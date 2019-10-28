10 лет на связи

Tele2 осуществила коммерческий запуск сети в Тамбовской области в 2009 году. И с момента выхода на телеком-рынок региона оператор привлекал тамбовчан выгодными предложениями, честными условиями и качественными услугами мобильной связи. Именно поэтому компания завоевала доверие абонентов, которое удается сохранять и по прошествии 10 лет.

- На мой взгляд, успех Tele2 в достижении амбициозных целей, в первую очередь, заключается в эффективности нашей бизнес-стратегии и, конечно же, это большая заслуга нашей высокопрофессиональной и слаженной команды, - отметил Олег Пасынков, директор тамбовского филиала Tele2. - Мы ценим доверие и интерес тамбовских абонентов, поэтому главное для нас - продолжать развиваться и радовать наших клиентов.

На сегодняшний день качественными услугами голосовой связи на территории Тамбовской области могут пользоваться 99% населения. Tele2 сделала доступным мобильный интернет даже для жителей населенных пунктов, где ранее не было связи. Так, в 2019 году в зону покрытия сети 2G/3G/4G от Tele2 вошли села Сергиевка Мучкапского района, Хитрово Рассказовского района, а также Крутое, Песковатка, и Тынково Петровского района. Теперь местные жители с помощью высокоскоростного интернета могут пользоваться электронными услугами портала государственных и муниципальных услуг, делиться фотографиями в соцсетях, смотреть любимые фильмы в HD-качестве и слушать музыку онлайн.

Tele2 постоянно работает над улучшением качества связи и своих услуг. Только в этом году на территории региона техническая служба оператора модернизировала 48% действующих базовых станций. А количество объектов связи, которые оснащены технологией LTE, практически достигло 100%. С начала 2019 года сетью четвертого поколения были обеспечены жители 80 населенных пунктов области.

- Мы непрерывно совершенствуем сетевую инфраструктуру в соответствии с растущими потребностями наших абонентов, - сообщил Олег Пасынков. – Сегодня в зоне устойчивого покрытия высокоскоростного интернета Tele2 проживают 98% жителей нашей области. Более того, мы анализируем маршруты передвижения абонентов и улучшаем качество сети LTE в местах активного потребления интернет-трафика и вдоль основных дорожных магистралей. Например, в этом году работы по строительству базовых станций и увеличению емкости сети были проведены в районе Парка культуры и отдыха и ЛДС «Кристалл», в железнодорожном направлении Тамбов-Москва, а также вдоль федеральной трассы М6 «Каспий».

Благодаря качественному покрытию, обеспечивающему бесперебойную мобильную связь на территории региона, количество пользователей интернета среди клиентов Tele2 с начала года выросло на 5%, а объем потребляемого трафика увеличился на 45%.

- В настоящее время более 83% наших новых абонентов отдают предпочтение пакетным тарифным планам, которые отличает выгодное соотношение цены и наполнения, - рассказала коммерческий директор тамбовского филиала Tele2 Олеся Евсеева. – Мы постоянно анализируем потребности и предпочтения наших абонентов и обновляем тарифную линейку, предлагаем новые интересные сервисы. Абоненты Tele2 первыми получили возможность переносить остатки минут и Гб на следующий месяц, более того, мы решили пойти дальше, теперь клиенты других операторов при подключении к сети Tele2 могут перенести неизрасходованный пакет услуг. Для того, чтобы всегда оставаться на связи, нашим абонентам доступен бесплатный сервис «SOS-пакет», который позволяет пользоваться мессенджером WhatsApp и навигационными приложениями «Яндекс» даже при отсутствии средств на счете.

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В числе достижений этого года следует отметить «умный тариф», который может самостоятельно оценивать индивидуальный профиль потребления абонента и подстраиваться под его потребности без изменения цены. Также в июне этого года оператор запустил еще один новый тарифный план для пенсионеров, людей с инвалидностью и военнослужащих – «Социальный». В рамках этого тарифа тамбовчане всего за 100 рублей в месяц получают оптимальный пакет услуг: безлимитные звонки на номера Tele2 и 100 минут на другие номера домашнего региона, а также 3 Гб интернет-трафика и безлимитные соцсети. Еще один уникальный сервис, доступный абонентам Tele2, - возможность делиться Гб с другими клиентами оператора, причем не только внутри домашнего региона, но и по всей России.

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Подводя итоги десятилетней деятельности компании в нашем регионе, директор тамбовского филиала Tele2 Олег Пасынков пообещал, что абонентов Tele2 впереди ждет много приятных сюрпризов и нововведений.

- Как известно, мы компания, которая действует по «другим» правилам, - отметил Олег Пасынков. – Следуя этой концепции, Tele2 стремится стать больше, чем просто оператором связи, и поддерживает интересы абонентов выгодными предложениями от партнеров и интересными мероприятиями, как, например, наш 4G-кинотеатр, который радовал горожан в августе и сентябре. Кроме того, мы вновь выступили новатором телеком-отрасли и создали еще одно «другое» правило Tele2, предоставив абонентам возможность самим решать, что делать с пакетом их тарифного плана: подарить или настроить, купить или продать в рамках нового сервиса «Биржа Tele2».

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Помимо прочего, до конца этого года в Тамбовской области, на территории которой действует 23 монобрендовых салона, 12 фирменных модулей и более 1000 торговых точек федеральных и локальных партнеров Tele2, появится принципиально новый по формату салон, в котором для взаимодействия с клиентами будут задействованы digital-технологии.

Подробности о тарифах и условиях на сайте www.tambov.tele2.ru

Татьяна Юрьева