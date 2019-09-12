Европейский опыт в помощь тамбовским животноводам

Животноводство, особенно содержание крупного рогатого скота, не самое популярная отрасль сельского хозяйства на Тамбовщине. Она считается слишком затратной и даже нерентабельной. Но датчанин Йенс Расмуссен готов доказать тамбовским сельхозпроизводителям, что животноводство может стать не просто прибыльным, а очень прибыльным, если заниматься им с использованием передового европейского опыта содержания крупного рогатого скота, использования высокопродуктивного племенного стада и современного оборудования. Как рассказали в компании «Фог Агротекник Восток» (http://fogagro.ru/), за 11 лет существования компании, которая является «дочкой» основанной в 1972 году датской фирмы «Фог», своими знаниями они поделились с огромным количеством сельхозпредприятий, реализовав более 1,5 тысяч успешных проектов в России, Белоруссии и даже Китае.

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Более того, «Фог Агротекник Восток» является производителем уникальной системы самосплавной системы навозоудаления для свинокомплексов, которую разработал основатель головной фирмы Элоф Фог. Эта же компания осуществляет все виды сервисных работ своего оборудования.

Своим партнерам «Фог Агротекник Восток» старается предоставить все необходимое оборудование для переработки навоза и обработки почвы, являясь дилерами таких всемирно известных датских компаний как: «Landia» (https://www.landia.dk/), которая производит широкий спектр насосов и миксеров как для свинокомплексов, так и для ферм, где разводят крупный рогатый скот, «Goma» (https://www.goma.dk/), являющаяся производителем машин по внесению жидких удобрений, «HE-VA» (https://www.he-va.com/), где занимаются производством почвообрабатывающей техники.

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В этом году компания «Фог Агротекник Восток» решила расширить свою деятельность и направить свой опыт (а руководитель фирмы Йенс Лангелунд Расмуссен имеет 25-летний опыт работы в сельском хозяйстве и особенно в разведении КРС) на помощь сельхозпредприятиям, где содержат коров. Так началось сотрудничество «Фог Агротекник Восток» и ООО «Вымпел», расположенного в Сампурском районе Тамбовской области. Генеральный директор предприятия Вячеслав Дубровин возлагает на своих партнеров очень большие надежды. По его словам, сейчас ООО «Вымпел» имеет нулевую рентабельность, а задача каждого предприятия, конечно же, получение прибыли. На сегодняшний день это одна из приоритетных задач стоящая перед коллективом ООО «Вымпел» и в ее решении тамбовчане рассчитывают на огромный опыт Йенса Расмуссена.

- Перед нами стоит цель увеличить производственные показатели и сотрудничество с «Фог Агротекник Восток», мы уверены, позволит ее достигнуть, - говорит генеральный директор ООО «Вымпел» Вячеслав Дубровин. – Уже есть вполне конкретные планы, например, в течение двух ближайших лет наше предприятие собирается увеличить поголовье дойного стада как минимум до 300 голов, с дальнейшей перспективой его роста до 600 голов.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Руководитель «Фог Агротекник Восток» Йенс Расмуссен лично помогал Вячеславу Дубровину выбирать племенных животных, которые составят основу будущего молочного стада. Остановиться решили на «классике» - высокопроизводительной молочной породе «Голштинская красно-пестрая», прекрасно подходящая для климата средней полосы России. Партия из первых 66 животных, которых приобрели в венгерской компании «Hunland» (https://www.hunland.com/ru/home), в скором времени поступит на Тамбовщину. Еще 99 коров в ООО «Вымпел» должны приехать ближайшей зимой. Сумма сделки по приобретению животных составила порядка 25 миллионов рублей, но Вячеслав Юрьевич уверен, что эти траты в будущем окупятся с лихвой, поэтому сейчас, на начальном этапе обновления своего предприятия инвестиций не жалеет. А вкладывать в дело, чтобы потом действительно получать от него отдачу, приходится немало.

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- Помимо обновления стада, мы планируем увеличить помещение для его содержания, - говорит Вячеслав Юрьевич. – К осени следующего года здесь должно будет разместиться порядка 250-300 голов скота, должен быть установлен современный доильный аппарат «Елочка», который одновременно сможет обслуживать около 300 животных. Ведется строительство нового помещения, рассчитанного на 800 голов, его примерная стоимость – порядка 20 миллионов. В этом году первая его часть будет сдана в эксплуатацию, она сможет принять 400 животных. Готово на сегодняшний день помещение так называемого карантинного содержания, сюда по прибытии поступят коровы из Европы, мы рассчитываем, что после месяца-полутора пребывания в карантине, они отправятся в обычное помещение, а их место займет вновь прибывшая партия «голштинцев».

Большое внимание в ООО «Вымпел» уделяют приобретению современного оборудования, которое тоже выбирают, следуя советам Йенса Расмуссена. На сегодняшний день тамбовское сельхозпредприятие купило новый пресс-подборщик стоимостью более 3 миллионов рублей, заключили договор на покупку итальянского кормораздатчика за 4 миллиона рублей.

Йенс Расмуссен уверен, что вся эта техника просто необходима для стабильной работы и развития предприятия.

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- Посмотрите на этот миксер для смешивания кормов, это устаревшая модель и в ней нет весов, соответственно, мы даже не знаем, какое количество корма мы туда кладем, - объясняет Йенс Расмуссен. – Новый такой аппарат - измельчитель-смеситель компании «Seko», который поставят на предприятие в ближайшее время, будет полностью автоматизирован. Ему нужно будет лишь задать необходимые параметры (для какого количества животных требуется приготовить корм) и умная машина сама рассчитает его составляющие. В итоге загрузится и перемешается столько сои, люцерны, маиса и прочих ингредиентов, сколько их действительно требуется. Знаете, желудок коровы можно сравнить с двигателем автомобиля - какой бензин вы в него зальете, так он и будет работать. В нашем случае, от корма, правильных его пропорций, зависит качество конечного продукта – молока.

Йенс Расмуссен признается, что очень рад плодотворному сотрудничеству с тамбовскими партнерами и по-настоящему воодушевлен предстоящими переменами, которые не без его помощи вскоре произойдут на предприятии. Руководитель «Фог Агротекник Восток» уверен, что амбициозные, казалось бы, на сегодняшний день планы - в течение 3 лет увеличить надои с 14 литров до 30 литров с коровы в день, вполне реальны. Обладая хорошей генетикой дойного стада, оборудованием и мотивированными сотрудниками, достичь поставленной задачи не будет сложно. Ну а главный секрет успеха молочного производства по мнению Йенса Расмуссена очень прост – для этого обязательно нужно любить своих коров!

- У нас есть все предпосылки для того, чтобы сделать животноводство процветающей и дающей прибыль отраслью, - считает руководитель «ООО «Вымпел» Вячеслав Дубровин. – Наш будущий успех мы связываем с современными европейскими технологиями, и Йенс Расмуссен очень помогает разобраться нам в их многообразии, дает очень полезные советы, рассказывает о каких-то тонких нюансах, мы готовы учиться и перенимать этот опыт.

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Вячеслав Юрьевич признается, он вовсе не вступил в гонку за «быстрыми» миллионами, а напротив, настроен на спокойную, стабильную, ну и, конечно же, приносящую прибыль работу. Ведь благополучие предприятия – это и благополучие его сотрудников, это возможность привлечь на село молодых специалистов, это шанс дать вторую жизнь селу, и его намерены использовать!

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Татьяна Юрьева