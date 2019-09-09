2019-09-09T12:40:51+03:00
Общество

Современный браузер, который платит пользователям 500 рублей в месяц и занимается благотворительностью

Браузер Мандарин: на чем зарабатывает, и почему делиться выгодно
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Доходы от рекламы мы делим с пользователями

Разделение с пользователями денег с контекстной рекламы - это главное отличие Мандарина. В Интернете есть крупные бренды (Opera, Chrome, Mozilla), которые сосредоточили на себе рынок данных и рекламы. Их возможности похожи. А вот выгоду для самого пользователя найти сложно. Есть специальные расширения и сервисы для заработка в сети, но дальше всех пошел Браузер Мандарин. Он предлагает деньги просто за использование своего продукта.

Как распределяются деньги

Доходы поступают от рекламных блоков (занимают 15-20% экрана) внутри самого браузера: в них размещаются контекстные объявления Mandarin Ads. Деньги от этой рекламы распределяются в пропорции 70% пользователю, 30% браузеру. Начисления производятся примерно раз в час, главное быть активным в сети в момент рандомной проверки. В среднем, при ежедневных 3-4 часах в интернете пользователю в месяц будет приходить около 500 рублей. Главным фактором является то, что дополнительно делать ничего не нужно: вы просто занимаетесь привычными делами в сети.

Как получить деньги

Средства с личного счета выводятся оперативно на электронный кошелек (Qiwi, Webmoney) или на счёт мобильного телефона. Минимальная сумма для вывода начинается от 1 рубля.

Благотворительность Проект привлекает внимание к благотворительности. Обязательным является отчисление 10% денег пользователя в пользу российских фондов. Это прекрасная возможность начать помогать без дополнительных вложений.

Выбрать можно среди нескольких:

- Волонтеры в помощь детям-сиротам

- Линия жизни

- Старость в радость

Браузер планирует публиковать квартальную отчетность с зачислениями в пользу организаций.

Выбирать лучшее

По своему функционалу и работе Мандарин –альтернатива Chrome, с бонусами в виде дохода. Если реклама в какой-то момент будет мешать вам, ее можно на время отключить, и затем снова вернуть, чтобы начисления возобновились. Делиться с пользователями и помогать нуждающимся –очень актуальная стратегия, и за этим будущее действительно современных сервисов.

Скачать Мандарин на официальном сайте

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Часы на стеле Тамбова будут отсчитывать время до Покровской ярмарки
В Тамбове обнаружили сразу 4 фальшивые 5-тысячные купюры
Тамбовская область завершает подготовку к зиме
В Тамбове в четвертый раз открылась выставка фотографий
На набережной Тамбова появятся 22 камеры видеонаблюдения
Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет
Тамбовчанин позарился на шуруповерт в магазине
В Тамбовской области назначен исполняющий обязанности начальника управления экономической политики
Житель Тамбовской области попался на краже аккумулятора
В Тамбовской области появился новый школьный маршрут после жалобы матери ученицы
Под Тамбовом иномарка сбила женщину
В Тамбовской области обнаружены опасные детские площадки
В тамбовской библиотеке появились книги для незрячих
Современный браузер, который платит пользователям 500 рублей в месяц и занимается благотворительностью
Тамбовчанин обманом выманил у знакомого телефон
В котовском музее открылась выставка Игоря Петрова
В Тамбовской области микроавтобус наехал на ребенка