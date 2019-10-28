Дорожная революция по-тамбовски

На прошлой неделе дорожники ещё работали на улице Карла Маркса. Асфальт здесь давно обновили. Теперь подрядчики установили ограждение с аббревиатурой БКАД (сокращённое название нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ).

- Ездить по отремонтированным дорогам – одно удовольствие. Особенно мне нравится, как преобразилась улица Киквидзе. Все-таки въезд в город со стороны столицы, должен соответствовать, - говорит водитель Николай Шохин.

Николай – водитель с двадцатилетним стажем. За свою водительскую жизнь исколесил полстраны. И сейчас, где бы ни оказался, всем говорит, что тамбовские дороги – в порядке.

- Раньше очень стыдно было. Приедет кто-нибудь из другого региона в гости. Везёшь, город показываешь, а под колёсами одни ямы. Сейчас не только ровный асфальт – дороги приобрели законченный вид: технический тротуар, бордюры, ограждения, новые светофоры, - делится своими впечатлениями бывалый водитель.

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Министр хвалит

Хвалят ремонт дорог на Тамбовщине не только обычные водители, но и профильное министерство. Буквально на прошлой неделе министр транспорта России Евгений Дитрих выделил Тамбовскую область как одного из лидеров по выполнению всех ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предварительные итоги первого года реализации нацпроекта подвели на совещании, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев на международной специализированной выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге.

В своем докладе Дитрих отметил, что в этом году в 83 субъектах страны дорожные работы запланированы на 6,9 тысячах объектах. Все они сейчас находятся в работе или почти закончены, уровень выполнения работ составляет 99,26%.

- Считаю необходимым отметить регионы-лидеры по выполнению всех ремонтных работ, включая финишную укладку асфальтобетона. Это Белгородская, Самарская, Владимирская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Тульская, Мурманская, Ульяновская области, Удмуртская и Чеченская республики, – сказал министр.

В Тамбовской области реализация нацпроекта находится на личном контроле губернатора Александра Никитина. На данный момент все запланированные работы по ремонту дорог в регионе практически завершены, прокомментировал заместитель главы администрации области Арсен Габуев.

- Президент Владимир Путин поставил перед нами очень важную задачу, с которой мы должны справиться. Тамбовская область в этом году реализовала национальный проект вовремя и, главное, качественно. На данный момент все ремонтные работы на дорогах практически завершены, остались лишь последние штрихи. Например, установка знаков, - сказал Арсен Габуев.

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Более 677 миллионов - на ремонт дорог

В 2019 году на реализацию мероприятий нацпроекта направлено 677 миллионов рублей. Из них более 613 миллионов рублей – средства федерального бюджета, 59 миллионов рублей – областного, чуть менее 5 миллионов рублей – бюджеты муниципалитетов.

Реализация проекта предусматривает мероприятия в пределах городской агломерации с ядром – город Тамбов. В 2019 году будет приведено в нормативное состояние 32,3 километра автомобильных дорог, в том числе 16,6 километра автомобильных дорог регионального значения; 15,7 километра автомобильных дорог города Тамбова.

На данный момент полностью выполнен ремонт дорог регионального значения: автодороги Тамбов – Северный обход Тамбова (с 3,4 по 13 километр) и автодороги Моршанск – Пичаево (с 5 по 12 километр).

В частности, автодорога Тамбов – Северный обход Тамбова является единственным подъездом к местному аэропорту. С автодорогой федерального значения «Северный обход города Тамбова» образует транспортную артерию в направлении Москвы, Волгограда, Воронежа, Пензы.

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На ремонт 9,6 километров трассы было направлено 109 миллионов рублей. Как и на других объектах, все ремонтные работы проводились преимущественно в ночное время суток. Здесь были ликвидированы образовавшиеся сдвиги асфальтобетонного покрытия, обрушение кромки проезжей части, колейность и трещины, исправлены поперечные и продольные уклоны, уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие с применением прогрессивных технологий.

Кроме того, отремонтированы 22 съезда на прилегающие улицы, обустроены карманы для общественного транспорта. Для повышения безопасности дорожного движения заменено барьерное ограждение на подходах к мосту через ручей Колывальня, установлены недостающие сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесена дорожная разметка из термопластика.

В числе главных целей реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также снижение количества погибших в авариях.

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Тамбов – эпицентр дорожного ремонта

Улица Карла Маркса, улица Базарная, улица Пролетарская – работы выполнены на всех «поперечках» Тамбова по направлению от центра к южной части города. По-настоящему преобразилась и западная часть города: улицы Авиационная, Киквидзе, комиссара Московского, 40 лет Октября.

На объектах ремонта автомобильных дорог города Тамбова выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, по нанесению горизонтальной дорожной разметки, по установке светофорных объектов. Завершаются работы по установке перильных ограждений и подключению светофоров.

На всех этапах проводился жесткий контроль качества работ. Подрядчики своевременно устраняли выявленные недочеты. Дорожно-строительные организации выдержали сроки проведения ремонта.

Аншлаги, знаки, регулировщики – все работы старались проводить так, чтобы создать минимум затруднений для водителей и организации дорожного движения. Сами же водители признаются, что готовы были потерпеть временные неудобства – лишь бы дороги были ровными, разметка – качественная, светофоры настроены в удобном режиме.

— Дороги всегда на виду, погрешности в ремонте не скроешь. Однако замечу: и всегда, и особенно сейчас качеству дорожных работ уделяется повышенное внимание. Крупные дорожные предприятия области знают, что выполнить работы некачественно «себе дороже». Помимо штрафных санкций, можно попасть в реестр недобросовестных поставщиков. В нашей области при ремонте дорог активно применяются технологии с использованием щебёночно-мастичного асфальтобетона с повышенным содержанием щебня, геосинтетические материалы, битумная эмульсия. Новейшие технологии и материалы позволяют повысить прочность дорожного покрытия и в два-три раза увеличить сроки эксплуатации дорог, - говорит начальник управления автомобильных дорог и транспорта области Альберт Чурилов.

Светлана Мерцалова

В тему

Общее финансирование регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тамбовской области за 6 лет составит 3,8 миллиарда рублей, в том числе 3,3 миллиарда рублей - из средств федерального бюджета и 530 миллионов рублей - из областного и местного бюджетов. Запланировано выполнение работ по ремонту автодорог общей протяженностью 220 километров, в том числе по Тамбову – 84 километра.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области