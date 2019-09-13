Работаем как единый организм

За тем, чтобы эти места всегда оставались прекрасными и здоровыми, неусыпно следят сотрудники хозяйства. О непростой работе лесоводов и своем коллективе в преддверии профессионального праздника нам рассказал директор лесхоза Юрий Тепин.

«Все работы выполняем в полном объеме»

Площадь лесхоза довольно внушительна - 22 783 га. Он разместился в районах - Уваровском, Ржаксинском и Мучкапском. Вся сложность в том, что здесь леса довольно далеко (до 150 км) стоят друг от друга – получаются этакие зеленые полосы шириной километр-полтора.

Основная задача предприятия – выполнение государственного задания. В их число входят противопожарные мероприятия, посадка леса, выращивание посадочного материала, уход за насаждениями. Всю лесную работу здесь знают хорошо и выполняют в полном объеме.

Однако не на все мероприятия государство может сегодня выделять деньги. И вот тут Уваровскому лесхозу приходится выходить из положения самому.

- Работы, которые государство не может заказать, делаем за счет собственной прибыли. Для нас заработок – вопрос существования. Вот и выходим из положения, как можем – кому просеку прочистим, кому дрова продадим, - говорит Юрий Тепин.

Зарабатывать, чтобы существовать

Кстати, дрова – и есть основной заработок предприятия.

- По товарности и деловой древесине нас природа обделила, - сетует Юрий Николаевич. – Продукция, в основном, мелкотоварная, низкого качества. Но работа наша нацелена именно на заготовку дров – мы их поставляем по линии соцзащиты или продаем желающим за наличный расчет.

Кроме того, предприятие занимается переработкой мелкотоварной древесины. На каждом из трех производственных участков оборудованы цеха: стоят пилорамы, кромкообрезные станки. Пиломатериалы производятся на заказ. Да еще удается продавать немного дубовой древесины.

Чтобы получить дополнительный заработок, предприятие сажает по заказу полезащитные полосы, реализует посадочный материал.

- У нас на каждом производственном участке есть питомники. А на двух – так даже теплицы, в которых мы производим посадочный материал. Они позволяют выращивать саженцы не за два года, как обычно, а всего за год. Они идут на посадку в гослесфонд и в полезащитные полосы, - рассказывает Юрий Тепин.

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Труд на благо леса

Коллектив предприятия – дружный, сплоченный. Это лесорубы, водители, трактористы, пилорамщики – всего 56 человек.

- У нас как – если проработал три-четыре года, значит останешься до пенсии работать. Кто не может у нас трудиться, отсеивается сразу. Так что все, кто у нас сейчас работает – единая слаженная команда, - рассказывает руководитель лесхоза.

Большая нагрузка лежит на плечах начальников производственных участков. Фактически всю работу они организуют сами. В Уваровском участке руководит Виктор Крюков, в Ржаксинском – Андрей Косоруков, в Мучкапском – Александр Кащеев.

Работают здесь целые трудовые династии. Александр Сергунин – тракторист Ржаксинского участка – грамотный и ответственный работник. А 5 лет назад вслед за отцом пришел и сын Сергей. И тоже характеризуется только положительно.

- Могу еще отметить водителей Александра Горчакова, Сергея Горчакова. Но вообще у нас все работники ответственные, все мы работаем как единый организм, - говорит Юрий Тепин.- В преддверии праздника хочу пожелать всем своим коллегам, специалистам Тамбовского управления лесами здоровья, удачи, терпения. Пусть наша организация существует как можно дольше и неукоснительно работает на благо нашего леса!

Марина Маковлева