«Лечить надо не болезнь, а больного»

Больница имени Архиепископа Луки – одно из старейших лечебных учреждений Тамбова. Здесь чтят традиции, возникшие много десятилетий назад, и наряду с этим внедряют самые современные технологии диагностики и лечения тамбовчан. Врачи обслуживают не только население южной части города, но и принимают экстренных пациентов отовсюду – сюда поступают пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях. Всем пациентам, и плановым, и тем, кто внезапно попал в беду, здесь оказывают качественную медицинскую помощь высокопрофессиональные врачи.

Пациентов лечили за свой счет

Заведующая отделением функциональной диагностики Светлана Денисова – уроженка Рязани. Закончив школу с золотой медалью, подала документы в Рязанский медицинский институт, в ту пору известный на всю страну. Конкурс традиционно был огромный, и, прежде чем получить студенческий билет медицинского вуза, вчерашней школьнице пришлось год отработать санитаркой в хирургическом отделении одной из больниц Рязани, - для поступления в вуз с первого захода Светлане не хватило всего одного балла. Зато стало понятно – испытание первыми трудностями профессии не остудило, а лишь подогрело желание девушки стать врачом.

-Первая жизненная неудача лишь подвигла меня на еще более усердную подготовку к вступительным экзаменам – как это не получилось, я должна добиться поставленной цели, - вспоминает Светлана Романовна.

Студенческие годы были яркими и интересными: прекрасный преподавательский состав вуза способствовал тому, что учебный процесс увлекал, и активная студентка с устоявшейся жизненной позицией пропадала после лекций в научных кружках, библиотеках окончив вуз, вместе с мужем-тамбовчанином, тоже выпускником Рязанского «меда», в 1987 году приехала в наш город.

- В моей семье врачами были бабушка, папа, мама - целая династия, поэтому в выборе профессии я даже не сомневалась, - рассказывает моя собеседница. – Я с детства видела, как как преданы самые близкие мне люди медицине, своим пациентам, как люди уважают моих родных за то, что они делают, и, наверное, в душе я тоже всегда хотела такого отношения, поэтому и стала врачом.

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Основная специальность Светланы Денисовой – терапевт. После переезда молодой врач устроилась на работу в лечебное учреждение, которое за эти годы претерпело несколько реорганизаций и несколько же раз меняло название, сейчас это госпиталь ветеранов войн. Здесь она проработала долгие 17 лет, пережив сложные 90-е, когда в медицине, как, впрочем, и во всех сферах, хаотично шла «перестройка», а в больницах тогда элементарно не хватало не только лекарств, но даже бумаги для историй больных. Оставить пациентов без помощи, вспоминает Светлана Романовна, врачи просто не могли.

- Невозможно смотреть, человека привезли в отделение на «скорой», он кричит от боли, а у тебя нет элементарных препаратов, чтобы сделать ему укол, - вспоминает она. – Поэтому бывало, что перед дежурством я заходила в аптеку и сама покупала хотя бы самые необходимые лекарства…

Но, несмотря на все эти трудности, Светлана Денисова никогда даже не помышляла о том, чтобы уйти из профессии, хотя признает - былого уважения и трепета к людям в белых халатах у пациентов уже нет. Врачам же не нравится, что их работу назвали «медицинской услугой», а некоторые пациенты слишком буквально воспринимают этот термин. Доходит до курьезов: «Врач весь прием смотрела телевизор и ни разу на меня не взглянула». И это вовсе не анекдот, а реальная жалоба от человека, которому в отделении функциональной диагностики проводили ультразвуковое исследование сердца.

Инфаркт и инсульт – болезни молодых

Работать в отделение функциональной диагностики Светлана Денисова пришла в 2003 году, предварительно получив соответствующую специализацию. А около 9 лет назад возглавила его. Через это отделение проходят практически все пациенты больницы. Ведь ни одну манипуляцию медики уже не выполняют без результатов электрокардиограммы, а для более серьезного вмешательства – получения высокотехнологичной медицинской помощи - требуются еще более серьезные исследования, например УЗИ сердца и брахиоцефальных (сонных) артерий. Здесь же проводят еще целый ряд обследований сердечно-сосудистой системы, мозга и других органов. В ряде случаев своевременно выявленное медиками-диагностами заболевание помогало людям избежать инвалидности и спасало жизнь.

- Меня часто спрашивают, какая у вас самая важная методика? Но такого понятия просто нет. Даже обычное ЭКГ может «рассказать» о болезни, о которой пациент и не подозревал, - говорит Светлана Романовна. – Например, во время диспансеризации у сотрудника предприятия обнаружилась мерцательная аритмия. ЭХОКГ выявила рубцовые изменения миокарда. Объяснить, когда он перенес инфаркт, мужчина чуть старше 40 лет просто не смог, пережил его, как говорится, на ногах.

- Каждый человек индивидуален, - уверена Светлана Романовна. – И сердца у нас всех разные. Но тем и интересна медицина, ведь не зря сказано: «Лечить надо не болезнь, а больного». Поэтому к каждому пациенту нужен свой подход.

Вообще, заболевания сердечно-сосудистой системы, по словам завотделением функциональной диагностики, стремительно «помолодели». Если раньше инфаркт в 36-38 лет был из ряда вон выходящим случаем, то сейчас этим, к сожалению, никого не удивишь. По мнению Светланы Денисовой, кроме вредных привычек, ухудшающейся экологии, большое влияние на сердце оказывает стресс, моральные перегрузки, которые неизбежно испытывают люди при нынешнем ритме жизни. Благо, нынешний уровень диагностики позволяет не только вовремя обнаружить заболевание, но и назначить правильное лечение, чтобы оставаться физически активным человеком долгие годы, вряд ли разумно пренебрегать возможностью пройти плановый профосмотр или диспансеризацию, доставляя врача в одиночку сражаться за наше с вами здоровье. Это – процесс с равной ответственностью обеих заинтересованных сторон: и врача, и самого пациента.

Оборудование, пусть и самое современное, само по себе еще не панацея….

Сейчас в отделении функциональной диагностики больницы имени Архиепископа Луки есть все необходимое для работы. Все, кроме самой «малости» - достаточного количества врачей.

-Отвечающее задачам дня оборудование, суперсовременные аппараты, - это замечательно, но, как это ни банально звучит, без специалистов в диагностических исследованиях п ока обходиться современная медицина не может. И, как бы стремительно ни врывался прогресс в практическую медицину, ее успех еще долгое время будет определяться степенью профессионализма медицинского персонала, укомплектованностью специалистами каждого структурного подразделения больницы. - говорит Светлана Романовна. - А специалистов функциональной диагностики – и это картина, общая для отрасли - сейчас катастрофически не хватает.

Проблема, по мнению Светланы Денисовой, возникла из-за того, что в системе образования врачей упразднили интернатуру. Теперь выпускники после окончания вуза на пять лет отправляются работать участковыми терапевтами, таким образом, спасая от кадрового «голода» учреждения, где оказывают первичную медицинскую помощь. Кто ж спорит, первичная медицинская помощь – ахиллесова пята современного российского здравоохранения, Президент Россия недавно здесь расставил все точки над «i».но, в конечном итоге, кто-то так и остается терапевтом, кто-то после «отработки» получает узкую специализацию. А специальность «диагноста», которую можно было получить во время обучения в интернатуре, стала дефицитом.

- Сейчас реализуется нацпроект «Здравоохранение». Предполагается много преобразований как в оснащении лечебных учреждений оборудованием, введении новых методик, так и в организации работы, подготовке кадров. Мы надеемся, что ситуация в медицине будет улучшаться по всем направлениям, - говорит Светлана Денисова.

Хотелось бы, чтобы надежды эти оправдались…

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области

Татьяна Юрьева

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