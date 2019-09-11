Светлана Селезнева: «Вырастить лес – это целая наука!»

День работников леса по праву можно назвать интернациональным праздником, ведь он ежегодно отмечается в третье воскресение сентября не только в России, но и в некоторых других бывших странах СССР. В первую очередь этот праздник для тех людей, профессия которых напрямую связана с охраной леса, а также заготовкой и переработкой древесины. Существует обобщающее определение, профессия – лесовод, включающая в себя все, что непосредственно связано с выращиванием и защитой леса. Такие люди кропотливо собирают лучшие семена деревьев, обрабатывают их различными микроэлементами, стимуляторами роста, а также протравливают от вредителей и болезней и только после этого высевают на питомниках для получения сеянцев. Со временем подросшие сеянцы выкапывают и высаживают на определенных площадях. А затем начинается длительный процесс роста деревьев, занимающий не один десяток лет. На протяжении этих долгих лет проводятся различные мероприятия по защите молодняка от сорных растений, насекомых вредителей и главное, от пожаров.

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Многие привыкли считать, что лесник – это чисто мужская профессия. Однако в ТОГАУ «Шехманский лесхоз» работает целая женская бригада, силы которой направлены на сохранение и приумножение лесных массивов. На протяжении нескольких лет возглавляет ее Светлана Селезнева. Поводом для встретится с этим трудолюбивым и позитивным человеком послужил приближающийся праздник.

- Лес окружает меня по жизни, к тому же он является не только моей рабочей площадкой, но и соседом, ведь неподалеку от моего дома находится лесная чаща, - рассказывает Светлана Селезнева. - Я работаю бригадиром женской бригады вот уже на протяжении 6 лет. За это время я привыкла управляться и работать с таким инструментом как кусторез. Новичкам бывает сначала тяжело работать с ним, а потом тоже привыкают. В моей бригаде находится четыре работника и все женщины.

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Кусторез применяется при плановых рубках ухода в молодняках, при так называемых «осветлении» и «прочистке». Рубки необходимы для формирования породного состава и улучшения роста деревьев главной породы. Как правило, вырубается лиственная порода, которая угнетает хвойный состав. Ведь, как известно, лиственные породы растут в два раза быстрее хвойных. К тому же и тут нужно соблюдать правило «золотой середины» и не истреблять в большом объеме «затемнителей». Ведь их основная роль состоит в ограждении молодняка от палящих лучей солнца. Кроме затенения лиственные соседи помогают формированию породы. Борясь за влагу и питательные вещества в корневой системе, за солнечное тепло, главная целевая порода дает стройный ствол без излишней сучковатости. В общем, приобретает товарный вид.

- С помощью кусторезов мы обрабатываем определенные площади леса, - говорит Светлана. – К примеру, если плантация засажена исключительно дубом, то мы выпиливаем остальные культуры, убираем нежелательную древесно-кустарниковую растительность. Бывают и смешанные насаждения, когда на плантации растут одновременно дуб и сосна, соответственно, оставляем только эти породы, а остальные убираем. Зачастую такие породы, как береза и клен, заглушают целевую породу, что может привести к ее гибели. Поэтому стараемся создавать все условия для роста нужных деревьев.

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Многие деревья выращивает не одно поколение лесников, ведь возраст рубки дуба составляет 121-140 лет, а сосны – 101-120 лет. На территории ТОГАУ «Шехманский лесхоз» хорошо развито питомническое хозяйство, благодаря которому слава о шехманских елях гремит по всей России. Также на территории лесхоза создана плантация черешчатого дуба.

- Мы не только сажаем деревья, но и регулярно ухаживаем за ними, - поясняет Светлана Селезнева. - Я раньше думала – лес, он и везде лес, растет себе сам потихоньку. А оказалось, что вырастить лес – это целая наука! Во-первых, нужно собрать семена, посеять их на питомнике, затем регулярно за ними ухаживать, заниматься прополкой. Спустя время выкопать и уже тогда посадить в лесу. После посадки работа не прекращается, нужно прореживать молодняк, выбирать худшие деревья и оставлять расти лучшие. Регулярный уход за молодняком в дальнейшем позволяет получить крупную товарную древесину.

Работа в лесхозе идет круглый год. Зимой в основном идет заготовка древесины, колка дров, а также заготовка елей перед новогодними праздниками. А с ранней весны уже начинаются агротехнические работы, посадка, уход за молодняком, непосредственная вырубка кусторезом. Шехманский лесхоз небольшой по площади и в основном вся работа строится на ручном труде. Коллектив здесь также небольшой, но дружный, за долгие годы уже сформировался основной рабочий костяк, который не только любит свою работу, но и выполняет ее на «отлично».

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- В преддверии нашего профессионального праздника, хочу поздравить всех работников и руководство ТОГАУ «Шехманский лесхоз», - улыбается Светлана Селезнева. – Желаю, прежде всего, крепкого здоровья, успехов, хорошего настроения, отсутствия проблем. Любимому лесхозу хочу пожелать процветания и чтобы его миновали пожары и прочие неурядицы.