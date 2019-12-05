Тамбовчане успешно развивают «добрый» бизнес

В Тамбове прошло награждение участников регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года 2019». Они будут представлены уже на всероссийском этапе конкурса, являющегося одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Цель данного проекта, который реализуется Министерством экономического развития РФ и Российским государственным социальным университетом — найти и выявить лучшие практики для развития социальной сферы в регионах и организации новых направлений такого «доброго бизнеса».

Лучшие бизнес-проекты выбирало компетентное жюри

На сегодняшний день в Тамбовской области есть масса примеров успешного, развивающегося социального предпринимательства и с каждым годом количество таких бизнес-проектов растет, в том числе при помощи активной государственной поддержки.

- Социальное предпринимательство для сферы экономики и бизнеса явление не новое, - говорит начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности администрации Тамбовской области Ольга Камнева. – Сейчас это очень весомая часть бизнес-сообщества. В Тамбовской области количество реализованных бизнес-идей социальной тематики постоянно растет, такие виды деятельности становятся популярными и, что немаловажно, являются очень востребованными среди жителей нашего региона. В этом году на региональном этапе конкурса были представлены 28 проектов, из которых семь стали победителями. Они получают путевку в федеральный этап. Отрадно, что буквально в этом году понятие «социальное предпринимательство» было официально узаконено путем внесения изменений в федеральное законодательство. И сейчас, основываясь на определенных критериях, мы можем причислять то или иное предприятие к сфере именно социального бизнеса.

На региональном этапе конкурса представили 28 социальных проектов

Критериев у такого бизнеса множество – деятельность, которой занимается предприниматель, должна быть направлена на поддержку социально незащищенных людей, предприятие может создать рабочие места для инвалидов и т. д.

Руководитель и создатель физкультурно-оздоровительного центра «Зайка» Татьяна Зайцева, применяет в своей работе целый ряд этих параметров. Центр, который она организовала на базе бывшего интерната в рабочем поселке Сосновка, призван помогать в реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, как правило, его пациентами становятся дети с ДЦП. О проблеме восстановления таких детишек Татьяна Дмитриевна знает не понаслышке – она сама является мамой девочки с детским церебральным параличом.

- Сама я москвичка, родилась там и до недавнего времени жила, - рассказывает Татьяна Зайцева. – Для ребят с ДЦП в столице существует много возможностей для реабилитации, и мы с ребенком перепробовали множество методик, побывали в разных центрах, в том числе заграничных.

Переехав на Тамбовщину, Татьяна поняла, что здесь такого многообразия нет, а потребность в центре реабилитации для детей – огромная. И тогда женщина решила самостоятельно реализовать проект, направленный на помощь ребятам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Спортивный-педагог, психолог по образованию, Татьяна собрала команду таких же неравнодушных людей и организовала в Сосновке реабилитационный центр. «Зайка» уже давно известен за пределами нашей области. За помощью сюда приезжают люди из соседних регионов и даже из столицы. Кстати, из шести сотрудников реабилитационного учреждения, двое – люди с ограниченными возможностями. Так что социальная направленность бизнеса Татьяны – налицо.

Награды победителям вручила начальник регионального управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности Ольга Камнева

В итоге проект Татьяны Зайцевой «Шаги надежды», стал победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья».

- Участие и победа в региональном этапе конкурса – это признание нашей деятельности и возможности для ее дальнейшего развития, - считает Татьяна Зайцева.

- Конкурс «Лучший социальный проект года» присоединился к президентской платформе «Россия – страна возможностей» в этом году и уже виден первый эффект – рост числа заявок почти в два раза. Социальные инициативы сегодня набирают обороты. В обществе есть тренд на реализацию общественно-полезных дел, поэтому конкурс очень важен. Мы хотим найти лучшие практики, поддержать их и способствовать их продвижению, – прокомментировал руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей» Лука Горубин.

В федеральный этап конкурса прошли 7 тамбовских проектов

- Наш конкурс как инструмент популяризации социального предпринимательства позволяет не только продемонстрировать лучшие практики в этой сфере, но и рекомендовать их для применения в других регионах, - добавил директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ, руководитель оргкомитета Конкурса Денис Богатов.

Татьяна Юрьева