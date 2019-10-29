ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» завоевал «серебро» на выставке «Золотая осень»

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», организатором которой является Министерство сельского хозяйства РФ, прошла в этом году в 21-й раз. С 9 по 12 октября свою лучшую продукцию здесь демонстрировали производители со всей страны. Принимал в ней участие и ОАО «Тамбовский хлебокомбинат», продукция которого так хорошо знакома и любима тамбовчанами.

.

- Мы не первый раз участвуем в этом мероприятии, - рассказывает начальник производственной лаборатории ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» Елена Дронова. – В 2008 году, на десятой юбилейной выставке, наше предприятие стало обладателем диплома «За участие в российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

За прошедшее время на предприятии поменялось очень многое – расширился ассортимент продукции, появились новые производственные линии, одно из последних нововведений – приобретение печей для изготовления подовых хлебов. В этом году ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» представил сразу три вида своей продукции, каждая из которых – настоящая гордость предприятия.

- На выставку «Золотая осень» у нас отправились батон «Тамбовский», ржано-пшеничный хлеб «Солодовый» и хлеб «Дарницкий», который был представлен как в своем традиционном формовом варианте, так и испечен в подовой печи, - продолжает Елена Олеговна. – По условиям конкурса, экспертная комиссия оценивала нашу продукцию на вкусовые качества, для этого проводилась дегустация, проверяло документацию на каждый ее вид и соответствие упаковки всем необходимым требованиям.

.

Все образцы продукции Тамбовского хлебокомбината оценили в итоге очень высоко. И это не удивительно, еще раньше они получили признание и у покупателей нашего региона. Хлеб «Дарницкий» - это классический, хорошо всем знакомый продукт, который всегда присутствовал на наших столах, а вот новинка, изготовленная по такому же рецепту, но в подовой печи, отличается круглой формой, невероятно ароматным мякишем и аппетитной хрустящей корочкой. Хлеб «Солодовый» обладает необычным пикантным вкусом. Этот продукт готовят на живой настоящей закваске с добавлением солода. Как и все другие изделия предприятия, подовый хлеб изготавливают только из натуральных ингредиентов. Весь процесс производства этого хлеба занимает порядка 8-10 часов. На ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» все этапы и необходимое время строго выдерживают, получая на выходе продукт очень высоких вкусовых качеств. Третьим «участником» выставки стал батон «Тамбовский». Это один из самых вкусных продуктов, которые производят на хлебокомбинате. Благодаря своему усовершенствованному составу он похож, скорее, не на классический батон, а на самую настоящую сдобу, и вполне может заменить ее на столе.

.

В результате, на выставке «Золотая осень» этого года продукция ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» признана одной из лучших в стране и завоевала серебряную медаль и диплом. Кроме того, предприятие получило отдельную награду «За участие в российской выставке «Золотая осень -2019».

- Для нашего предприятия эти награды имеют очень большое значение, - говорит Елена Дронова. – Мы всегда признательны отзывам, которые оставляют наши покупатели, и рады, что нам удалось наладить обратную связь с потребителями. Вдвойне приятно получить высокую оценку от компетентного жюри на всероссийском уровне. Это еще раз доказывает, что наше предприятие двигается в правильном направлении, такое признание сподвигает нас творить дальше, ведь производство, создание хлеба, это, на самом деле, самое настоящее искусство, если в нему подходить с добротой и любовью!

Татьяна Юрьева