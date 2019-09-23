2019-09-23T10:27:04+03:00
Общество

Творческий коллектив педагогов ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности» встречает профессиональный праздник с достойными результатами

Многочисленные победы в конкурсах, чемпионатах, олимпиадах регионального и всероссийского уровней подтверждают неограниченный потенциал преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа
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Инновации, стремление к самосовершенствованию, исследовательская деятельность – неотъемлемые спутники нашего учительского коллектива.

День Учителя – праздник для многих тысяч преподавателей профессиональных образовательных организаций России, в составе которых единственный в стране, колледж сахарной промышленности. Всем коллегам страны самые сердечные поздравления и пожелания профессионального развития и роста, сохранения лучших традиций и внедрения лучших практик, полета мысли и поддержки своих воспитанников. Красивая, интеллектуальная, работоспособная молодежь России – это наш общий результат. Нам есть чем гордиться. С праздником!

Вдохновение в полной мере

Благородство для ребят.

Позитив в учёбе важен

Для экономики страны

Знания крепкие нужны.

Коллектив преподавателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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