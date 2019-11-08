«Зеленый день» в Сбербанке-наш ответ «Черной пятнице»!

12 ноября Сбербанк отметит свой 178-й день рождения. Традиция праздновать его особенно и необычно появилась в прошлом году – тогда впервые провели аналогичную «Черной пятнице» акцию, вот только назвали ее «Зеленый день». Ведь зеленый – корпоративный цвет Сбербанка. В 2018-м году жителям нашей страны предложили воспользоваться выгодными предложениями как непосредственно Сбербанка, так и его многочисленных партнеров и такой возможностью воспользовались около 2,5 миллионов человек по всей стране. У компаний-участников в разы вырос объем продаж, а банк получил рекордное количество заявок на кредиты и другие продукты.

- Мы решили, что акция «Зеленый день», снискавшая такую популярность, должна продолжаться и стать ежегодной, - говорит заместитель управляющего Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Елена Ерина. – В этом году она состоится 11 и 12 ноября для физических лиц, и с 11 по 17 ноября – для корпоративных клиентов (которым требуется больше времени для оформления банковских продуктов).

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В рамках акции жителей Тамбовской области ждут самые привлекательныепродукты как от Сбербанка, так и от компаний его экосистемы.

- Среди самых выгодных,можно выделить скидку в 17,8% на покупку квартир в новостройках, которые предлагает сервис «ДомКлик», там присутствуют предложения от 611 крупнейших застройщиков Черноземья, в том числе и из Тамбовской области, - продолжает Елена Ерина. - Есть возможность оформить потребительский кредит с фиксированной ставкой 11,1 % при сумме от 1 миллиона рублей. Застраховать домили квартиру в «Зеленые дни» обойдется на 40% дешевле, а на ряд страховых полисов выгода будет достигать 50%. Кроме того, тамбовчане могут вернуть до 100% бонусов СПАСИБО за покупки у партнеровпрограммы лояльности: «Республика», «Л’Этуаль», «Литрес», сеть аптек«НЕОФАРМ» и др.

В «Зеленый день» покупателей порадуют скидками федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые и другие услуги.Участники акции смогут, например, получить скидки до 35% на технику Samsung, оформить товары в детском интернет-магазине «Дочки-Сыночки» с выгодой до 25%. Технику Huawei в «Зеленые дни» можно приобрести со скидкой до 35%. Что касается крупных торговых сетей, 11 и 12 ноября в супермаркетах «Магнит» тамбовчанесмогут купить по сниженной на 40% цене продукцию компанийP&G, Nestle, Konti и Pepsi. Впервые в рамках акции тамбовчан ждут масштабные выгодные предложения от компаний Okko (популярный онлайн-кинотеатр предлагает бесплатную подписку до конца года на 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов), Беру, «Ситимобил», DeliveryClub, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и другие.

Что касается корпоративных клиентов, их ждет 50%-ная скидка на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, для юридических лиц будет действовать повышенный кэшбэк – 10% по новым бизнес-картам, скидка 30% на автомобили по сниженной ставке лизинг и многое другое.

Всего же в акции этого года примут участие сотни компаний, которые сделают порядка 10000 выгодных предложений. А чтобы разобраться во всем многообразии и выбрать интересующие, тамбовчане уже сейчас могут зарегистрироваться на сайте Сбербанка и получить специальный промокод. Кстати, до 10 предложений можно забронировать заранее, а в «Зеленый день» нужно будет только активировать скидки и воспользоваться нужными бонусами.

- Для того, чтобы стать участником акции, необходимо зайти на сайт http://www.sberbank.ru/178, где на страничке промоакции вам предложат войти в систему под своим ID (данными «СбербанкОнлайн»), - поясняет Елена Ерина. –После этого пользователь переходит на страницу акции и может стать обладателем промокода, открывающего возможности получить скидки.

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