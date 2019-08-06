2019-08-06T15:52:54+03:00
Общество

«Воин России» - праздник мужества и патриотизма

Под эгидой ДОСААФ России в Тамбовской области впервые прошел необычный фестиваль
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Тамбовской области впервые прошел фестиваль «Воин России», объединивший на своей площадке спортсменов, семьи с детьми и молодежь. Необычный праздник состоялся под эгидой ДОСААФ, на территории авиа-спортивного клуба в селе Горелом Тамбовского района. Организаторами фестиваля выступили АНО «Центр спортивного и военно — патриотического воспитания молодежи «БОРС»», региональная общественная организация содействия ветеранам десантных войск «Союз десантников Тамбовской области», региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту России Тамбовской области». Фестиваль стал одним из мероприятий в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 — 2020 годы». Идею проведения знакового мероприятия поддержала администрация Тамбовской области, воинские части Тамбовского территориального гарнизона, УМВД России, управление Росгвардии России, ГУ МЧС России, Управление ФСИН России по Тамбовской области.

.

.

На торжественной церемонии открытия ко всем гостям и участникам фестиваля обратился Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков.

- Уважаемые жители Тамбовской области и города Тамбова, особенно это касается молодёжи, уважаемые ветераны, представители органов власти, спортсмены, я рад вас приветствовать на площадке фестиваля «Воин России». Я скажу, это знаковое мероприятие, это почин возрождения массовых мероприятий военно-патриотического значения, - сказал Александр Петрович. - Мы рады поучаствовать, примерить территорию вот этого огромного аэродрома как новую точку роста деятельности нашей оборонной организации в развитии военно-патриотического воспитания в Тамбовской области.

.

.

На фестивале свое мастерство продемонстрировали спортивные клубы области: «Сайха», «Феникс», «Гладиатор», «Борсек», «Витязь». Параллельно в небе над фестивалем пилотаж показывали авиаклуб «Цна» и авиа-спортивный клуб «ДОСААФ» на самолётах и дельта-лётах, профессиональные спортсмены-парашютисты тут же совершали прыжки, а любой желающий мог совершить полёт на АН-2. На сцене выступали творческие коллективы, а перед сценой навыки боя демонстрировали спецназовцы, и будущие защитники Отечества - молодежь из военно-спортивных клубов. По периметру развернули выставки - от спецтехники до оружия, которое любой желающий мог рассмотреть и взять в руки. В рамках фестиваля реконструкторская группа «Тамбовский Рубеж» показала сражения Великой Отечественной войны.

Гости праздника, которые пришли сюда целыми семьями, с интересом знакомились с многочисленными экспонатами, представленными на мероприятии. Здесь были ремесленнический уезд, где воссоздали крепость Тамбов, кузня, аттракционы на ловкость и удаль – пневматический тир, страйк-болл и пейнт-болл.

.

.

На празднике прошла торжественная церемония, на которой ряды юнармейцев пополнили 12 молодых тамбовчан, в ряды этой организации ребят принял Алексей Колмаков. Еще шесть юнармейцев получили от Председателя ДОСААФ значки «Отличный стрелок», а исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ России Марина Почечуева вручила ребятам ценный подарок.

- Региональное отделение ДОСААФ России выражает всем большую благодарность за помощь в проведении данного праздника, - говорит Марина Викторовна. - Мы надеемся, что такие мероприятия будут проходить в Тамбовской области на постоянной основе!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тамбовские полицейские раскрыли кражу из супермаркета
Более 200 тамбовчанок получили в декрете новую профессию
До места проведения тамбовского рок-фестиваля «Чернозем» и обратно будут ходить автобусы
В Тамбовской области пройдут соревнования по мотокроссу
У жительницы Тамбовской области выманили 18 тысяч рублей
На Тамбовщине мужчина, попросивший супругов не шуметь, попал в больницу с ранениями
Из Тамбова в Москву пустят скоростную «Ласточку»
Мичуринцам предлагают сыграть в «яблочные» шашки
В Тамбовской области построят более 6 миллионов квадратных метров жилья
Тамбовчанин во время пьяной ссоры убил сожительницу
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Тамбовчанину дали 2 года условно за порнографию
После фестиваля «Песни над Цной» тамбовчан развезут по домам на автобусах
В июле в Тамбовской области отравилось грибами шестеро детей
На тамбовских перекрестках не хватает светофоров
Тамбовчанам, не пропустившим "скорую", грозит 5000 штрафа и лишение прав
"Комсомольская правда в Тамбове" ищет журналиста!
Тамбовчанин хранил в своем доме целый арсенал оружия и боеприпасов
Поисковики из Тамбовской области отправятся в экспедицию
Тамбовчанам ужесточили ответственность за нарушение правил плавания
В аварии на Тамбовщине пострадал велосипедист
В Тамбовской области клещи за неделю покусали более 200 человек
Тамбовcкий ветеран Илья Вокин принимает поздравления
Тамбовские осужденные сдали нормы ГТО