2019-12-05T12:54:43+03:00
Общество

Тамбовчане успешно развивают «добрый» бизнес

Семь идей наших предпринимателей будут представлены на Всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года»
Поделиться:
Татьяна Зайцева основала центр для реабилитации детей с ДЦПТатьяна Зайцева основала центр для реабилитации детей с ДЦП
Изменить размер текста:

В Тамбове прошло награждение участников регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года 2019». Они будут представлены уже на всероссийском этапе конкурса, являющегося одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Цель данного проекта, который реализуется Министерством экономического развития РФ и Российским государственным социальным университетом — найти и выявить лучшие практики для развития социальной сферы в регионах и организации новых направлений такого «доброго бизнеса».

Лучшие бизнес-проекты выбирало компетентное жюри

Лучшие бизнес-проекты выбирало компетентное жюри

На сегодняшний день в Тамбовской области есть масса примеров успешного, развивающегося социального предпринимательства и с каждым годом количество таких бизнес-проектов растет, в том числе при помощи активной государственной поддержки.

- Социальное предпринимательство для сферы экономики и бизнеса явление не новое, - говорит начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности администрации Тамбовской области Ольга Камнева. – Сейчас это очень весомая часть бизнес-сообщества. В Тамбовской области количество реализованных бизнес-идей социальной тематики постоянно растет, такие виды деятельности становятся популярными и, что немаловажно, являются очень востребованными среди жителей нашего региона. В этом году на региональном этапе конкурса были представлены 28 проектов, из которых семь стали победителями. Они получают путевку в федеральный этап. Отрадно, что буквально в этом году понятие «социальное предпринимательство» было официально узаконено путем внесения изменений в федеральное законодательство. И сейчас, основываясь на определенных критериях, мы можем причислять то или иное предприятие к сфере именно социального бизнеса.

На региональном этапе конкурса представили 28 социальных проектов

На региональном этапе конкурса представили 28 социальных проектов

Критериев у такого бизнеса множество – деятельность, которой занимается предприниматель, должна быть направлена на поддержку социально незащищенных людей, предприятие может создать рабочие места для инвалидов и т. д.

Руководитель и создатель физкультурно-оздоровительного центра «Зайка» Татьяна Зайцева, применяет в своей работе целый ряд этих параметров. Центр, который она организовала на базе бывшего интерната в рабочем поселке Сосновка, призван помогать в реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, как правило, его пациентами становятся дети с ДЦП. О проблеме восстановления таких детишек Татьяна Дмитриевна знает не понаслышке – она сама является мамой девочки с детским церебральным параличом.

- Сама я москвичка, родилась там и до недавнего времени жила, - рассказывает Татьяна Зайцева. – Для ребят с ДЦП в столице существует много возможностей для реабилитации, и мы с ребенком перепробовали множество методик, побывали в разных центрах, в том числе заграничных.

Переехав на Тамбовщину, Татьяна поняла, что здесь такого многообразия нет, а потребность в центре реабилитации для детей – огромная. И тогда женщина решила самостоятельно реализовать проект, направленный на помощь ребятам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Спортивный-педагог, психолог по образованию, Татьяна собрала команду таких же неравнодушных людей и организовала в Сосновке реабилитационный центр. «Зайка» уже давно известен за пределами нашей области. За помощью сюда приезжают люди из соседних регионов и даже из столицы. Кстати, из шести сотрудников реабилитационного учреждения, двое – люди с ограниченными возможностями. Так что социальная направленность бизнеса Татьяны – налицо.

Награды победителям вручила начальник регионального управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности Ольга Камнева

Награды победителям вручила начальник регионального управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности Ольга Камнева

В итоге проект Татьяны Зайцевой «Шаги надежды», стал победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья».

- Участие и победа в региональном этапе конкурса – это признание нашей деятельности и возможности для ее дальнейшего развития, - считает Татьяна Зайцева.

- Конкурс «Лучший социальный проект года» присоединился к президентской платформе «Россия – страна возможностей» в этом году и уже виден первый эффект – рост числа заявок почти в два раза. Социальные инициативы сегодня набирают обороты. В обществе есть тренд на реализацию общественно-полезных дел, поэтому конкурс очень важен. Мы хотим найти лучшие практики, поддержать их и способствовать их продвижению, – прокомментировал руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей» Лука Горубин.

В федеральный этап конкурса прошли 7 тамбовских проектов

В федеральный этап конкурса прошли 7 тамбовских проектов

- Наш конкурс как инструмент популяризации социального предпринимательства позволяет не только продемонстрировать лучшие практики в этой сфере, но и рекомендовать их для применения в других регионах, - добавил директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ, руководитель оргкомитета Конкурса Денис Богатов.

Татьяна Юрьева

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве прошла 13-я церемония вручения национальных стипендий «Для женщин в науке»
Десяти молодым российским женщинам-учёным были вручены стипендии, призванные помочь талантливым и перспективным специалистам в различных областях знаний развивать научную карьеру в России
Приемные родители и опекуны ребенка - кому полагаются пособия по материнству?
Подскажите: кто имеет право на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет и других пособий по материнству? В частности, кроме родных родителей, интересуют приемные отец и мать, а также опекуны ребенка. Елена, Пермь.
Производительность растет - травматизм падает, если ты в спецодежде!
В редакции «Комсомольской правды» прошел Круглый стол на тему «Предупредительные меры Фонда социального страхования: как государство поможет работнику сохранить здоровье на рабочем месте»
Главное - решиться и начать учиться!
Заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы» по подготовке кадров, директор Академии «Ворлдскиллс Россия» Светлана Крайчинская рассказала о программе обучения для россиян, достигших полувекового юбилея
Вероника Скворцова: За последние 5 лет волонтеры-медики проработали в российских больницах более 2,7 миллионов часов
В эти дни в Сочи проходит Международный форум добровольцев. Министр здравоохранения, участвующая в нем, ответила на вопросы «Комсомольской правды»
Окна аварийности — от чего устают россияне на работе
Сейчас много говорят о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю. Но не пора ли пересмотреть и режим работы в некоторых профессиях — например, дать больше времени на восстановление сил в течение рабочего дня?
«Она для них чужая тетя!»: бывшая наркоманка хочет забрать дочек-двойняшек из приемной семьи
Приемная мама Ольга Куприянова не хочет отдавать шестилетних девочек в руки незнакомой женщине. Родная мать говорит, что в ней проснулись материнские чувства. Кому верите в этой истории вы?
Новости 24
В университете Мичуринска откроют кафедру ветеринарии за 50 млн рублей
В Тамбовской области 14 молодежных проектов получили региональные гранты
В Тамбове еще не решили судьбу сгоревшего общежития на Новом проезде
Спортсмен из Тамбова взял «серебро» на первенстве мира по борьбе на поясах
В страшной аварии на тамбовской трассе погибли два человека и пострадала женщина: машину разорвало в клочья
В 2020 году больше половины бюджета Тамбовщины пойдет на школы, медучреждения и спортобъекты
Тамбовская спортсменка вошла в состав юношеской сборной России по дзюдо
Тамбовчанина осудили на 6 лет за сексуальное насилие над женщиной в гостинице
Тамбовские дворы к Новому году украсят 83 елки
Тамбовчанин незаконно получил грант в 1,5 млн рублей от управления сельского хозяйства
В Мичуринске на главной площади впервые устанавливают новую современную елку
Итоговое сочинение на Тамбовщине написали более 3 700 выпускников