В Тамбове подвели итоги работы над «дорожными» нацпроектами

В этом году в Тамбове реализовывались сразу два нацпроекта, направленных на улучшение качества дорог и повышение безопасности дорожного движения. К решению этих задач привлекались средства федерального бюджета, и немалые, что позволило привести в порядок требующие ремонта городские магистрали – это по проекту «Безопасные и качественные дороги», а также организовать строительство дорог в новых, активно развивающихся микрорайонах города. Эти задачи реализовывались с помощью федерального нацпроекта «Жилье и городская среда». Кроме того, в областном центре не прекращалась работы в рамках муниципальной программы «Совершенствование и развитие уличной и дорожной сети города Тамбова». Реализация задач, предусмотренных нацпроектами и городской программой, а также контроль за их качественным исполнением лежит на муниципальном учреждении «Дирекция городских дорог», которым руководит Юрий Зарапин.

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- Проект «Безопасные и качественные дороги» в этом году мы реализовывали впервые, - говорит Юрий Александрович. – Он рассчитан на ближайшие 6 лет и продлится до 2024 года и ориентирован, прежде всего на ремонт городских магистралей, по которым проходит движение общественного транспорта, а также «стратегически» важные дороги, например, выезды из города.

По сравнению с хорошо знакомой муниципальной программой дорожного ремонта и строительства, федеральная предусматривала целый ряд нововведений. Например, для контроля над исполнением нацпроекта применялась совершенно новая система «Эталон», сведения в которую вносил куратор – человек, который в любое время дня и ночи осуществлял контроль за ходом работ и их качеством. Кстати, и сами строители дорог, работали в круглосуточном режиме, магистрали ремонтировали ночью, чтобы не доставлять серьезных неудобств автомобилистам, днем занимались обустройством тротуаров и пр. Ознакомиться со сведениями, внесенными куратором в «Эталон», могли в режиме-онлайн представители Росавтодора и Минтранса, которые контролировали дорожное строительство в регионах.

- Наша работа над нацпроектом, благодаря этому, была полностью открыта и прозрачна, - рассказывает Юрий Александрович. – И это правильно, так и должно быть! Нарекания к подрядчикам были и выявлялись они на этапе, когда все можно было оперативно исправить, что и делалось. Для контроля качества использовалась, в том числе, специальная дорожная лаборатория.

Подводя итоги этого года, Юрий Александрович перечисляет целый ряд городских дорог, которые удалось отремонтировать с привлечением федеральных средств в этом году. Это ул. Магистральная (на участке от ул. Рылеева до ул. Мичуринской), Моршанское шоссе, ул. Киквидзе, ул. Авиационную, ул. 40 лет Октября, ул. Комиссара Московского, ул. Базарную, ул. К. Маркса (на участке от ул. Интернациональной до ул. Астраханской), а также доделали ул. Пролетраскую, ремонт которой стартовал в прошлом году.

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- На сегодняшний день работы по этим объектам полностью завершены, здесь нанесена разметка, установлены светофоры, - говорит Юрий Зарапин. - В рамках заключенных контрактов отремонтированы тротуары, бортовой камень, установлены ограждения, дублирующие знаки. То есть проведены все мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, что и предполагает нацпроект.

Работа над улучшением состояния городских улиц, с привлечением федеральных средств, продолжится в Тамбове и в следующем году. А для того, чтобы сделана она была качественно и в срок, уже в конце октября МКУ «Дирекция городских дорог» объявило закупки на проведение ремонта нескольких городских улиц и их участков, который будет реализован в 2020 году. По словам Юрия Зарапина, такой ранний старт конкурсных процедур можно назвать беспрецедентным.

- Такой подход позволит нам уже в этом году определить подрядчиков и заключить с ними контракты, - поясняет Юрий Александрович. – Строительные организации, в свою очередь, смогут заранее приобрести все необходимые материалы и приступить к работам, как только установится теплая погода, предположительно, в апреле-мае 2020 года.

В планах на будущий год ремонт ул. Советской (на участке от ул. Горького до ул. Красноармейской), здесь обновят не только дорожное полотно, но и приведут в порядок тротуары, их выложат плиткой. Работы проведут на Рассказовском шоссе, ул. К. Маркса (на участке от ул. Пролетарской до ул. Магистральной), ул. Н. Вирты, ул. Октябрьскую (от ул. Советской до ул. К. Маркса, и ул. Монтажников (от Моршанского шоссе до ул. Чичканова).

Предусмотрена реконструкция улиц Васильковой и Гвардейской, расположенных в районе «Школы Сколково-Тамбов». Работы на этих магистралях, а также обустройство перекрестков вместо «колец» на ул. Магистральной, позволят увеличить пропускную способность улиц и обеспечат безопасность школьников.

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Возможность обеспечить строящиеся микрорайоны инфраструктурой позволяет проект «Жилье и городская среда». В этом году в рамках его реализации построили дороги в микрорайоне «Вернадский» - здесь появились две улицы и проезд между ними, а также отремонтировали ул. Степную и Колхозную в микрорайоне «Высота». Условия получения финансирования на дорожное строительство и ремонт – параллельный с этими работами ввод в эксплуатацию нового жилья. В реализации этого проекта заинтересованы и городские власти, ведь он позволяет привлечь федеральные средства, и застройщики, жилье которых становится более привлекательным при наличии дорожной инфраструктуры, и, конечно, обитатели новых микрорайонов, обеспеченные всем необходимым для комфортной жизни.

Татьяна Юрьева