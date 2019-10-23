2019-10-23T13:56:12+03:00
Общество

В Тамбове планируют построить три новых подземных перехода

Разместить их намерены у Пушкинской библиотеки, на улице Пролетарской и Моршанском шоссе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Тамбовчан загонят под землю?Тамбовчан загонят под землю?Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Изменить размер текста:

Администрация города Тамбова представила проект новой программы развития дорожной и транспортной инфраструктуры областного центра, рассчитанной до 2029 года. Разработали его в ТГТУ. В общей сложности он предусматривает три варианта реализации: базовый, минимальный и максимальный. Ориентироваться создатели проекта документа решили на последний, как "наиболее сбалансированный и обеспечивающий гармоничное развитие всех видов транспорта, позволяющий достичь наибольшего эффекта при реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры".

Если этот вариант развития возьмут в работу, горожан в ближайшие 10 лет ждет множество изменений. Так к 2029 году в Тамбове может появиться еще три новых «подземки». Расположить их собираются на Моршанском шоссе,5, ул. Интернациональной, 17 (возле библиотеки им. Пушкина) и ул. Пролетарской, 1.

Напомним, сейчас в городе существует всего один подземный переход, который находится на ул. Советской в районе парка культуры. Объект проблемный – после окончания строительства выяснилось, что в нем не работают подъемники, долгое время у объекта не было «хозяина», покрытие внутри требовало постоянного ремонта, сейчас он стал местом обитания побирушек и уличных музыкантов.

С единственной подземкой все время возникали проблемы Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

С единственной подземкой все время возникали проблемыФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Кроме того, в городе намерены возвести еще два надземных перехода, один – на ул. Мичуринской, 136, второй – на Рассказовском шоссе в районе СНТ «Ревтруд-1». А еще собираются построить два пешеходных моста – через Студенец на ул. Б. Федорова, 1а и через Ласковский овраг на Мичуринской, 136.

Предусмотрено новым планом строительство в городе двух путепроводов. Один из них свяжет ул. М. Горького и ул. Орловскую, а второй построят через ж/д переезд на улице Авиационной.

При этом обустройство одной «подземки» обойдется в 70 миллионов рублей, надземного перехода – 35 миллионов, а пешеходных мостов – в 32 миллиона каждый.

Увеличится количество маршрутов пассажирского транспорта. Автобусы пустят по ул. Запрудной, а также через путепровод по ул. Магистральной, этот маршрут свяжет северную и западную части города, доехать на общественном транспорте можно будет до микрорайона Малиновка, где участки под строительство получили льготные категории горожан.

Хорошие новости для любителей велосипедов – для них собираются сделать велодорожки сразу в четырех частях города. Их обустроят вдоль ул. Набережной, вдоль ул. Магистральной (от ул. Мичуринской до ул. 40 лет Октября), от парка Победы вдоль бул. Энтузиастов до ул. Рылеева и вдоль Рассказовского шоссе, от Парка культуры до гостиницы в пригородном лесу. На велодорожки потребуется от 12,5 до 25 миллионов рублей.

Не отказываются в городской администрации от идеи внедрения в областном центре платных парковок. Попытку реализовать этот проект предпринимали в Тамбове несколько лет назад, но тогда он не прошла.

- Размещение в центральной части города платных парковок необходимо для дестимулирования ежедневного использования личного автомобиля, - говорится в проекте документа. - Была определена зона внедрения платных парковок, позволяющая повысить привлекательность пассажирского транспорта общего пользования.

Предполагается, что платные парковки на 321 машиноместо оборудуют в районе Центрального рынка: на ул. Красной, Интернациональной, Октябрьской, Носовской, Державинской и Карла Маркса.

Дополнительные бесплатные парковочные места площадью почти 16 тысяч кв. метров собираются создать в северной части города - по ул. Агапкина, Свободной, им. генерал – майора В.А. Глазкова, Победы, Ореховой, Северо-Западной и Безымянной.

Кроме того, в трех районах города: на севере, в районе облбольницы на ул. Московской и у Центрального рынка собираются построить многоуровневые парковки. После того, как в городе обустроят грамотное парковочное пространство, станет возможным выделить отдельную полосу движения для автобусов и троллейбусов. Место для нее на тамбовских дорогах есть, но, зачастую его занимают припаркованные автомобили. Как только их уберут, дорога для общественного транспорта будет открыта.

Известно, что на реализации всех запланированных новой концепцией мероприятий потребуется больше 12 миллиардов рублей (за 10 лет). Сейчас проект, предусматривающий эти и множество других, несомненно, позитивных изменений, внесен в Тамбовскую городскую Думу, где его должны рассмотреть и принять, а может и отклонить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Сколько песен спето у твоих костров": сегодня 75 лет исполнилось бы герою, в честь которого назвали Грушинский фестиваль
Валерий Грушин три месяца не дожил до своего 23-летия. Парень погиб, спасая детей на Уде в Иркутской области, а его друзья смогли вписать имя студента в вечность
Почему в России за сказанную глупость в интернете дают семь лет тюрьмы, а за украденные 100 миллионов - условный срок
«Комсомолка» попыталась разобраться, по какой причине суды в России больше предпочитают казнить, чем миловать. И что с этим делать [обсуждение]
Новости 24
Тамбовская областная Дума приняла изменения в бюджет
На Тамбовщине собирают семена деревьев
ФК «Тамбов» приглашает болельщиков на турнир в честь юбилея Льва Яшина
В Тамбове запретят остановку транспорта на площади Ленина
Арбитражный суд Тамбовской области покупает квартиру за 5,4 миллиона рублей
На Тамбовщине дети из льготных семей станут получать полные обеды
Тамбовчанина осудили за взятку следователю
Налоговая инспекция приглашает тамбовчан на встречу
Тамбовчанин изрезал куском стекла своего знакомого во время пьяной ссоры
Управление образования Тамбовской области о гибели школьницы: «Мы несем ответственность за все, что произошло»
Тамбовский предприниматель торговал мясом с нарушением санитарных норм
Двое подростков украли у тамбовчанина дорогой самокат
Тамбовчане совершили водный поход по рекам Вьетнама
Почти 10 литров контрафактного алкоголя изъяли из незаконного оборота в Мичуринске
Полицейские нашли дома у тамбовчанина более килограмма марихуаны
Тамбовского воспитателя уличили в краже 2,5 тонн сахарной свеклы
В Мичуринске завершают благоустройство сквера на пересечении Интернациональной и Тамбовской
Пьяная тамбовчанка ударила и ограбила на улице женщину
В школе Тамбова 10-классница свела счеты с жизнью
В Тамбовской области запустят уникальный проект реабилитации детей с ДЦП
«Долговой центр» сговорился с фирмой, которая убирала дворы в Тамбове