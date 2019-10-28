"Мичурино молоко" представило Тамбовщину на фестивале "Золотая осень"

С 4 по 13 октября в Москве проходил всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень». Темой этого года стали инновации в сельском хозяйстве. С первых дней фестиваля была доступна вся производимая натуральная продукци от мичуринского маслозавода «Дружба». Это более 50 наименований под торговой маркой «Мичурино молоко».

Ассортимент товаров удивлял полнотой выбора, а качество, безусловно, радовало тех, кто предпочитает правильное питание. Москвичи и гости города с удовольствием угощались молоком, кефиром, пахтой, ацидофилином, ряженкой, фруктовыми йогуртами, сырами «Мичуринский» и «Сусанинский» - «визитной карточкой» торговой марки, а также её линейкой премиум-сыров с различными вкусами, брынзой «Крестьянская» и многими другими молочными продуктами.

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В этом году два товара от маслозавода направили для участия в конкурсе "Золотая осень - 2019" в номинации "Производство высококачественной пищевой продукции". Ими стали брынза "Элитная" в масляной заливке с чесноком и кисломолочный продукт "Снежок". Оба продукта, по конкурсным оценкам экспертов, оказались лучшими в своей номинации и получили две золотые медали. Благодаря первому месту, товары выставлялись на общем стенде Тамбовской области на ВДНХ.

Стоит напомнить, что сыр "Мичуринский" с 2003 года является обладателем знака качества "100 лучших товаров России". На московской "Золотой Осени" 2016 года золотая медаль досталась биойогурту с черникой и ряженке. В 2017 году на выставке ПРОДЭКСПО маслозавод получил четыре высшие награды за свою продукцию. В 2018 году - золотыми медалями отметили сыр "Маасдам Премиум" и йогурт фруктовый "Славянский" с облепихой. Серебряные награды присудили предприятию за два вида молочной продукции: напиток кисломолочный из пахты "Идеал" и ацидофилин. Таким образом мы видим, что "Мичурино молоко" сохраняет лучшие традиции производства для здорового питания по мнению экспертов.

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Само торговое шале под номером 54 располагалось на центральной аллее, напротив ГУМа.

- Для нас большая честь представлять Тамбовскую область на Красной площади, - отметил генеральный директор маслозавода "Дружба" Евгений Венедиктов. - Это высокая оценка работы всего коллектива предприятия, который ежедневно трудится над производством натуральной и экологически чистой продукции.

Команда маслозавода долго готовилась к одному из важных событий страны. Очень приятно было получать от новых покупателей высокую оценку качества и вкуса продукции. За это они выразили огромную благодарность организаторам и поздравили их с успешным завершением фестиваля.

Также «Дружба» отметила, что не стоит огорчаться тем, кто пропустил «Золотую осень». Попробовать тамбовские продукты можно и сейчас. У маслозавода есть своя розничная сеть под торговой маркой «Мичурино молоко» и она успешно реализуется в четырех областях: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Московской.

Само предприятие расположилось в с. Новоникольское Мичуринского района — в экологически чистой местности плодородного Черноземья. Оно работает здесь с октября 1997 года и для изготовления своей продукции использует только натуральное сырьё и закваску. Под торговой маркой «Мичурино молоко» можно приобрести несколько видов хлеба, различную выпечку, полуфабрикаты, натуральные напитки и даже мёд.

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Отвечая взыскательным вкусам современного покупателя, «Дружба» объединяет лучшие стандарты качества с уникальными технологиями производства. Это предприятие, которое изготавливает сыр по голландской технологии с особым способом нагрева, обработки сырного зерна и использованием специальной заквасочной культуры. Отсюда неповторимый вкус и качество сыра "Мичуринский" — самого известного продукта линии "Мичурино молоко" и знаменитого гастрономического бренда.

Магдалина Кочнева