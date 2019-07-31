Билайн наращивает емкость сетей под продажи В2О в Тамбове и повышает качество доступа к контенту

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) увеличил мощность своих сетей, введя более 1 Тбит/с дополнительной зарезервированной емкости на всей территории РФ под продажи операторам связи. В частности, в Северо-Западном регионе для Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и республики Карелия, Пскова, Вологды, Калининграда, а также для городов Черноземья - Липецка, Белгорода, Воронежа и Орла было построено 206 Гбит/с новой емкости.

Стройка включила в себя установку нового оборудования на магистральной части и зоновых каналах до ключевых точек стыка с заказчиками Билайн: операторами связи, контент-провайдерами, дата-центрами и прочими игроками.

Сергей Быков, директор по взаимодействию с операторами связи и роумингу ПАО «ВымпелКом»: «Сегодня мы наблюдаем активный рост рынка по емкости из-за увеличения объемов потребляемого контента: по нашим оценкам, прирост потребляемой емкости составляет до 7% год к году, и в ближайшие годы данная тенденция сохранится. Вводя на сети новые емкости, мы готовы удовлетворить потребности, как наших действующих партнеров, так и новых заказчиков».

Юлия Цветкова, руководитель департамента по работе с операторами связи региона Запад ПАО «Вымпелком»: «Билайн постоянно работает над улучшением качества предоставляемых сервисов и расширением продуктовой линейки для операторов связи. Наша цель - стать для операторов связи надежным партнером в построении эффективного бизнеса».

Еще одним улучшением на сети стала установка 9 дополнительных узлов для предоставления междугородних каналов связи по технологии L2 VPN в ключевых субъектах Северо-Западного федерального округа и регионов Черноземья. Новые роутеры позволят организовывать каналы связи L2 VPN со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с между крупнейшими городами c возможностью резервирования.

Параллельно с развитием сети Билайн улучшает качество услуги интернет за счет оптимизации доступа к контенту на сети: компания приблизила популярные ресурсы к пользователям за счет организации новых пиринговых стыков с основными партнерами, а также дополнительной установки кэширующих серверов.

Это обеспечит более быстрый доступ абонентов к «тяжелому» контенту – фильмам, видеороликам и прочим популярным материалам.

Необходимость модернизации сети и увеличение скорости доступа к контенту связаны с ростом потребления трафика на российском рынке, а также необходимостью обеспечить равную скорость доступа на всей территории страны. По оценке аналитического центра ПАО «ВымпелКом», рост трафика вызван увеличением потребления медиа-контента, ростом популярности видео высокого разрешения. Например, объем потребления контента популярных видео-хостингов увеличился на 33% в 2017 году по сравнению с 2016 годом. За 2018 год тенденция роста трафика сохранилась и составила также 33%. Кроме того, рост медиа-активности жителей России в Интернете, по данным исследования компании Deloitte, составил 59% за предыдущий год.

О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON Ltd. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

«Билайн» Бизнес – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн» Бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергенции мобильной и фиксированной связи. «Билайн» Бизнес является лидером по предоставлению услуг связи на рынке коммерческой недвижимости. Ссылка: https://beeline.ru/b2b

на правах рекламы