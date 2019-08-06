«Воин России» - праздник мужества и патриотизма

В Тамбовской области впервые прошел фестиваль «Воин России», объединивший на своей площадке спортсменов, семьи с детьми и молодежь. Необычный праздник состоялся под эгидой ДОСААФ, на территории авиа-спортивного клуба в селе Горелом Тамбовского района. Организаторами фестиваля выступили АНО «Центр спортивного и военно — патриотического воспитания молодежи «БОРС»», региональная общественная организация содействия ветеранам десантных войск «Союз десантников Тамбовской области», региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту России Тамбовской области». Фестиваль стал одним из мероприятий в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 — 2020 годы». Идею проведения знакового мероприятия поддержала администрация Тамбовской области, воинские части Тамбовского территориального гарнизона, УМВД России, управление Росгвардии России, ГУ МЧС России, Управление ФСИН России по Тамбовской области.

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На торжественной церемонии открытия ко всем гостям и участникам фестиваля обратился Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков.

- Уважаемые жители Тамбовской области и города Тамбова, особенно это касается молодёжи, уважаемые ветераны, представители органов власти, спортсмены, я рад вас приветствовать на площадке фестиваля «Воин России». Я скажу, это знаковое мероприятие, это почин возрождения массовых мероприятий военно-патриотического значения, - сказал Александр Петрович. - Мы рады поучаствовать, примерить территорию вот этого огромного аэродрома как новую точку роста деятельности нашей оборонной организации в развитии военно-патриотического воспитания в Тамбовской области.

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На фестивале свое мастерство продемонстрировали спортивные клубы области: «Сайха», «Феникс», «Гладиатор», «Борсек», «Витязь». Параллельно в небе над фестивалем пилотаж показывали авиаклуб «Цна» и авиа-спортивный клуб «ДОСААФ» на самолётах и дельта-лётах, профессиональные спортсмены-парашютисты тут же совершали прыжки, а любой желающий мог совершить полёт на АН-2. На сцене выступали творческие коллективы, а перед сценой навыки боя демонстрировали спецназовцы, и будущие защитники Отечества - молодежь из военно-спортивных клубов. По периметру развернули выставки - от спецтехники до оружия, которое любой желающий мог рассмотреть и взять в руки. В рамках фестиваля реконструкторская группа «Тамбовский Рубеж» показала сражения Великой Отечественной войны.

Гости праздника, которые пришли сюда целыми семьями, с интересом знакомились с многочисленными экспонатами, представленными на мероприятии. Здесь были ремесленнический уезд, где воссоздали крепость Тамбов, кузня, аттракционы на ловкость и удаль – пневматический тир, страйк-болл и пейнт-болл.

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На празднике прошла торжественная церемония, на которой ряды юнармейцев пополнили 12 молодых тамбовчан, в ряды этой организации ребят принял Алексей Колмаков. Еще шесть юнармейцев получили от Председателя ДОСААФ значки «Отличный стрелок», а исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ России Марина Почечуева вручила ребятам ценный подарок.

- Региональное отделение ДОСААФ России выражает всем большую благодарность за помощь в проведении данного праздника, - говорит Марина Викторовна. - Мы надеемся, что такие мероприятия будут проходить в Тамбовской области на постоянной основе!