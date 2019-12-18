Тамбовчан перевели на «двойные» платежки

Жители Тамбова получили к оплате в ноябре не одну, а сразу две платежки за коммуналку. Нововведение коснулось жителей 123 многоквартирных домов, которые находятся в управлении ООО «Жилтехсервис». При этом тамбовчане жалуются, что им ничего не сообщили об изменении порядка оплаты и получение двух платежек стало для них настоящим «сюрпризом».

- Нигде никакой информации получить не можем, - рассказывают жильцы дома №18 по ул. Чичерина. - Обслуживанием нашего дома занимается ООО «Жилтехсервис». Насколько мы знаем, эта компания имеет огромные долги перед ресурсопоставщиками. И вот в декабре нам приносят две платежные квитанции. Одна от УК, вторая - неизвестно откуда, никаких данных организаций во втором платежном документе нет. В ней плата за свет, воду…Кто напечатал нашу вторую платежную квитанцию? На каком основании «Жилтехсервис» разделил себя и поставщиков? Непонятно, на чей счет будем перечислять деньги по второй квитанции - там основная сумма за квартиру и не маленькая? Не хотелось бы, что бы эти деньги ушли в неизвестном направлении или нашими деньгами кто-то покрыл бы свои долги, а мы оказались неплательщиками. Все это очень странно!

Такие обращения сейчас в массовом порядке поступают в Госжилнадзор, на неофициальный сайт губернатора Александра Никитина и в СМИ.

Как пояснили в управлении Госжилнадзора, две платежки жители получили по нескольким причинам. Во-первых, ООО «Жилтехсервис» имеет многомиллионные долги перед ресурсопоставщиками. В этом случае, по закону, коммунальные организации могут в одностороннем порядке расторгнуть договор с УК-неплательщиком и перейти на прямые отношения с жителями. В частности, так поступили в АО «Тамбовские коммунальные системы», которое обеспечивает горожан услугами водоснабжение и водоотведения.

- Долг ООО «Жилтехсервис» перед ТКС составил 25 миллионов рублей, - поясняет пресс-секретарь АО «ТКС» Анна Фролова. – Учитывая это, 123 многоквартирных дома перевели на прямые договоры с ресурсопоставщиком.

В Тамбове такие взаимоотношения поставщиков воды, тепла и электроэнергии не редкость, но даже в случае прямых договорных отношений вторая платежка у жителей до сих пор не появлялась. Люди оплачивали и жилищные и коммунальные услуги предъявляя один документ. А вот тут появляется «во-вторых», которое объясняет эту странность.

- Разделение единого платежно-расчетного документа на два произошло из-за того, что ООО «Жилтехсервис» расторгло договор с ТОГУП «Единый расчетный центр», которое занимается выпуском и печатью платежек, - говорит начальник управления Госжилнадзора Алексей Лебедев. – Соответствующее уведомление обслуживающая организация направила 30 октября, и с 1 декабря ЕРЦ больше не печатает платежки для жителей домов, которые находятся в управлении «Жилтехсервиса».

В итоге, обслуживающая организация направила жителям «свои» платежки, которые напечатало ООО «АБД-Сервис». В этом документе фигурируют жилищные услуги (управление домом и содержание общедомового имущества, его уборка, ремонт и пр.) и плата за ресурсы организаций, которые еще не перешли на прямые договора с жителями. Например, пока в этих платежках присутствует плата за тепло. Но, как стало известно, в ПАО «Квадра» также намерены перейти на прямые взаимоотношения с жителями домов, которых оно снабжает отоплением и горячей водой. Дело в том, что сейчас теплоэнергетикам не поступают средства жителей в счет оплаты этих услуг. Появляющиеся на счете управляющей компании деньги жильцов за тепло, уходят в счет оплаты долга, который есть у УК «Жилтехсервис» перед ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» (оно является банкротом). ТТК подало иск к обслуживающей организации, который исчисляется десятками миллионов рублей и выиграло суд.

- В настоящее время наша компания не получает денежные средства за поставляемые этим потребителям коммунальные ресурсы, так как на счета «Жилтехсервиса» наложен арест, - пояснили в ПАО «Квадра». – В итоге все деньги списываются с расчетного счета жилищной организации в качестве оплаты задолженности по исполнительным листам, предъявленным предприятием-банкротом, которое не имеет отношение к нашей зоне теплоснабжения. Фактически, жители своими платежами гасят чужие долги. Чтобы разрешить эту ситуацию, мы расторгли договоры русурсоснабжения с УК в одностороннем порядке и с 1 января 2020 года все жители домов, находящихся под управлением «Жилтехсервис», будут переведены на прямые договоры с «Квадрой».

Вторая платежка – это коммунальные услуги компаний, которые перешли на прямые договоры. При ее оплате, как поясняют ресурсопоставщики, средства жителей напрямую зачисляются на счета компаний, что исключит возникновения новых долгов.

- Тамбовские коммунальные системы, в отличие от управляющей компании, агента, который занимается выпуском и печатью платежек, не меняли, и счета по-прежнему выпускает Единый расчетный центр, а чтобы не создавать путаницу, абонентам были присвоены новые лицевые счета, - объясняют в ТКС. – Никакой ошибки здесь нет - обе квитанции верные и их необходимо оплатить.

Вот только, как объяснил гендиректор ООО «Жилтехсервис» Алексей Шитиков, из-за того, что у обслуживающей организации не было актуальной базы жителей, расчеты проводились по устаревшим данным, в итоге люди получили счета гораздо больше обычного. Все неточности обещают исправить к следующему месяцу.

Татьяна Чернышева

Фото из архива

Фотоподпись: Тамбовчанам теперь будут приходить по две платежки

КСТАТИ

За воду задолжали больше 220 млн рублей

Коммунальщики под конец 2019 года провели «ревизию» должников, которые не заплатили за воду и водоотведение. Так, долги управляющих компаний перед АО «ТКС» на сегодняшний день приближаются к 100 млн рублей. Числятся среди крупных должников муниципальные организации. По данным АО «ТКС», МУП «Тамбовинвестсервис» должен за воду 56,4 млн рублей, МУП «Тамбовтеплосервис» - почти 53 миллиона рублей. ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания», которая на сегодняшний находится в стадии банкротства задолжала за водоснабжение больше 16 млн рублей. Общий долг этих трех организаций превышает 125 млн рублей. На прошлой неделе коммунальщики воспользовались своим правом ограничить поставку воды за неуплату.

- Специалисты Тамбовских коммунальных систем отключили канализацию в котельной, принадлежащий МУП «ТТС», - рассказали в коммунальной компании. – Никаких ограничений по теплу и горячей воде у потребителей, получающих услуги от этой котельной, не произошло.