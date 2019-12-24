Творческий, яркий, интересный и сложный 2019 год

В течение всего года студенты колледжа принимали самое активное участие в различных конкурсах, начиная от областного до регионального, всероссийского и международного. Среди них такие, как региональный конкурс «Лучший волонтер «Абилимпикс», в котором 3 место занял Александр Бычков. А студент 3 курса Солдатов Николай принял участие в областном конкурсе видеороликов эко-волонтеров «Права человека нашими глазами», в региональном конкурсе православных видеофильмов «Божий мир глазами детей», в областном конкурсе видеороликов профориентационной направленности «Моя профессия» видеоролик о профессии «Пекарь», всероссийский конкурс видеороликов о профессиях «Zaсобой» профессия «Маляр». Его работы произвели яркое впечатление и не оставили равнодушными членов жюри.

В декабре уходящего года студентка 3 курса Бунеева Анна вместе с другими волонтерами отряда «Родник» стала победителем областного грантового конкурса в номинации «Добровольчество». Совместно ребята разработали проект «Добрые сердца», который направлен на проведение совместных мероприятий с обучающимися ТОГБОУ «Горельская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Проект «Добрые сердца» имеет большую воспитательную ценность и актуальную значимость, как для студентов колледжа, так и воспитанников школы-интернат, поскольку будет учить одних ценить семью, а других быть более открытыми и доброжелательными к окружающим, будет способствовать нормализации социальных взаимоотношений различных групп и слоев общества; делать участников проекта неравнодушными к социальным бедам других людей. Все участники проекта учатся легче общаться, отстаивать свои убеждения, ставить и реализовывать цели, быть успешнее, стремиться к коммуникации и толерантному отношению между всеми участниками проекта, развитию эмоционального и волевого интеллекта.

Редкое сердце не дрогнет, когда речь заходит о трудном детстве воспитанников детских домов и интернатов. Они ни в чем не провинились и не совершили никаких преступлений. Как и все дети, пришли в этот мир в ожидании теплых объятий матери, любви и заботы, а попали в западню одиночества. Многие из них обижены на весь мир за свою судьбу, и считают, что всё общество против них и что такому обществу надо мстить. Они не знают, что добро – это, прежде всего способ очиститься духовно и нравственно, это исцеление для самих себя. Творить добро - особая наука для таких детей, в познании которой просто необходима помощь. На территории Тамбовского района действует Горельская школа - интернат, в которой проживают дети, оказавшиеся в тяж лой жизненной ситуации. В связи с этим ребятами из волонтерского отряда приняли решение оказать конкретную помощь, организовать игровую, концертную и познавательную, спортивную деятельность детям, оставшимся без попечения родителей. Проект будет реализовываться с декабря 2019года по ноябрь 2020года.

.

Уже 30 декабря волонтеры поедут к детям с музыкально-конкурсной программой «В гостях у Новогодней сказки» и, конечно, с новогодними подарками.

Особое внимание зслуживает региональный чемпионат профессионального мастерства Worldskills Russia «Молодые профессионалы», который прошел с 9 по 13 декабря в Тамбове . Студенты колледжа ежегодно принимают участие в чемпионате в различных компетенциях. В этом году было 12 участников в таких компетенциях: Сухое строительство – Кузнецов Никита, Сварочные технологии – Лесков Юрий, Хлебопечение – Подрезов Евгений, Кирпичная кладка – Маняхин Алексей, Облицовка плиткой – Евтеев Максим, Плотницкое дело – Алексеев Денис и Остроухов Кирилл, Кузовной ремонт – Житин Дмитрий, и Ямщиков Андрей, Окраска автомобиля – Шиняев Алексей и Губкин Кирилл, Поварское дело - Загуменникова Виктория. Больше месяца шла подготовка к чемпионату,совместно с мастерами производственного обучения шла отточка профессиональных навыков в той профессии, которой обучаются ребята. . Соревнования проходили 4 дня на площадках учебных заведений среднего профессионального обучения. На базе нашего колледжа располагались 2 площадки: «Хлебопечение» и «Флористика». Во время чемпионата за работой конкурсантов наблюдали и оценивали их результаты профессиональные эксперты. Торжественное закрытие чемпионата состоялось 13 декабря на базе ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий». По итогам чемпионата трое наших студентов были награждены дипломами участников и медалями. 1 место в компетенции «Хлебопечение» занял Подрезов Евгений, 3 место в компетенции «Окраска автомобиля» - Шиняев Алексей, 3 место в компетенции «Сварочные технологии» - Лесков Юрий. Молодцы ребята! В дальнейшем все это поможет ребятам достичь более высоких вершин в избранной профессии и стать настоящими профессионалами.