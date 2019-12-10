На похороны Глеба Чулкова приехал экс-губернатор Тамбовщины Олег Бетин

10 декабря в Тамбове прощались с вице-губернатором Тамбовской области Глебом Чулковым, который погиб после падения из окна 5-го этажа. Гражданская панихида состоялась в 10 часов утра в здании Тамбовского драматического театра.

Проститься с Чулковым пришли губернатор Тамбовщины Александр Никитин, его заместители, руководители управлений, главы городом и районов, а также представители городских властей.

Александр Никитин попрощался с замомФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В церемонии принял участие экс-руководитель области Олег Бетин. Именно при нем Глеб Чулков сделал карьеру в комитете по имуществу, который он возглавляет с 2004 года, а также в 2008 году стал заместителем главы администрации. Эти должности он занимал до своей гибели.

- Работал он очень добросовестно и ответственно, быстрый карьерный рост… Но, рос он видимо в очень комфортных условиях, а власть – это не только высокие окна, коридоры, ковровые дорожки. Здесь надо еще выработать привычку держать удар, иметь иммунитет, иметь волю отстаивать интересы дела, быть закаленным бойцом, видимо ему вот этих качеств в нужной мере не было привито, он был очень доверчив, - сказал о своем бывшем подчиненном Олег Бетин. - Если взять этот пресловутый рассказовский рынок, он для области никогда никакого значения не имел, там все время крутилась разная шпана, и люди которые вошли к нему в доверие, просили его, очень просили, а подводят всегда те, кто рядом, кто далеко, тот не подведет и не подставит никогда…Но Глеба Игоревича я знаю, он никогда не пойдет на сделку с совестью. Может быть, он допустил ошибку, но это не стоит того, чтобы на это положить свою жизнь.

Родные Глеба ЧулковаФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

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На панихиде взял слово нынешний руководитель области Александр Никитин, который признался, что как человеку, ему хочется сказать о случившемся очень многое, но, как должностное лицо, он обязан себя сдерживать.

- Это совершенно не означает, что у меня нет позиции. Она есть! – заверил Александр Никитин. - Наверное не время сегодня о ней говорить, потому что человека с нами нет… В нашей жизни самый справедливый судья, это время, оно все расставит по своим местам и вынесет свой объективный и беспристрастный приговор, возвеличит добро и осудит зло.

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После гражданской панихиды Глеба Чулкова, похороны состоятся на Воздвиженском кладбище областного центра.

В обстоятельствах смерти Чулкова разбираются следователиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

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