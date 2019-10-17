2019-10-17T09:24:56+03:00
Общество

Сохраняя наследие Мичурина….

С 9 по 12 октября на ВДНХ (Москва) прошла Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2019», организованная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации..
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Делегация Тамбовской области в числе других регионов презентовала на ней товары сельхозпроизводства, инвестиционные проекты и экспортные возможности нашего региона.

Экспозиция Тамбовской области была представлена на площади около 100 квадратных метров. Стенд стилизовали под Дом — музей И.В.Мичурина. Часть стенда была выполнена в виде яблоневого сада, акцент сделан на преемственность наследия И.В. Мичурина и на главный бренд — «Мичуринское яблоко». Одной из организаций, представлявших Тамбовский край на выставке был НПЦ "Агропищепром". Продолжая "яблочную" тематику, "Агропищепром" представил на конкурсную программу в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции» свою разработку - пшенично-ржаной заварной яблочный хлеб. Данный продукт изготавливается без улучшителей и пищевых добавок с добавлением натурального яблочного пюре из мичуринских яблок. Яблочный хлеб был высоко оценен профильной дегустационной комиссией и удостоен самой высокой награды - золотой медали.

Исполнительный директор НПЦ "Агропищепром" Сергей Колесников, представлявший организацию на стенде Тамбовской области, рассказал о том, что в центре продолжаются традиции И.В. Мичурина. Сергей Александрович отметил, что у Тамбовской области огромный потенциал научной школы садоводства, но в целом по стране существует серьезная проблема - дефицит отечественного посадочного материала плодовых и ягодных культур. Для решения этой проблемы в НПЦ «Агропищепром» в 2014 году был создан научно-исследовательский центр садоводства им. И.В. Мичурина, который осуществляет фундаментальные, научно-технические прикладные исследования в области селекции, генетики, биотехнологии, микробиологии, биохимии, физиологии растений.

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На стенде Тамбовской области Сергей Колесников презентовал - главный текущий инвестиционный проект по созданию биотехнологического комплекса производства оздоровленного посадочного материала плодовых и ягодных культур с проектной мощностью 14 млн. микрорастений в год с отапливаемым защищенным грунтом площадью 0,7 га, который позволит занять уверенную лидирующую позицию в данной сфере. Данный комплекс создаст 100 новых рабочих мест для профильных специалистов и 30 для технических работников. Подобные мощности будут самыми значительными на территории РФ и во всей Восточной Европе. Сотрудники комплекса будут осуществлять фундаментальные научные исследования в области биотехнологии, биохимии, генетики и защиты растений. Общий плановый объем производства всех биотехнологических комплексов составит – 59 млн. безвирусных растений в год. Таким образом, традиции Мичурина можно сохранять и развивать и в рамках частной научно-производственной организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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