точке мира, имея доступ в интернет.

- Насколько сервис «Домашнее видеонаблюдение» прост в использовании?

Очень прост: систему легко развернуть самостоятельно, установка оборудования не требует специальных навыков и займёт не более 30 минут. В стартовый пакет решения входит внутренняя цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления: интуитивно понятным WEB-интерфейсом, а также бесплатным мобильным приложением. Причём сервис позволяет добавить в личный кабинет сразу несколько камер, которые могут быть установлены как в разных помещениях, так и в разных городах.

- Владимир, насколько современные цифровые сервисы, такие как «Умный дом» от «Ростелекома», доступны жителям Тамбовской области?

Наша основная задача – обеспечить жителям области доступ ко всем цифровым сервисам – даже ресурсоёмким. Одна из особенностей Тамбовского региона – около 200 тысяч домов частной застройки. Ещё совсем недавно оптоволокно в частном доме казалось фантастикой. Эта проблема была решена с появлением технологии GPON («оптика в дом»). На сегодняшний день это самый удобный способ получить в частный дом высокоскоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, цифровую телефонию и сервис «Умный дом». Другими словами, все эти услуги уже перестали быть привилегией городской жизни.

- Как давно компания «Ростелеком» начала внедрять новую технологию GPON на территории Тамбовской области?

Первого абонента по технологии GPON в Тамбовской области «Ростелеком» подключил почти пять лет назад. За это время специалисты филиала проложили более 700 км оптоволокна. К концу 2018 года «Ростелеком» обеспечил подключением по GPON более 6,8 тысяч домохозяйств города и области. Основная масса подключений охватила Тамбов, а также города Рассказово, Жердевка, Уварово, Мичуринск, Моршанск и посёлок Токарёвка. В 2019 году мы существенно увеличили охват сетями GPON в области. Во втором полугодии этого года GPON стала доступна более шести тысячам домохозяйств жителей Мучкапа и Ржаксы, и около пяти тысячам домохозяйств жителей Жердевки и Токаревки.

- Какое основное преимущество технологии GPON Вы бы отметили?

Технология GPON имеет массу преимуществ, но одно из главных – передача данных осуществляется на действительно высоких скоростях – до 1 Гбит/с. Такой канал связи с избытком перекрывает любые потребности современного пользователя. Например, можно одновременно и без потери качества играть в онлайн-игры, пользоваться всеми сервисами «Умного дома» или, например, смотреть «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома».

- Кстати, сейчас всё большей популярностью начинают пользоваться онлайн-кинотеатры и прочие сервисы. Интерактивное телевидение «Ростелекома» входит в их число?

Безусловно. Тенденция такова, что всё меньше людей готовы привязывать свои планы к телеэфиру. Просмотр ТВ уже перешел на другой уровень: все хотят как можно быстрее иметь возможность оценить киноновинки, смотреть их в комфортных условиях и в удобное для себя время. Современный сервис Wink от «Ростелекома» учитывает все эти запросы аудитории. И это не просто телевидение, но и богатая фильмотека с коллекцией старых и новых фильмов в лицензионном качестве. Причем фильмы можно смотреть в онлайн и в оффлайн режиме, предварительно загрузив их на мобильное устройство. А «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» позволяет воспользоваться расширенным набором функций: даже если у вас нет телевизора, эфир можно смотреть через приложение на смартфоне или планшете. Или очень удобно сочетать телевизор и другие гаджеты, поскольку к одному аккаунту можно привязать до пяти устройств.

- А какую самую полезную функцию «Интерактивного ТВ» Вы бы отметили для себя?

Мне как родителю нравится функция «Родительский контроль». Особенно актуальна она будет в период приближающихся новогодних праздников и каникул. С помощью этой функции можно в автоматическом режиме ограничить время, которое ребёнок проводит у телевизора. Включить эту опцию абонент может самостоятельно.