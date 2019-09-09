Современный браузер, который платит пользователям 500 рублей в месяц и занимается благотворительностью

Доходы от рекламы мы делим с пользователями

Разделение с пользователями денег с контекстной рекламы - это главное отличие Мандарина. В Интернете есть крупные бренды (Opera, Chrome, Mozilla), которые сосредоточили на себе рынок данных и рекламы. Их возможности похожи. А вот выгоду для самого пользователя найти сложно. Есть специальные расширения и сервисы для заработка в сети, но дальше всех пошел Браузер Мандарин. Он предлагает деньги просто за использование своего продукта.

Как распределяются деньги

Доходы поступают от рекламных блоков (занимают 15-20% экрана) внутри самого браузера: в них размещаются контекстные объявления Mandarin Ads. Деньги от этой рекламы распределяются в пропорции 70% пользователю, 30% браузеру. Начисления производятся примерно раз в час, главное быть активным в сети в момент рандомной проверки. В среднем, при ежедневных 3-4 часах в интернете пользователю в месяц будет приходить около 500 рублей. Главным фактором является то, что дополнительно делать ничего не нужно: вы просто занимаетесь привычными делами в сети.

Как получить деньги

Средства с личного счета выводятся оперативно на электронный кошелек (Qiwi, Webmoney) или на счёт мобильного телефона. Минимальная сумма для вывода начинается от 1 рубля.

Благотворительность Проект привлекает внимание к благотворительности. Обязательным является отчисление 10% денег пользователя в пользу российских фондов. Это прекрасная возможность начать помогать без дополнительных вложений.

Выбрать можно среди нескольких:

- Волонтеры в помощь детям-сиротам

- Линия жизни

- Старость в радость

Браузер планирует публиковать квартальную отчетность с зачислениями в пользу организаций.

Выбирать лучшее

По своему функционалу и работе Мандарин –альтернатива Chrome, с бонусами в виде дохода. Если реклама в какой-то момент будет мешать вам, ее можно на время отключить, и затем снова вернуть, чтобы начисления возобновились. Делиться с пользователями и помогать нуждающимся –очень актуальная стратегия, и за этим будущее действительно современных сервисов.

Скачать Мандарин на официальном сайте

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