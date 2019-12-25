2019: калейдоскоп событий и открытий

Каждый год каждому из нас приносит много радостных и запоминающихся моментов. У кого-то рождается ребенок. Кто-то справляет новоселье. Получает диплом об образовании. Находит новую работу. Путешествует. Женится.

Личное счастье, личные победы всегда больше запоминаются на фоне положительных изменений, происходящих в регионе. А их в уходящем году было не мало. И сегодня мы вспомним те события и открытия, благодаря которым жизнь тамбовчан стала лучше, ярче, разнообразнее.

Первый раз - в новый класс

В 2019 году одной инновационной школой в регионе стало больше. В День знаний образовательное учреждение «Школа-центр современных индустриальных технологий» открылось в микрорайоне «Арженка» города Рассказово Тамбовской области.

В течение последних тридцати лет в Рассказово не строили новых школ, так что появление этого учебного заведения — событие для города особое. Трехэтажное здание новой школы состоит из четырех модулей, в каждом из которых расположились профильные центры.

Строительство этого учебного заведения, на которое выделено около 849 млн рублей, началось в 2017 году. Половина суммы — 415 млн рублей — средства федерального бюджета. Остальное финансирование — из бюджета Тамбовской области. Из общей суммы на оснащение школы современным оборудованием было направлено 120 млн рублей. Генеральный подрядчик — АО «АИЖК Тамбовской области». Школа получилась современной, просторной, многофункциональной.

- Без преувеличения, школа «Центр ИнТех» может по праву соперничать с лучшими столичными учебными заведениями. Школа инновационная, и очень символично, что она построена именно в городе мастеров Рассказово, — подчеркнул глава региона.

Школа оснащена по последнему слову техники. В ней реализуются четыре профиля обучения: технологический, естественно-научный, социально-экономический и гуманитарный. Плюс широкий спектр программ дополнительного образования.

В 2019-м не только юные рассказовцы пришли в первый раз в новый класс. В этом году ко Дню знаний был выполнен капитальный ремонт школ в городе Тамбове, Знаменском, Мичуринском, Гавриловском районах.

Кроме того, к 1 сентября в двенадцати сельских школах региона были оборудованы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Это современные площадки, где есть все необходимое для юных техников, творцов, испытателей. Ребята могут реализовать свой потенциал, попробовать себя в разных профессиях, изучить современные технологии. Особый упор в Центрах сделан на такие учебные дисциплины как технология, математика и информатика, физическая культура и ОБЖ.

Аграрии региона готовы круглогодично обеспечивать тамбовчан вкусными и экологически чистыми овощами.

Будем с огурцами!

Аграрии региона готовы круглогодично обеспечивать тамбовчан вкусными и экологически чистыми овощами. В 2019-м это доказало АО «Тепличное». Здесь реализованы два этапа инвестиционного проекта по круглогодичному производству овощей стоимостью почти 380 млн рублей.

В новых теплицах планируется получать урожай вдвое выше, чем в теплицах антрацитовского типа. Здесь в автоматическом режиме поддерживается микроклимат, установлено искусственное освещение, используется система капельного орошения, минерального питания и дезинфекции. Внедрена биологическая защита растений, а соцветия огурцов опыляют шмели.

Ежегодно предприятие планирует производить в новом блоке теплиц (1,1 гектара) более 900 тонн овощей. Тамбовскую овощную продукцию можно приобрести более чем в сорока магазинах города, а также в фирменных торговых точках.

В 2019 году аграрии Тамбовщины постарались на славу. В частности, в 3,5 раза урожай овощных культур превысил прошлогодний показатель. Выращено 134 тыс. тонн картофеля, что на 33 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Капусты, моркови, красной свеклы, помидоров, огурцов, лука, чеснока собрано 16 тыс. тонн.

В селе Черняное Тамбовского района открыли памятник знаменитой Марии Мордасовой.

От Зельдина до Мордасовой: новые памятники региона

В 2019 году на Тамбовщине были открыты новые памятники. Так, памятник народному артисту СССР Владимиру Зельдину появился на его малой родине в Мичуринске. Бронзовый бюст установлен на гранитном постаменте высотой почти два метра в сквере у гостиницы «Мичуринск» на улице Революционная.

Монумент изготовлен по проекту и при поддержке советника председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Ростислава Мединского. Скульптором памятника является Денис Стритович.

Тот же творческий тандем в 2019 году подарил региону еще один памятник - народной артистке СССР Марии Мордасовой. Он появился в селе Черняное Тамбовского района. Его открытие приурочили к 100-летию Чернянского народного хора, носящего ее имя. К слову, в Черняном проходит и фольклорный фестиваль имени Марии Мордасовой.

На Тамбовщине продолжается активное строительство детских садов.

Чтобы мамы работали

Если раньше получить вожделенное место в детском саду региона было не просто, то сегодня ситуация поменялась. В 2019-м на Тамбовщине продолжилось активное строительство детских садов. Яркие, новые, красивые снаружи. Инновационные, функциональные, комфортные внутри.

- Из такого детского сада и ребенка не уведешь! — сказал губернатор Александр Никитин на открытии детского сада «Медвежонок» в Тамбове.

И это, действительно, так. В новых детских садах есть все, о чем дети каких-то пять-десять лет назад не могли и мечтать. Студии робототехники и лаборатории по самым интересным предметам, спортивные залы и студии мультипликации, тренажеры для интеллектуального и физического развития и швейные мастерские. При этом каждый детский сад работает по своей, уникальной программе. Например, детский сад «Медвежонок» имеет спортивную направленность и следует девизу «Растим чемпионов». А детский сад «Машенька» реализует концепцию развивающего детского технопарка. Его девиз — «Мы конструируем будущее».

Оба детских сада построены в рамках реализации федерального (регионального) проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Оба возведены за год в самом густонаселенном микрорайоне областного центра, где потребность в детских садах особенно велика. Оба — типовые проекты, включенные в реестр Минстроя России.

- Открытие подобных детских садов — это праздник для всей области. Ведь мы понимаем: нужно сделать все возможное, чтобы снять очередность в детские сады для ребят в возрасте до трех лет, помочь молодым мамам выйти на работу, — отмечает Александр Никитин.

В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году построены пять детских садов общей мощностью 850 мест. На эти цели выделено более 1,1 млрд рублей. Из них 725,4 млн рублей — средства федерального бюджета, 434,3 млн рублей — средства бюджета Тамбовской области.

На Тамбовщине активно развиваются вариативные формы дошкольного образования: центры игровой поддержки ребенка, дошкольные мини-центры, центры раннего развития ребенка, группы кратковременного пребывания детей, семейные группы, а также консультативные пункты для родителей. Это позволило создать в 2019 году в детских садах региона 460 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет.

В регионе начали работать три модельных библиотеки.

Культурный досуг

2019-й стал знаковым годом и для тамбовской культуры. Она полноценно пришла в сельскую местность. Так, современные 3D кинозалы открылись в Первомайском, Сосновском и Тамбовском районах. На переоснащение каждого выделено по 5 млн рублей.

Кроме того, в 2019-м в регионе начали работать три модельных библиотеки: две в Рассказовском районе, одна - в Жердевском. Тысячи новых книг, стильная техника, компьютеры с выходом в интернет, планшеты, студии для рисования на песке и даже очки виртуальной реальности. Все это доступно сельским жителям.

Новое место для досуга появилось и в Гавриловке. Здесь возвели современный Дом культуры, оснастив необходимым оборудованием: зрительный зал, эстрада, кинотеатр, читальный зал, гримерка. ДК приспособлен для маломобильных групп населения. В нем одновременно могут отдыхать 300 человек. Как отмечает губернатор Александр Никитин, развитие малых домов культуры крайне важно для улучшения качества жизни сельских жителей. В Гавриловке проживаетоколо 2 тыс. человек, и для села это очень значимый проект.

В 2019 году в конкурсе «Лидеры Тамбовщины» приняли участие более 500 человек.

Следуй за лидером

- Скорость происходящих в сегодняшнем мире глобальных изменений такова, что нужно не просто держать руку на пульсе, а быть источником новых знаний и дел с той энергией, которая присуща молодым, — так глава региона Александр Никитин объясняет свою инициативу проведения регионального управленческого конкурса для молодых профессионалов-управленцев «Лидеры Тамбовщины» по аналогии со всероссийским конкурсом «Лидеры России».

В 2019 году в конкурсе приняли участие более 500 человек, финалистами стали 30. Наряду с теоретическими и интеллектуальными задачами участники реализовывали реальные социально значимые проекты. «Правнуки Победы», «Игры разума 55+», «Семейный пикник» — в названиях проектов уже заложена актуальная тема. Изменить жизнь к лучшему — это главное, что объединило всех конкурсантов.

Диалог на равных имел место не только среди участников, но также в сообществе с наставниками и губернатором Александром Никитиным, под эгидой которого проходил управленческий конкурс.

- Участники и победители конкурса — это новая профессиональная элита, лучшие специалисты. Мы хотим их найти, хотим помочь им раскрыть свои способности в полной мере и дать возможность заявить о себе на региональном уровне. Победа в конкурсе такого уровня — это как рекомендация, знак качества профпригодности. И власть, и бизнес нуждаются в идеях и энергии молодых. Все финалисты регионального конкурса «Лидеры Тамбовщины» зачислены в кадровый резерв органов власти, — так объясняет идею проведения конкурса первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

Многие финалисты конкурса «Лидеры Тамбовщины» первого и второго сезонов успешно работают как в органах власти, местного самоуправления, так и в бизнес-структурах.

Состоялось долгожданное открытие сквера на площади Льва Толстого в Тамбове.

Уютные пространства рядом

Функциональные тренажеры, яркие качели и удобные лавочки — современная детская и спортивная площадка обустроена на стадионе в райцентре Мордово. В Нижнешибряйском сельсовете Уваровского района появился сквер «Сказочный» с фигурами любимых всеми героев из советских мультфильмов. Новая детская площадка построена в поселке Комсомолец Тамбовского района. Состоялось долгожданное открытие сквера на площади Льва Толстого в Тамбове.

Это лишь часть примеров реализации федерального (регионального) проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тамбовской области в этом году. Всего в 2019 году по программе новый облик получили 208 дворовых и 122 общественных территорий в 92 муниципалитетах региона.

Жители принимают самое активное участие в выборе объектов благоустройства. Решают, какие работы будут проведены и как изменится облик парка, сквера или двора. А потом с удовольствием проводят время на обновленных пространствах.

Конечно, все это - лишь маленькая толика событий и открытий, произошедших в регионе в 2019 году. В области строилось жилье и ремонтировались дороги. Совершенствовалась медицинская помощь и социальное обслуживание населения. На Тамбовщине ежегодно проводится более 220 спортивно-массовых и спортивно-физкультурных мероприятий, в которых участвуют более 150 тысяч человек. В каждом муниципальном образовании устраиваются свои тематические фестивали, которые с удовольствием посещают жители и гости области.

Наращивают производственный потенциал промышленные предприятия региона. В область приходит все больше инвесторов, которые помогают не просто воплотить в жизнь новые идеи, но и создать на Тамбовщине дополнительные рабочие места.

В 2019 году регион в унисон со всей страной приступил к реализации национальных проектов. На их реализацию в Тамбовской области в уходящем году выделено 7 млрд рублей. И именно благодаря им в регионе произошло много знаковых открытий и событий, а жизни каждого из нас стала лучше, ярче, интереснее.

Глава администрации области Александр Никитин:

- Образ новой Тамбовщины – образ инновационного региона, который способен продвигать и воплощать самые передовые идеи, где созданы комфортные условия для жизни и развития.

Светлана Мерцалова

"Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области"