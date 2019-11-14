Сбербанк запустил универсальную платформу по доставке «СберЛогистика»

Сбербанк объявил о запуске универсальной платформы - в ее основе собственная складская инфраструктура, сеть курьерской доставки, а также пункты приема и выдачи посылок во всех регионах России. Презентация проекта прошла 13 ноября на пресс-конференции с участием первого заместителя Председателя Правления ПАО Сбербанк Льва Хасиса и генерального директора компании «СберЛогистика» Сергея Малышева.

Доступные цены и хороший сервис

Еще в мае 2019 года Сбербанк объявил о создании «СберЛогистики». Примерно через два месяца банк закрыл сделку по вхождению в компанию платформы-агрегатора Shiptor. А уже в октябре был открыт собственный склад в Москве площадью около 50 тысяч кв. м. Он полностью оснащен для оказания спектра услуг от ответственного хранения до фулфилмента. До конца года приступят к работе склады в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

- Многие лидирующие мировые экосистемы развивают собственные логистические платформы, экосистема Сбербанка - не исключение. «СберЛогистика» оперирует на собственной складской инфраструктуре от Москвы до Владивостока с элементами нулевой и последней мили. Мы рассчитываем, что сможем создать уникальное предложение для клиентов, юридических и физических лиц. Дадим возможность подключаться к нашей платформе и внешним курьерским сетям и любым игрокам рынка электронной коммерции, начиная с крупнейших и заканчивая индивидуальными предпринимателями, продающим товары через социальные сети, - подчеркнул Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка. - Доступные цены, хороший сервис и открытость нашей логистической платформы к сотрудничеству, в том числе и с конкурентами, лягут в основу проекта и позволят в рамках экосистемы Сбербанка создать одного из крупнейших игроков на растущем и динамичном рынке.

Уже сегодня «СберЛогистика» располагает собственными курьерскими службами в 19 городах России, в том числе и в Воронеже. Кроме того работа начата во Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе, Хабаровске и Челябинске. С учетом партнерских служб компания уже представлена в 465 населенных пунктах страны.

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Варианты для каждого

К моменту выхода на рынок «СберЛогистика» уже располагает сетью из 6 тысяч пунктов приема и выдачи посылок, включая отделения банка в 12 городах. Наряду с открытием подобных пунктов логистическая компания Сбербанка развивает и собственную сеть постаматов.

Современная инфраструктура призвана обеспечить высокое качество продуктового решения компании, ведь стоит цель создать новый, не имеющий аналогов на рынке уровень доступности сервиса доставки не только для бизнеса, но и для частных клиентов.

Сравните сами: стоимость «Сберпосылки», продукта-хедлайнера компании, начинается от 99 рублей за посылку весом до 5 кг. Действует данное предложение по всей России, правда, на условиях самовывоза за 1–4 дня .

Если же вы хотите, чтобы человек доставил ту или иную вещь от двери до двери – то вам подойдет «Сберкурьер». Данная услуга стоит от 129 рублей за посылку весом до 5 кг, доставку выполнят за 1–4 дня. Или же воспользуйтесь предложением «Сберкурьер+» - от 149 рублей за посылку до 5 кг, но вы получите нужную вещь в тот же или на следующий день. Оба варианта доступны частным клиентам уже сейчас на сайте sberbank.ru.

- Стратегическая цель «СберЛогистики» - стать самым привлекательным логистическим сервисом на рынке. Мы развиваем универсальную открытую логистическую платформу федерального масштаба с едиными стандартами качества для частных и корпоративных клиентов с простыми и понятными продуктами, доступными для всех офлайн, онлайн и по цене, - сказал Сергей Малышев, генеральный директор «СберЛогистики».

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