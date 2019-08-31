Когда ветчинка стоит выделки

А ведь животное сперва вырастили, потом переработали и приготовили. Более того, за всем этим на каждом этапе терпеливо и неукоснительно наблюдают ветеринарные врачи. Об их нелегком труде, который делает безопасным каждый кусочек мяса и стакан молока на нашем столе, мы и поговорили с руководителем ТОГБУ «Тамбовская районная станция по борьбе с болезнями животных» Андреем Царану.

От хлева до стола

31 августа ветеринарная служба отмечает свой профессиональный праздник. Ее работу обыватели редко замечают, но именно это ведомство прилагает все возможные усилия для нераспространения опасных заболеваний животных. Оно же следят за тем, чтобы в магазины и на рынки поступала только благополучная в ветеринарно-санитарном плане продукция.

- Та самая ветчина, которую мы с удовольствием кладем на бутерброд, растет и зреет под бдительным руководством специалистов. Ветеринарная служба контролирует все этапы содержания, выращивания, разведения животных, будь то крупный и мелкий рогатый скот, свиньи или птица. Кроме того, ведомство контролирует переработку продукции и производство мяса и молока. Вся мясная и молочная продукция, поступающая на рынки Тамбовского района, проходит полное исследование отделом ветеринарной экспертизы, - рассказывает Андрей Царану.

Крупнее предприятие – строже контроль

С приходом в Тамбовский район таких мясных гигантов, как «Тамбовский бекон», работа ветеринарной службы стала ответственнее и сложнее. Дело в том, что по закону все мясоперерабатывающие предприятия района непосредственно контролируются специалистами станции.

Хотя в крупных хозяйствах есть своя производственная ветслужба, но и она работает совместно с госветнадзором, который устанавливает для ветеринаров завода плановые задания на год, устанавливает сроки мероприятий, наконец, контролирует продукцию на выходе.

- Есть система безопасности на предприятиях, согласно которой в определенные временные периоды проводят отбор воздуха, отбор смывов с оборудования. Лаборатория проверяет качество продукции. Это постоянная рутинная работа. Вся продукция получает сопроводительные санитарные документы, которые идут вместе с грузом и подтверждают его соответствие нормам. С этой целью у нас запущена электронная система Меркурий, - рассказывает Андрей Георгиевич.

Вопрос жизни и смерти

Еще одно важнейшее направление работы службы - профилактика опасных инфекционных заболеваний. Сегодня в Тамбовском районе, да и в области в целом, беспокойство причиняет бруцеллез крупного рогатого скота. Это связано с тем, что часть населения региона в большом количестве выращивает коров и бесконтрольно перегоняет животных как внутри области, так через границы с другими территориями.

- Здесь наша основная задача – выработать систему, при которой этим гражданам невозможно было бы перемещаться без разрешения ветеринарной службы, - поясняет Андрей Царану.

Остро стоит и вопрос профилактики сибирской язвы. Дело в том, что Тамбовская область всегда была аграрной. На ее территории проходили крупные скотопрогонные тракты с юга на Москву. Разумеется, были на этом пути и падежи скота, случалось, от сибирской язвы. Их захоронения так и остались в тамбовской земле.

Меж тем доказано, что споры сибирской язвы опасны и через 100 лет. Так что возможность заражения существует всегда. И лишь от ветеринарной службы зависит, чтобы опасность из потенциальной никогда не превращалась в реальную. Для этого в районе, как и повсеместно по области, ведется иммунизация против страшной болезни.

Животное – для души, а прививка – для профилактики

Разумеется, сельскохозяйственные животные – только часть работы службы. В их ведении и простые четвероногие друзья человека вроде кошек и собак. Для них в Котовске и Тамбовском районе работают лечебные кабинеты, куда питомцев приводят на прием. Здесь и прививку сделают, и лечение назначат, и операцию проведут.

Кстати, именно с прививками связан еще один существенный пласт работы ветеринарной службы. Опасное заболевание бешенством можно предотвратить, если вовремя привить собаку или кошку. Разумеется, для этого все животные должны быть поставлены на регистрационный учет, чтобы в следующем году понятно было, сколько вакцины заказывать.

- Беда в том, что жители не очень-то спешат привить питомцев. А ведь, в сущности, это их прямая обязанность по закону, - напоминает Андрей Георгиевич. - Поэтому в сельской местности, работая с сельскохозяйственным скотом, мы заодно проводим вакцинацию собак и кошек против бешенства. Проходим по дворам, приглашаем жителей в пункты вакцинации.

Ветеринария как осознанный выбор

Сегодня в штате районной станции работает более 50 человек в противоэпизоотическом, лечебном, экономическом блоках и блоке ветсанэкспертизы. К последнему, кстати, относятся и специалисты рынка, и ветврачи, обслуживающие предприятия по переработке мяса и выпуску готовой продукции, в том числе и рыбной. Все они – квалифицированные и опытные сотрудники.

На сегодня ветеринарная служба испытывает настоящий кадровый голод. Тем не менее с каждым годом количество поступающих абитуриентов по целевому договору на бюджетные места в специализированные вузы растет. Радует тот факт, что все больше людей приходят в ветеринарию сознательно. Ведь ветеринарный врач – обособленная профессия со своей спецификой. При этом специалист должен, как и любой врач, следить и за выходом новых лекарств, и за появлением новых технологий. Одним словом, нужно держать руку на пульсе.

- В наш профессиональный праздник хочу пожелать коллегам здоровья, чтобы все необходимые мероприятия выполнялись эффективно и в срок, а инфекционные заболевания обходили стороной! – говорит Андрей Царану.

Марина МАКОВЛЕВА