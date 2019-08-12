«Шушпанская щука» угощала гостей ухой и шулюмом

Фестиваль «Шушпанская щука», который в Строюрьевском районе презентовали в прошлом году, набирает обороты и в этом году снова встречал многочисленных гостей на своей площадке. Героиней этого мероприятия, как следует из названия, стала щука, и это совсем не случайно.

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На территории нашего района находится самое большое в Тамбовской области водохранилище в котором водится наша знаменитая щука, - говорит соучредитель ООО «Беркут, организации, которая стала спонсором и одним из организаторов фестиваля, Дмитрий Новопавловский. - Поэтому, когда была поставлена задача определиться с направлением гастрономического фестиваля, выбор пал на эту рыбу, а главным угощением праздника стала уха, которую мы готовим в котле объемом 225 литров.

ООО «Беркут», которое является в Староюрьевском районе охотопользователем и обеспечивает охрану угодий, в том числе и Шушпанского водохранилища от браконьеров. Благодаря ее деятельности, нарушения природоохранного законодательства на вверенных «Беркуту» территориях удалось свести к нулю. Организация всегда поддерживает начинания администрации Староюрьевского района и вот уже второй год подряд, работая в одной команде, помогает в проведении фестиваля «Шушпанская щука». А именно, полностью взяла на себя организацию чемпионата по ловле рыбы, оказывала помощь в приготовлении праздничного угощения, занимались внешним оформлением фестиваля.

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Благодаря такой слаженной работе, вот уже второй год подряд необычное хлебосольное мероприятие собирает на своей площадке тысячи гостей. Стартовал праздник на Шушпанском водохранилище, куда на открытый Чемпионат Староюрьевского района по рыболовному спорту собрались рыбаки из разных городов и районов области – всего четырнадцать команд. Пока, вооружившись спиннингами, участники чемпионата охотились с лодок за самой крупной рыбой, в райцентре Староюрьево уже было всё готово к основным празднествам. Здесь для гостей мероприятия подготовили много приятных сюрпризов: на гастрономический фестиваль съехались продавцы и народные умельцы со всей области. В гастрономических рядах можно было отведать рыбные блюда на любой вкус: копченую, жареную и даже приготовленную на гриле. Не обошлось без традиционных напитков: сбитня, медовухи и кваса. Знаковым событием праздника стало приготовление Царской ухи из «виновницы» торжества — шушпанской щуки. Кроме того, впервые в этом году угощение решили разнообразить, к ухе подавали еще и охотничий шулюм из фазана и курицы. Содержимого двух гигантских котлов хватило, чтобы накормить сотни гостей фестиваля, которые очень высоко оценили мастерство готовивших их поваров. Впервые в этом году на фестивале развернулись еще и площадка военной техники — договоренность о ее проведении администрация Староюрьевского района достигла в военными частями, кроме того участники фестиваля смогли познакомиться с раритетными образцами вооружения времен Великой Отечественной войны, которую на фестиваль доставили участники военно-патриотического клуба « Тамбовский Рубеж».

Эти экспонаты вызвали среди посетителей фестиваля настоящий фурор, - продолжает Дмитрий Олегович. - С образцами военной техники с удовольствие знакомились не только дети, но и взрослые. Восторг ребятни вызвала пенная дискотека, которую на фестивале проводят второй год подряд. Мне очень приятно, как соорганизатору, видеть улыбки на лицах людей, детей, приятно слышать теплые слова от участников фестиваля, которые очень высоко его оценили, знать, что в этом году к нам приехали гости не только со всей области, но и из соседних регионов — Разанской, Липецкой и др.

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Организаторы фестиваля «Шушпанская щука» уверены, что участники мероприятия по достоинству оценили их гостеприимство и обязательно посетят праздник в следующем году.

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