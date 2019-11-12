Мы готовы быть в авангарде

В июне прошлого года филиал «Россети Центр Тамбовэнерго» возглавил новый руководитель – Николай Богомолов, который родился в 1975 году в г. Москва. В 2014 году окончил Университет Российской академии по двум специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция». До назначения в должности был членом Совета директоров Россети Северо-Запад и занимал должность первого заместителя генерального директора ПАО «Федеральный испытательный центр» (входит в группу компаний «Россети»). Имея за плечами большой практический опыт, на федеральном уровне зарекомендовал себя как опытный, высококвалифицированный руководитель, способный работать в сложных ситуациях и принимать эффективные управленческие решения.

За время своей работы руководитель успешно решает основные задачи, стоящие перед филиалом – обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей Тамбовской области, подготовку филиала к осенне-зимнему периоду, повышение доступности сетевой инфраструктуры, снижение объемов дебиторской задолженности, борьбу с потерями электроэнергии в сетях.

В октябре текущего года, в рамках Российской энергетической недели – 2019, прошла рабочая встреча Губернатора Тамбовской области Александра Никитина, Генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского и директора филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николая Богомолова, где стороны обсудили вопросы развития электросетевого комплекса Тамбовского региона, в частности, повышения доступности технологического присоединения к сетям Тамбовэнерго, обеспечения энергетической инфраструктурой реализуемых в области перспективных инвестиционных проектов.

Руководитель Тамбовэнерго осуществляет тесное и плодотворное сотрудничество с администрациями области и районов в сфере повышения энергетической эффективности в регионе и обеспечения потребителей качественным и надежным энергоснабжением.

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Под руководством Николая Богомолова специалисты филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» успешно завершили комплексную реконструкцию распределительных сетей 10/0,4 кВ в селе Селезни Тамбовского района Тамбовской области. В ходе нее энергетики заменили более 11 км линий 10 кВ, 27 км линий 0,4 кВ, а также 783 ответвления к жилым домам. Также осуществляется технологическое присоединение к сетям новых микрорайонов города Тамбова, в рамках реализации федеральных программ государственной поддержки многодетных семей, важных социальных объектов и объектов дорожной инфраструктуры Тамбовской области.

По решению Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области Николай Богомолов был признан «Лучшим работником отраслей строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, газовых и дорожных служб» и в торжественной обстановке ему было вручено Свидетельство о занесении на Доску Почета Тамбовского района.

Сегодня перед руководителем Тамбовэнерго стоят серьезные задачи, ведь весь электросетевой комплекс страны стоит на пороге масштабных преобразований: реализуется стратегия цифровой трансформации. Филиалу «Россети Центр Тамбовэнерго» предстоит быстро и эффективно адаптироваться к современным технологическим трендам, отвечать запросам потребителей, поэтому наряду с первоочередными задачами активно ведется политика по внедрению прогрессивных идей и новейших технологий.

На данный момент в Тамбовэнерго уже приступили к реализации проекта по созданию объединенного центра управления сетями в здании исполнительного аппарата – это создаст высокоавтоматизированную сеть и позволит управлять электроустановками с помощью цифровой системы связи. При появлении неисправности на любой подстанции сигнал мгновенно будет появляться у диспетчера, что поспособствует максимально оперативной организации аварийно-восстановительных работ, а отключения с неустойчивыми повреждениями будут ликвидироваться за секунды.

Также в самом крупном районе региона – Тамбовском, реализуется пилотный проект «Цифровой РЭС». Говоря о его практической составляющей, прежде всего, необходимо отметить пользу для потребителя. Она заключается в улучшении электроснабжения, большей гибкости в работе с клиентами по обращениям.

По мнению Николая Богомолова, процесс цифровизации качественно повлияет и на работу сотрудников компании:

- Уже сегодня новый подход и новые требования предъявляются к нашим сотрудникам. Появился даже такой термин – цифровой электромонтер, это человек, который использует IT-технологии в своей работе. Это и специальные средства защиты нового уровня, и оборудование, и работа по взаимодействию с диспетчерскими службами. Вообще, все проекты, которые подразумеваются под термином «цифровая трансформация», в перспективе должны привести к повышению управляемости энергосистемы, ее защищенности, и естественно, получению потребителем услуг более высокого качества. Цифровизация сети также позволит применять автоматические алгоритмы восстановления системы электроснабжения и сократить время и количество возможных отключений потребителей.

Справка:

За многолетнюю трудовую деятельность Николай Богомолов награжден Почетной грамотой Государственного Совета Хасэ Республики Адыгея, Почетным знаком ПАО «Россети» «За вклад в развитие электросетевого комплекса II степени», Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Республики Дагестан, Почетной грамотой Тамбовской областной Думы, Благодарностью Тамбовского городского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Нагрудным знаком администрации Тамбовской области «За трудовые достижения», Благодарственным письмом администрации Тамбовской области, Юбилейной медалью «25 лет Тамбовской областной Думе», Нагрудным знаком «За содействие развитию Тамбовской области», Свидетельством о занесении на Доску Почета Тамбовского района Тамбовской области.