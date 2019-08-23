Tele2 показывает тамбовчанам кино под открытым небом

Онлайн-кинотеатр, где до 8 сентября на скорости 4G от Tele2будут транслироваться лучшие отечественные и зарубежные фильмы, открылся в Тамбове возле ЛДС «Кристалл». Репертуар кинотеатра под открытым небом рассчитан на самого разного зрителя: боевики, мелодрамы, комедии, триллеры и мультфильмы для самых маленьких посетителей кинозала, контент для которых предоставил онлайн-кинотеатр Okko.

.

Большое внимание при организации онлайн-показов компания Tele2 уделила не только выбору фильмов и их жанровому разнообразию, но и сделала пребывание в кинозале под открытым небом по-настоящему комфортным для его посетителей. Здесь установили удобные мягкие сиденья, зрителей обеспечивают теплыми пледами в вечернее время, уютно завернувшись в которые, они могут наблюдать за происходящим на экране. Также гости смогут отдохнуть на удобных пуфах и, при необходимости, подзарядить свои гаджеты. А все клиенты оператора, совершившие любую транзакцию в салонах Tele2 и непосредственно на площадке, получают купон или специальный код на бесплатный попкорн, чтобы сделать кинопросмотр еще приятнее. Кроме того, на территории 4G-кинотеатра работает партнер Tele2 – кофейня Bongiorno. В рамках программы лояльности «Больше» посетители - абоненты оператора могут воспользоваться выгодным предложением и приобрести кофе за полцены.

- Мы хотим подарить горожанам комфортную площадку для встреч и наполнить интересными событиями и хорошим настроением уходящее лето, - отметил директор тамбовского филиала Tele2 Олег Пасынков. – Приглашаем тамбовчан посмотреть лучшие отечественные и зарубежные фильмы в формате HD, и на деле убедиться в возможностях высокоскоростного 4G-интернета Tele2. Открыла кинопоказ новелла «Счастье – это… Часть 2», созданная в соавторстве с абонентом Tele2 - победителем конкурса «Кино по другим правилам». В рамках проекта Disney мы решили поддержать талант и творческие начинания наших клиентов и помочь осуществить одному из них давнюю мечту – попробовать себя в роли режиссера.

.

С первого же дня открытия 4G-кинотеатрпользуется большой популярностью у горожан. Кинозал может одновременно вмещать более 100 человек. Площадка под открытым небом объединила зрителей самых разных возрастов: малышей, которые пришли сюда вместе с родителями, подростков, собиравшихся на просмотр целыми компаниями и пенсионеров, комфортно расположившихся на мягких сиденьях.

- Мы пришли посмотреть кино «Счастье – это…» всей семьей, с двумя дочками, - рассказывает тамбовчанка Ирина Окунева. - Это отличная идея, сделать на открытой площадке самый настоящий кинозал. На вечерний сеанс планируем вернуться с мужем.

.

Ну а бонусом к хорошему кино и комфортной обстановке кинозала для гостей стала тематическая фотозона, где все желающие могли сделать необычные фотографии и выиграть памятные подарки от Tele2, опубликовав фото в социальных сетях с хештегом #kinotele2tambov.

Кроме того, для удобства горожан на площадке каждый день будет работать мобильный офис оператора, в котором клиенты смогут получить консультацию, приобрести SIM-карту Tele2 или настроить свой смартфон. А в период с 20 августа по 15 октября тамбовчане могут получить скидку 50% на тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» и скидку 20% на аксессуары при покупке смартфона в салонах-участниках акции*.

Необычный кинозал будет радовать горожан еще больше двух недель, площадка открыта для всех в будние дни с 18 до 21 часа 30 минут, в выходные дни посетить ее можно с 16 до 21 часа 30 минут.

*Подробности на сайте https://tambov.tele2.ru

Татьяна Чернышева