Творческий коллектив педагогов ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности» встречает профессиональный праздник с достойными результатами
Инновации, стремление к самосовершенствованию, исследовательская деятельность – неотъемлемые спутники нашего учительского коллектива.
День Учителя – праздник для многих тысяч преподавателей профессиональных образовательных организаций России, в составе которых единственный в стране, колледж сахарной промышленности. Всем коллегам страны самые сердечные поздравления и пожелания профессионального развития и роста, сохранения лучших традиций и внедрения лучших практик, полета мысли и поддержки своих воспитанников. Красивая, интеллектуальная, работоспособная молодежь России – это наш общий результат. Нам есть чем гордиться. С праздником!
Вдохновение в полной мере
Благородство для ребят.
Позитив в учёбе важен
Для экономики страны
Знания крепкие нужны.
Коллектив преподавателей.
ИСТОЧНИК KP.RU