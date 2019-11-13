Тамбовчанин на полтора часа «заминировал» пятиэтажку

Жильцы тамбовской пятиэтажки, расположенной на ул. Островитянова, поздним вечером 12 ноября оказались на улице – людей эвакуировали из-за ЧП. Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, в 22 часа на пульт дежурного отдела полиции №2 города Тамбова, позвонило сообщение от неизвестного мужчины. Аноним сказал, что в пятиэтажке заложено взрывное устройство. Назвать себя звонивший отказался и как только полицейский начал задавать уточняющие вопросы, бросил трубку. Принявший сообщение полицейский передал эту информацию руководству своего отдела, а также в УМВД России по городу Тамбову и областное управление внутренних дел, коллегам из Росгвардии, в МЧС, УФСБ и администрацию города.

На место возможного ЧП отправились все экстренные службы областного центра. По приезду сотрудники полиции эвакуировали всех, находившихся вечером дома, жильцов пятиэтажки, а само здание оцепили. Практически ночью на улице оказались 140 человек, 13 из которых дети. Всем им пришлось оставаться там, пока сотрудники специализированного подразделения Росгвардии обследовали каждый подъезд и каждую из 70 квартир: тщательно искали ту самую взрывчатку, о которой сообщил полицейским незнакомец.

По данным регионального УМВД, на проверку дома у специалистов ушло около полутора часов, все это время его жильцы ждали, когда им разрешат вернуться домой и около полуночи это произошло. Никакого взрывного устройства в доме так и не обнаружили. Параллельно полицейские выясняли личность виновника переполоха и вскоре установили, что им является житель этого самого дома, который во время обследования ничем себя не выдал и также, как все дожидался, пока завершится обследование дома.

Оказалось, что 43-летний мужчина, который свою первую судимость получил еще примерно в 1995 году, а вообще на его счету их множество – за кражи, побои и пр., решил таким образом отомстить соседям, с которыми он поссорился незадолго до этого. Кстати, в своем «послужном» списке мужчина имеет и наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, судимость за это преступление он получил в 2012 году.

Полицейские, сразу заинтересовались личностью неблагополучного жильца и побеседовали с ним. Поначалу мужчина полностью отрицал свою причастность к сообщению о взрывном устройстве, но ее все-таки удалось доказать.

- Оперативным путем полицейским удалось установить номер телефона, с которого звонил неизвестный, сообщивший о взрывчатке, - рассказали в пресс-службе УМВД России по тамбовской области. - Во время поисков этот телефон обнаружили в квартире того самого жителя, на которого первоначально и пало подозрение.

Оказалось, что несколько дней назад мужчина нашел на улице чужой мобильный телефон, который он забрал себе, после конфликта с другими жильцами, он вспомнил о нем и решил поквитаться таким образом. Во время звонка тамбовчанин был пьян. Сейчас ему грозит очередная судимость.

- В подразделении отдела дознания отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - поясняют в областном УМВД. – Ему грозит штраф до пятисот тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет.

КСТАТИ

Тамбовчане 14 раз сообщили в полицию об опасности теракта

По данным областного УМВД, в этом году от жителей нашего региона поступило 14 сообщений о взрывных устройствах, для сравнения, в прошлом году их поступило всего 3. Среди них были не только ложные, но и сделанные тамбовчанами, которые обнаружили какой-либо подозрительный предмет. Такие звонки в полиции только приветствуют и призывают жителей региона обращаться по телефонам экстренных служб в случае, если они сделали странные находки. Их в обязательном порядке проверят.

Только в октябре в Тамбове зарегистрировали несколько таких случаев. Так, утром 3 октября в полицию поступило сообщение от жителей областного центра, которые обнаружили подозрительный предмет в подземном пешеходном переходе на улице Советской в районе горсада. На место выехали сотрудники всех экстренных служб города, участок центральной улицы города оцепили, проезд транспорта здесь на некоторое время был запрещен. После того, как специалисты обследовали странную находку, выяснилось, что опасности она не представляет – в коробке находился мусор. А 22 октября в полицию Тамбова поступило сообщение от посетителей поликлиники№3, которая находится на улице Советской, 194. Люди нашли на пороге здания подозрительный пакет. К лечебному учреждению стянули спецслужбы, на место ЧП прибыли кинолог и собака, специализирующаяся на работе со взрывчатыми веществами. Прилегающую к поликлинике территорию на время проверки оцепили. На этот раз тоже ничего опасного в пакете не обнаружили – здесь были личные вещи. Скорее всего хозяин просто забыл их возле лечебного учреждения.