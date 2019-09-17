Профессия – преподаватель колледжа

От юбилея к юбилею профтех взрослел, мудрел, мужал,

Ни сил, ни кадров не жалея, с колен Россию поднимал!

Побед дешевых не бывает, за все приходится платить,

И кто профтехсистему знает, сумеет это подтвердить!

Вы все в истории России отдельной значитесь строкой.

Вы - цвет её, опора, сила, её надежда и покой.

Всем тем, кто вышел из профтеха, и тем, кто трудится сейчас,

Желаем творческих успехов, и этот час - ваш звездный час!

Во многом от преподавателей зависит, состоится ли выпускник как личность и как сложится его судьба. Тот факт, что более 50 % специалистов и руководителей на юго-восточной железной дороге - выпускники Железнодорожного колледжа разных лет, говорит сам за себя.

Гордость колледжа - его выпускники, которые востребованы на рынке труда. Почти полтора века здесь готовят таких специалистов, которые способны умело применять приобретенные знания, гибко адаптироваться в жизненных условиях, критически мыслить, делать необходимые обобщения и выводы, уметь работать сообща и самостоятельно.

Все выпускники благодарны колледжу не только за знания и хорошие оценки в дипломе, но и за ту веру в себя, в собственные силы, которую получили здесь, за способность развиваться и покорять новые вершины профессии, которую дало им учебное заведение.

Из стен колледжа вышло множество профессионалов. Нам радостно за выпускников, которые стали нашей «визитной карточкой», сформировали положительный имидж колледжа, принципы жизни и педагогики.

Но не меньшую гордость и благодарность мы испытываем перед педагогами, которые подготовили таких профессионалов. С этой задачей успешно справляются опытные педагоги, имеющие многолетний стаж работы. Дисциплины железнодорожного профиля сложны и увлекательны, они необходимы для формирования корпоративной культуры, гражданской позиции.

Студенты всегда ценят таких преподавателей, которые умеют объяснять даже самый трудный материал легко, доступно, увлекательно. Здесь педагоги не только учат профессии, но и являются наставниками по жизни. Кроме того, здесь каждому студенту предоставляется уникальная возможность раскрыть свой творческий потенциал, самоопределиться и самореализоваться, приобрести бесценный опыт общения, а также найти много новых друзей, ведь контингент растет из года в год и сейчас насчитывает около 800 студентов.

Никакого секрета в успехе Мичуринского железнодорожного колледжа нет – за время реорганизаций в системе профессионального образования учреждение сумело найти себя на рынке образовательных услуг и не растерять квалифицированных преподавателей.

Мы любим повторять: современный преподаватель, современные требования, современные методики преподавания, современные уроки. А какой же он – современный преподаватель?

Сегодня педагоги живут тем, что Железнодорожный – не просто их место работы, а общее дело. Спасибо им за это, ведь «роль педагога состоит в том, чтобы открывать двери, а не в том, чтобы проталкивать в них ученика!». Встречаясь с такими, захочется снять шляпу и низко поклониться.

Преподаватели и мастера производственного обучения колледжа встречают 2 октября День профтехобразования полными сил, творческой энергии, желания трудиться. Хочется поздравить весь коллектив, руководство и от всей души пожелать здоровья, оптимизма и успешного решения поставленных задач, чтобы всегда в ваш адрес звучали слова благодарности и признания.