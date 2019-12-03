В новом салоне Теlе2 «другие правила»

Тамбов стал вторым городом Черноземья, в котором начал свою работу новый цифровой салон мобильного оператора Теlе2. Посетив его, гости могут попасть в самое настоящее будущее, которое здесь уже стало реальностью.

- Тамбовчане одними из первых увидят инновационные технологии, представленные в digital-салоне Теlе2, - отметила коммерческий директор тамбовского филиала Tele2 Олеся Евсеева. – Здесь, следуя трендам диджитализации, мы выстроили новый современный сервис, который, уверены, высоко оценят наши абоненты. Концепция основывается на коммуникационной платформе «Другие правила», в рамках которой Tele2 разработала новый тип коммуникации с посетителем, позволяющий предлагать абонентам уникальный цифровой сервис.

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Салон нового формата, который расположился в ТРЦ Bravo City по адресу: ул. Чичерина/Мичуринская, 27/211, действительно поражает своей уникальностью. В день открытия для посетителей устроили самый настоящий праздник в духе «других правил» Tele2. Вместо перерезания традиционной красной ленточки – высокотехнологичное лазерное шоу, также в рамках развлекательной программы тамбовчанам продемонстрировали мастерски исполненные танцы на гироскутерах. Роль встречающего досталась приветливому роботу, который предлагал гостям скидки и мило общался с посетителями. В день открытия digital-салона тамбовчане могли воспользоваться интересными предложениями от Теlе2 и совершить ряд выгодных покупок. А еще гостям праздника предлагали сделать интерактивное видео в креативной фотозоне и отведать необычный, набирающий сейчас большую популярность напиток – чай матча-латте.

В центре внимания, конечно же, оказался сам салон. Что сразу бросается в глаза клиенту – отсутствие привычной стойки, за которой работают сотрудники. Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салоне, в зоне ресепшен, установлена легкая конструкция. Консультанты инновационного салона имеют полную свободу перемещения, а их главный рабочий инструмент – планшет - позволяет обслужить посетителей в любой точке зала.

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По мнению сотрудников компании, такой формат позволит работать на совершенно новом уровне - более легком и приятном для клиентов. Поскольку консультанты находятся всегда рядом с гостями и помогут оперативно решать все возникающие вопросы.

Кстати, многое в салоне клиенты Теlе2 могут взять в свои руки – во всех смыслах этого слова. Так, для удобства посетителей установлена виртуальная витрина «Все в один клик», с помощью которой можно самостоятельно подобрать для себя тариф, создать заявку на переход к оператору Теlе2 с сохранением своего номера, посмотреть актуальную карту покрытия на территории Тамбовской области, выбрать красивый номер и ознакомиться с услугами компании в целом.

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Цифровой сервис в салоне нового поколения помогает предоставлять интерактивная витрина, которая знакомит посетителей с линейкой смартфонов Huawei. Как только покупатель берет интересующее устройство в руки, на панели появляются все технические характеристики гаджета. Таким образом ту информацию, что обычно размещается на маленьком ценнике, видно на большом экране. Более того, на панели появляются объективные отзывы реальных покупателей о выбранной модели. Это позволяет прямо на месте выбрать для себя наиболее подходящий смартфон.

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Продуманной в новом салоне является и выкладка товара. Все многообразие моделей и ценовых категорий здесь сумели удобно систематизировать. Смартфоны расположили по брендам и стоимости, так что покупатель точно не «потеряется» и сможет спокойно найти то, что ему нужно. Здесь же можно приобрести дополнительные аксессуары и устройства для нового гаджета, например, наушники или часы, которые подобраны по принципу совместимости. Кроме того, в салоне есть зона «умных» вещей, в которой присутствуют smart-устройства, которыми можно управлять с помощью смартфона. Так что, если вы хотите попасть на островок цифровых инноваций – вам в новый салон Теlе2!