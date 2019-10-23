В Тамбове планируют построить три новых подземных перехода

Администрация города Тамбова представила проект новой программы развития дорожной и транспортной инфраструктуры областного центра, рассчитанной до 2029 года. Разработали его в ТГТУ. В общей сложности он предусматривает три варианта реализации: базовый, минимальный и максимальный. Ориентироваться создатели проекта документа решили на последний, как "наиболее сбалансированный и обеспечивающий гармоничное развитие всех видов транспорта, позволяющий достичь наибольшего эффекта при реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры".

Если этот вариант развития возьмут в работу, горожан в ближайшие 10 лет ждет множество изменений. Так к 2029 году в Тамбове может появиться еще три новых «подземки». Расположить их собираются на Моршанском шоссе,5, ул. Интернациональной, 17 (возле библиотеки им. Пушкина) и ул. Пролетарской, 1.

Напомним, сейчас в городе существует всего один подземный переход, который находится на ул. Советской в районе парка культуры. Объект проблемный – после окончания строительства выяснилось, что в нем не работают подъемники, долгое время у объекта не было «хозяина», покрытие внутри требовало постоянного ремонта, сейчас он стал местом обитания побирушек и уличных музыкантов.

С единственной подземкой все время возникали проблемыФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Кроме того, в городе намерены возвести еще два надземных перехода, один – на ул. Мичуринской, 136, второй – на Рассказовском шоссе в районе СНТ «Ревтруд-1». А еще собираются построить два пешеходных моста – через Студенец на ул. Б. Федорова, 1а и через Ласковский овраг на Мичуринской, 136.

Предусмотрено новым планом строительство в городе двух путепроводов. Один из них свяжет ул. М. Горького и ул. Орловскую, а второй построят через ж/д переезд на улице Авиационной.

При этом обустройство одной «подземки» обойдется в 70 миллионов рублей, надземного перехода – 35 миллионов, а пешеходных мостов – в 32 миллиона каждый.

Увеличится количество маршрутов пассажирского транспорта. Автобусы пустят по ул. Запрудной, а также через путепровод по ул. Магистральной, этот маршрут свяжет северную и западную части города, доехать на общественном транспорте можно будет до микрорайона Малиновка, где участки под строительство получили льготные категории горожан.

Хорошие новости для любителей велосипедов – для них собираются сделать велодорожки сразу в четырех частях города. Их обустроят вдоль ул. Набережной, вдоль ул. Магистральной (от ул. Мичуринской до ул. 40 лет Октября), от парка Победы вдоль бул. Энтузиастов до ул. Рылеева и вдоль Рассказовского шоссе, от Парка культуры до гостиницы в пригородном лесу. На велодорожки потребуется от 12,5 до 25 миллионов рублей.

Не отказываются в городской администрации от идеи внедрения в областном центре платных парковок. Попытку реализовать этот проект предпринимали в Тамбове несколько лет назад, но тогда он не прошла.

- Размещение в центральной части города платных парковок необходимо для дестимулирования ежедневного использования личного автомобиля, - говорится в проекте документа. - Была определена зона внедрения платных парковок, позволяющая повысить привлекательность пассажирского транспорта общего пользования.

Предполагается, что платные парковки на 321 машиноместо оборудуют в районе Центрального рынка: на ул. Красной, Интернациональной, Октябрьской, Носовской, Державинской и Карла Маркса.

Дополнительные бесплатные парковочные места площадью почти 16 тысяч кв. метров собираются создать в северной части города - по ул. Агапкина, Свободной, им. генерал – майора В.А. Глазкова, Победы, Ореховой, Северо-Западной и Безымянной.

Кроме того, в трех районах города: на севере, в районе облбольницы на ул. Московской и у Центрального рынка собираются построить многоуровневые парковки. После того, как в городе обустроят грамотное парковочное пространство, станет возможным выделить отдельную полосу движения для автобусов и троллейбусов. Место для нее на тамбовских дорогах есть, но, зачастую его занимают припаркованные автомобили. Как только их уберут, дорога для общественного транспорта будет открыта.

Известно, что на реализации всех запланированных новой концепцией мероприятий потребуется больше 12 миллиардов рублей (за 10 лет). Сейчас проект, предусматривающий эти и множество других, несомненно, позитивных изменений, внесен в Тамбовскую городскую Думу, где его должны рассмотреть и принять, а может и отклонить.