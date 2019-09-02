Когда спорт – это норма жизни

Этому поможет реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография».

Все на турники!

На Тамбовщине интерес к выполнению норм ГТО огромный. За пять лет обновленной истории проекта более 92,5 тысячи тамбовчан в возрасте от 6 лет зарегистрировались на официальном интернет-портале комплекса ГТО. Почти 46 тысяч человек приступили к выполнению испытаний. Более 18 тысяч жителей региона стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО. Для самостоятельной подготовки тамбовчан к выполнению нормативов комплекса в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Демография» федерального (регионального) проекта «Спорт - норма жизни» будет построено десять специальных площадок.

В этом году спортивные площадки появятся в Тамбове и Тамбовском районе, Мичуринске и Мичуринском районе, Моршанске и Моршанском районе, городах Кирсанов, Котовск, Рассказово, Уварово.

В том, что они будут заполнены, сомнений не возникает. Например, в сквере поселка Строитель уличные тренажеры установили еще в прошлом году. Вокруг них всегда многолюдно. Занимаются и дети, и взрослые. Общаются, спорят о нагрузке на разные группы мышц. Здесь проходят уроки физкультуры для учащихся двух школ Строителя.

— Очень удобные и практичные тренажеры, — говорит Никита Максимов, живущий неподалеку. — Здесь есть оборудование для всех видов мышц. А заниматься физподготовкой на свежем воздухе — одно удовольствие. Думаю, подобные комплексы должны быть установлены в каждом микрорайоне Тамбова, других населенных пунктах области. Ведь возможность заниматься спортом должна быть у каждого.

Для этого и устанавливаются новые площадки ГТО. Они представляют собой спортивный комплекс, оснащенный необходимым оборудованием для подготовки и выполнения нормативов. Это турники разных уровней и высоты, скамьи для пресса и наклона, сектора для прыжков в длину, для подъема гири и тренажеры.

Стоимость одной площадки составит 3-3,5 миллиона рублей. На эти цели из федерального бюджета выделено более 28,6 миллиона рублей. На условиях софинансирования к этой сумме добавят средства из других источников.

Получить знак ГТО стало действительно модно и престижно как в подростковой среде, так и среди взрослого населения. Участие в семейных и корпоративных фестивалях, школьных и студенческих мероприятиях с удовольствием принимают представители всех районов и городов области. Активисты защищают цвета региона и на всероссийском уровне.

- Выполнить нормативы комплекса ГТО может каждый человек, регулярно занимающийся физической культурой и спортом, ведущий здоровый образ жизни, - говорит начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов.

В рамках проекта к 2024 году будут установлены 30 комплектов оборудования во всех муниципальных образования области. На эти цели из федерального бюджета выделяется 90 миллионов рублей.

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Новые спортплощадки

Для занятий спортом нужны современные спортивные объекты. Аксиома известная. Конечно, при желании бегать можно и в парке или на пришкольном стадионе. Но это только бег. Для разного вида нагрузки лучше все-таки посещать спортивные площадки. Их как раз и будут возводить в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Так, в 2019 году преобразится стадион в райцентре Первомайский. Здесь будет проведена реконструкция беговых дорожек. Кроме того, Первомайский, славящийся своими футбольными традициями, получит новое поле с искусственным покрытием. Два футбольных поля будут реконструированы в знаменитой кузнице кадров региона – «Академии футбола». Спортивная площадка будет построена в селе Красносвободное Тамбовского района. Кроме того, планируется приобрести оборудование для развития детского хоккея.

Уже сейчас в селе Новоникольское Мичуринского района началось строительство пришкольного стадиона. Он включает футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, площадку для воркаута, универсальную спортивную площадку для игры в волейбол, баскетбол и трибуны для зрителей на 100 мест.

Новоникольское – одно из наиболее крупных сел Мичуринского района, где проживает много молодых людей. Здесь давно назрела необходимость строительства современного спортивного объекта. В июне этого года во время личного приема граждан учитель физкультуры местной школы обратился с такой просьбой к полномочному представителю президента России в ЦФО Игорю Щеголеву, который ознакомился с проектом и поручил его поддержать.

Сметная стоимость стадиона составляет 19,3 миллиона рублей. На данный момент проведены земляные работы на площадке.

В ближайшее время планируют приступить и к строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Мичуринске. Проект нового спортсооружения уже определен, известно и место – территория стадиона «Олимп». Осталось определиться с подрядчиком. В спортивном Мичуринске новый комплекс появится в рамках реализации все того же федерального (регионального) национального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Стоимость строительства объекта – около 99 миллионов рублей.

- Физкультурно-оздоровительный комплекс дополнит существующую инфраструктуру стадиона «Олимп». Здесь создадим условия для занятий различными видами спорта, - подчеркнул начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов.

В ФОКе будет оборудован универсальный спортивный зал площадью 42х24 метра для игровых видов спорта – баскетбола и волейбола, а также для занятий танцами. Зал борьбы, тренажерный зал, тренерские, раздевалки, душевые комнаты, медицинский пункт — такова инфраструктура комплекса. Возможность посещения спортивного объекта будет и у маломобильных групп населения.

- Раньше я каждое утро начинал с пробежки на стадионе «Олимп». Сейчас здесь бегать не особенно приятно – стадиону нужна реконструкция. Я рад, что на его территории построят современный спортивный комплекс. Обязательно буду ходить в тренажерный зал, - сказал спортсмен-любитель Сергей Решетов.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в области до 2024 года запланировано строительство 47 спортивных объектов на сумму 809,2 миллиона рублей, большая часть из которых – средства федерального бюджета.

Но спорт – это не только обустройство новых спортивных площадок. Это, прежде всего, люди. Увлеченные, азартные до побед, целеустремленные. Именно поэтому в области будет усилена подготовка спортивного резерва для сборных команд страны. В планах - закупка оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва. Еще одно направление – массовой спорт. Ежегодно в городах и районах области проходит более тысячи мероприятий, включая и комплексные многоэтапные соревнования: спартакиады, фестивали, спортивные праздники. В течение года в них принимают участие более 150 тысяч тамбовчан. Они в след за профессиональными спортсменами смело могут заявлять, что спорт для них – норма жизни.

Светлана Мерцалова

Глава администрации области Александр Никитин:

- Здоровье людей и спорт - темы не менее важные для развития региона, чем экономика. Поэтому прошу уделить особое внимание созданию современной спортивной инфраструктуры, в том числе и в рамках реализации национальных проектов.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области