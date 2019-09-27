Начинающий водитель: как не стать помехой на дороге

По статистике большую часть автоаварий на дорогах провоцируют водители, стаж которых не превышает три года. Автолюбителям, недавно получившим права не хватает опыта и уверенности на дороге, хотя казалось бы, лишь недавно они от А до Я выучили правила дорожного движения, применили свои знания на практике под руководством опытных инструкторов, но управление автомобилем в реальной жизни вносит свои корректировки и большинство начинающих водителей совершают ошибки, которые в лучшем случае стоят им покореженного авто, в худшем – здоровья и жизни.

Происходит это не от незнания азов вождения и отсутствия теоретических знаний, а от неуверенности на дороге. Побороть эту неуверенность можно еще до того, как новоиспеченный автомобилист с правами окажется в большом потоке машин. На что прежде всего стоит обратить внимание, отправляясь в путь, подсказывает руководитель автошколы «Авто-Диагностка» Геннадий Соловьев.

В том, чтобы водитель, который прошел обучение в нашей автошколе чувствовал себя уверенно на дороге, мы заинтересованы прежде всего, - говорит Геннадий Павлович. – В процессе занятий этому уделяется очень большое внимание и чтобы выполнить такую задачу, подход к каждому обучающемуся должен быть индивидуальным, с учетом психологических особенностей кандидатов в водители. И все же следует запомнить следующие негласные «правила»

Безопасность превыше всего.

Напоминать прежде всего себе о том, что все находящиеся в машине должны быть пристегнуты, а соблюдение скоростного режима развивает инстинкт самосохрания и помогает избежать аварийных ситуаций. У начинающих водителей можно выделить две крайности – в большом потоке авто водитель пугается и едет очень медленно, кстати часто это приводит к образованию заторов на дороге, и напротив, оказавшись на свободном от транспорта участке автомобилист теряет чувство опасности и резко набирает скорость. На пустой же дороге столкновение с другими участниками дорожного движения ему может и не грозит, но существует целый ряд других опасностей: может произойти неуправляемый занос, столкновение с препятствием, машину может вынести на полосу встречного движения.

Все новое - не на дорогах общего пользования.

Постараться не выезжать на дороги общего пользования во время непогоды, если ни разу этого не делали. Для того,чтобы чувствовать себя уверенным в новых погодных условиях,попробуйте поездить на закрытой площадке,чтобы почувствовать как ведет себя автомобиль.

Регулярная практика вождения.

Всем понятно, что наличие регулярной практики вождения помогает стать хорошим водителем. Опыт приходит со временем. Постарайтесь не делать длительных перерывов между редкими поездками, иначе забудете все, чему только что научились в автошколе. Очень важно, чтобы базовые навыки превратились в привычные, доводя их до совершенства. Вы сможете обдумывать маршрут, беседовать с пассажиром или просто размышлять о чем-либо прямо на ходу, не отвлекаясь от вождения, но не в ущерб безопасности.

Следить за техническим состоянием автомобиля.

Хорошее сцепление с дорогой - залог безопасной езды. Как вы следите за своим давлением, так этого же требует и ваш автомобиль. Не ленитесь и почаще контролируйте давление в шинах и состояние протектора. Делать это лишь во время очередной сезонной «переобувки» неправильно. Безопасность должна быть превыше всего.

Ведь главная задача автошколы - дать будущему участнику дорожного движения навыки грамотного и безопасного вождения в любых условиях - считает Геннадий Павлович. – А всем участникам дорожного движения всегда нужно помнить о взаимном уважении.