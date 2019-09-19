«К пациенту нужно относиться так, как будто он твой родственник!»

Коллектив отделения эндоскопии и ультразвуковой диагностики Городской клинической больницы имени Архиепископа Луки, который вот уже два года возглавляет Владимир Лычанин, по праву считается самым молодым. Завотделением - 32 года, а средний возраст его сотрудников составляет около 30 лет. На вопрос, не смущает ли это обстоятельство пациентов, которые, как правило, привыкли доверять опытным медикам с большим стажем, Владимир Николаевич отвечает шуткой: «Надо просто чтобы бэйдж был внушительный и на нем большими буквами написано: «Врач», чтобы люди понимали, что мы не какие-то стажеры! Тогда никаких вопросов не возникнет!»

Сам руководитель отделения видит в таком коллективе только плюсы, ведь все врачи здесь – специалисты с горящими глазами, стремлением учиться и развиваться в профессии, а также с огромным желанием искренне помогать людям.

«У парня должно быть что-то потяжелее, чем фонендоскоп»

О том, что он собирается стать врачом, Владимир Лычанин объявил на семейном совете, будучи учеником 10-го класса. Родители его выбор одобрили и поддержали, хотя до этого никто в семье в медицине не работал. В 2003 году, закончив школу, он поступил в Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского. Потом была клиническая ординатура по специальности «Терапия», которую Владимир Лычанин проходил в одной из саратовских больниц и закончил на полгода раньше, благодаря ответственному отношению к учебе. Молодой специалист видел себя врачом-терапевтом, но, как оказалось, у наставника – завкафедрой медвуза Ирины Козловой, которая курировала Владимира в ординатуре, возникли относительно него совсем другие планы.

- Как-то при встрече Ирина Вадимовна сказала мне: «Терапия, это очень хорошо, но парню нужен какой-то инструмент посерьезней фонендоскопа», - вспоминает Владимир Лычанин. – И предложила мне пройти обучение на врача-эндоскописта.

Молодой специалист послушал совета наставника, продолжил обучение по новому направлению, и вскоре стал работать врачом-эндоскопистом в 6-й больнице города Саратова, где он и проходил обучение.

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Учился у Павла Захарова

В 2012 году Владимиру Лычанину вернулся в Тамбов. Первое, чем озадачился врач – это поиском работы. Подходящая для молодого специалиста вакансия нашлась в больнице им. Архиепископа Луки, в отделении эндоскопии и ультразвуковой диагностики, которое тогда возглавлял Павел Захаров. Сейчас Владимир считает этого врача, скончавшегося в январе 2017 года, своим самым главным наставником…С первой встречи Владимира удивила открытость и доброжелательность этого человека, который сразу сказал, что не видит никаких препятствий для того, чтобы молодой специалист стал работать в отделении эндоскопии и лично проводил соискателя к главврачу больницы Марине Македонской.

- С 1 октября 2012 года я приступил к своим обязанностям, - рассказывает Владимир Лычанин. – В коллективе меня приняли очень тепло, по-дружески, любые трудности, проблемы, решались здесь достаточно просто и быстро.

Под руководством Павла Захарова молодой врач набирался опыта, учился общаться с людьми, пришедшими на обследование, и в процессе вывел для себя главное правило, которому всегда следует в своей работе: «К пациенту нужно относиться так, как будто он твой родственник!»

- За годы работы я сделал вывод, что многие люди стали более ответственно относиться к своему здоровью, стараются проходить необходимые обследования, а это помогает обнаружить болезнь на ранней стадии и минимизировать ее последствия, - говорит Владимир Лычанин. – С другой стороны, эндоскопия, если честно, не самая приятная процедура и пациенты приходят на нее со страхом и опасениями. Особенно те, кто делал подобную процедуру, к примеру, лет 15-20 назад, когда техника, оборудование были совсем не такими как сейчас. Человек помнит, что тогда было плохо и ожидает таких же ощущений, но сейчас многое изменилось. Поэтому своей задачей я считаю максимально спокойно, как будто разговаривая с близким человеком, объяснить пациенту, что его ждет в процессе обследования. А саму процедуру стараюсь провести максимально комфортно. И знаете, если после обследования человек улыбается или просто говорит «Спасибо!», я считаю, что задача моя выполнена!

Свою благодарность пациенты Владимира Лычанина выражают не только словами. Чуткий и отзывчивый врач становился победителем регионального конкурса «Доверие», который ежегодно проводит управление здравоохранения области. Особенность его состоит в том, что в этом случае учитывается мнение тамбовчан, которые отдают свои голоса за лучшего, по их мнению, специалиста. Победу в этом конкурсе Владимир Николаевич считает самой ценной наградой.

С опытом появляется «чуйка»

Особое внимание в больнице оказывают экстренным пациентам, жизнь которых буквально висит на волоске. Здесь принимают людей пострадавших в авариях и в результате несчастных случаев. Всем им срочно требуется полное обследование. Например, необходимо исключить внутренние кровотечения. В этом случае на помощь приходит эндоскопист, который зачастую сохраняет пациенту не только поврежденные органы, но и жизнь…

- На такие дежурства ставятся только опытные врачи, - рассказывает Владимир Николаевич. – Что значит опытный? А вот мне когда-то еще во время учебы в Саратове сказали – это когда врач сделает 1000 эндоскопических и 500 колоноскопических обследований. Только тогда появляется так называемая «чуйка», необходимая в работе, в том числе с «тяжелыми» пациентами.

Вообще от умения эндоскописта зависит очень многое, именно этот специалист способен выявить патологии желудка, пищевода, колоректальный рак, который считается одним их самых распространенных и агрессивных форм онкологии. От знаний и умений врача этой специальности зависит правильная трактовка результатов исследования и верная постановка диагноза. И чтобы соответствовать современным требованиям врач, по мнению Владимира Лычанина должен учиться всю жизнь.

- Появляются новые технологии, оборудование, хочется, чтобы все это было на вооружении тамбовских медиков, - признается Владимир Николаевич. – Обновление у нас, конечно идет, но вот например, наши «продвинутые» пациенты интересуются, почему у нас не проводится современная видеокапсульная эндоскопия. Приходится объяснять, что технология эта, при том, что она очень дорогая, провести полноценное обследование не позволяет, капсула, проходя через желудочно-кишечный тракт может все снять, а вот взять материал для проведения биопсии таким образом не получится.

Кстати, весной этого года Владимир Лычанин побывал в Санкт-Петербурге, где проходил десятый съезд врачей-эндоскопистов, который позволяет медикам из самых разных регионов страны познакомиться с современными технологиями и оборудованием. Тамбовский врач вернулся из северной столицы под большим впечатлением: здесь рассказывали и о капсульной эндоскопии, продемонстрировали 3D-эндоскопию.

- На конференции сказали, что в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, большая часть эндоскопических отделений страны не имеет полноценного комплектования, - говорит Владимир Николаевич. - Мы, врачи, рассчитываем, что ситуацию удастся исправить благодаря нацпроекту «Здравоохранение», которые реализуется сейчас и в Тамбовской области. Хотелось бы верить, что нашим пациентам тоже станут доступны самые передовые методы эндоскопических обследований.

Татьяна Юрьева

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Иголки, болты и зубной протез

Все эти предметы заведующий отделением эндоскопии и ультразвуковой диагностики Городской клинической больницы имени Архиепископа Луки Владимир Лычанин в разное время извлек из своих пациентов. Сейчас все эти говоря на медицинском языке инородные тела являются экспонатами необычной коллекции, которую Владимир Лычанин собирает и бережно хранит. Бывает, что люди, случайно проглотившие иголку (этим грешат рукодельницы) или болт (такими «жертвами» становятся электрики и слесари) самостоятельно обращаются в больницу за помощью. В этом случае врач знает что искать и справляется с проблемой. Пожалуй, самым необычным предметом, который Владимир извлек из человека, стал блистер с таблеткой, которая женщина случайно, в темноте, проглотила и запила водой. Но в ряде случаев врач совершенно не знает, что может обнаружить внутри пациента.

- Однажды в больницу поступил мужчина, попавший в ДТП, - вспоминает Владимир Лычанин. – Я делал мужчине бронхоскопию, во время которой в легких обнаружилась часть зубного протеза. Не извлеки мы ее – мужчина бы погиб, а так для пациента все закончилось благополучно.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области